'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'

Thứ năm, 11:05 28/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.

Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim, cô chủ tiệm tạp hóa Anh Thư đã không giấu nổi tình cảm dành cho Trung úy Nam. Cô tìm đến tận trụ sở công an xã để "gặp crush" nhưng lại chỉ dám đứng ngoài lấp ló. Được sự động viên của Thiếu tá Huy - Trưởng công an xã và Trung úy Hương nên Anh Thư mạnh dạn hơn.

"Mạnh mẽ lên, có gì đâu mà ngại" - Trung úy Hương khích lệ. Thiếu tá Huy thậm chí còn giúp Anh Thư mang đồ ăn và thuốc cho Nam, đồng thời tinh tế nhận xét Anh Thư là người biết quan tâm, chăm sóc người khác...

Về phía Nam, anh tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng trước tình cảm bộc lộ trực tiếp từ Anh Thư. Nhưng ẩn sâu bên trong, trái tim của chàng trung úy đã bắt đầu rung động, nhớ nhung hình bóng cô gái này.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'- Ảnh 1.

Anh Thư được "tạo điều kiện" để thể hiện tình cảm với Trung úy Nam. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch xã Thứ sau giờ làm việc trở về thì thấy vợ chuẩn bị đi lễ. Ông Thứ nhắc vợ phải ăn mặc giản dị, kín đáo vì bản thân đang bị "soi". Bà Nga thì không phục, cho rằng mình chẳng hề quá đà trong sinh hoạt. 

Trái lại, bà còn nhắc khéo chuyện dân bàn tán ông Chủ tịch xã Thứ chưa xử lý dứt điểm vấn đề trang trại lợn gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt. Cùng lúc đó, bà Nga lặng lẽ nhờ cháu trai bán vàng. Nào ngờ, Tiến lại lợi dụng cơ hội này để kiếm chác, khiến bà Nga rơi vào tình thế khó xử. 

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'- Ảnh 2.

Ông Chủ tịch xã Thứ dặn dò vợ cẩn thận, kín đáo vì đang bị nhiều người để ý. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bằng và Linh rô lặng lẽ điều tra các dấu hiệu bất thường từ trang trại lợn. Anh nhận ra việc xuất chuồng vội vã khi chưa đủ ngày và không có dịch bệnh là dấu hiệu đáng ngờ. Bằng yêu cầu Linh tiếp tục theo dõi, quyết tìm ra sự thật đằng sau.

Bằng và Linh "Rô" cùng đặt ra nhiều giả thuyết rằng bỗng dưng không có dịch bệnh, lợn cũng chưa đến thời điểm xuất chuồng mà ồ ạt đưa đi như vậy là điều bất thường... "Chỉ có khả năng lợn nuôi quá đầu lợn quy định, sợ bị kiểm tra" - Bằng đưa ra nhận định và lệnh cho Linh "Rô" xem trang trại đưa đàn lợn đi đâu.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'- Ảnh 3.

Linh "Rô" được giao theo dõi trang trại lợn đang gây ô nhiễm. Ảnh VTV

Tại trụ sở, ông Thứ căng thẳng quát nhân viên trước mặt Phó chủ tịch Xuân: "Đừng có tưởng sắp sáp nhập mà làm ăn kiểu chợ chiều!". Sau khi cô nhân viên ra khỏi phòng, Xuân trình vui vẻ ký báo cáo kết luận điều tra về vụ cá bè chết hàng loạt. Anh cho biết, các bộ phận chuyên môn đã xác nhận nguyên nhân cá chết là do ô nhiễm nguồn nước, bản kết quả cần có chữ ký của chủ tịch và con dấu đỏ.

Trong buổi họp với bà con, Phó chủ tịch xã Xuân thông báo: "Do ô nhiễm nguồn nước nên cá chết hàng loạt. Kết quả đã được chủ tịch ký, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi trên loa truyền thanh". Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dân yên lòng. Các hộ nuôi cá bè yêu cầu chính quyền phải nêu rõ cá nhân hoặc tổ chức gây ra tình trạng ô nhiễm. Ông Xuân chỉ có thể trấn an rằng chính quyền cần thêm thời gian để điều tra cụ thể.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'- Ảnh 4.

Người dân không đồng tình với thông báo của chính quyền về nguyên nhân cá chết. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Bằng tìm gặp ông Thứ, mang chút "hoa hồng" để dễ bề qua lại. Nhưng ông Thứ từ chối, đề nghị dùng số tiền đó giúp bà con nuôi cá. Ông Thứ lo động chạm đến lợi ích lớn, thậm chí có thể khiến ông mất chức. "Em cũng nghĩ như thế, động vào có khi anh lại bay trước ấy chứ" - Bằng buông lời nửa đùa nửa thật.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'- Ảnh 5.

Chủ tịch xã

Tập 19 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 28/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

GĐXH - Tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên" hé lộ căng thẳng khi người dân chưa thỏa mãn lời giải thích của ủy ban xã về cá chết hàng loạt.

GĐXH - Sau 24 năm kể từ khi bộ "Phía trước là bầu trời" được phát sóng, diễn viên Thu Nga (vai Thương) đã chia sẻ những kỷ niệm thời đóng phim và được khán giả yêu mến cho tới tận bây giờ.

GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...

T.Hằng (th)
