Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh GĐXH - Lily Chen khiến khán giả quê nhà rất tự hào khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của Miss Grand Vietnam 2025.

Lily Chen nói lý do vì sao cô mặc áo blouse trắng xuất hiện tại buổi casting của Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025). Mỹ nhân quê Tây Ninh bày tỏ với Gia đình&Xã hội: "Tôi mong muốn đến cuộc thi để trở thành Hoa hậu hòa bình y học. Mong được tất cả mọi người biết đến với một vai trò, một sứ mệnh mới đó là một người kê đơn thuốc. Không chỉ là kê đơn thuốc cho bệnh nhân mà còn kê đơn cho cảm xúc, cho những vết thương vô hình mà ai cũng từng mang theo.

Tôi đã từng dùng tiếng hát để làm dịu trái tim ai đó. Từng hóa thân vào nhiều nhân vật để kể những câu chuyện không lời, để ai đó đồng cảm và thấu hiểu cuộc đời hơn. Từng dẫn chương trình, dùng ngôn ngữ để kết nối những trái tim.

Cuộc thi Miss Grand Viet Nam sẽ giúp tôi lan tỏa những sứ mệnh ấy mạnh mẽ nhất. Tôi đứng đây với vai trò dược sĩ đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Tôi muốn khoác lên người chiếc áo blouse trắng của một dược sĩ, đầu đội vương miện để tạo nên lịch sử tại Việt Nam trở thành Hoa hậu hòa bình y học".

Lily Chen xuất hiện với trang phục áo blouse trắng.

Người đẹp Tây Ninh muốn gửi gắm thông điệp rõ ràng khi đến với cuộc thi, cô muốn tạo nên lịch sử trong thời đại kỷ nguyên vươn mình với một hoa hậu hòa bình về lĩnh vực y học hiện đại. Cô mong muốn lan tỏa sứ mệnh chăm sóc người bệnh của y, bác sĩ, dược sỹ đến cộng đồng.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Lily Chen.

Xuất hiện tại buổi casting, Lily Chen nhận được sự quan tâm của truyền thông, fan beauty queens. Cô mặc trang phục đơn giản tôn lên hình thể cân đối. Lily Chen được khen ngợi về sự thân thiện, trẻ trung và luôn năng lượng dù là người tới sớm nhất.

Ảnh: NVCC