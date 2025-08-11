Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam

Thứ hai, 17:36 11/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lily Chen - mỹ nhân quê Tây Ninh khi tham dự Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025) đã mang đến một sự mới lạ và ý nghĩa khi diện trang phục áo blouse trắng.

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây NinhNhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh

GĐXH - Lily Chen khiến khán giả quê nhà rất tự hào khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của Miss Grand Vietnam 2025.

Lily Chen nói lý do vì sao cô mặc áo blouse trắng xuất hiện tại buổi casting của Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025). Mỹ nhân quê Tây Ninh bày tỏ với Gia đình&Xã hội: "Tôi mong muốn đến cuộc thi để trở thành Hoa hậu hòa bình y học. Mong được tất cả mọi người biết đến với một vai trò, một sứ mệnh mới đó là một người kê đơn thuốc. Không chỉ là kê đơn thuốc cho bệnh nhân mà còn kê đơn cho cảm xúc, cho những vết thương vô hình mà ai cũng từng mang theo.

Tôi đã từng dùng tiếng hát để làm dịu trái tim ai đó. Từng hóa thân vào nhiều nhân vật để kể những câu chuyện không lời, để ai đó đồng cảm và thấu hiểu cuộc đời hơn. Từng dẫn chương trình, dùng ngôn ngữ để kết nối những trái tim.

Cuộc thi Miss Grand Viet Nam sẽ giúp tôi lan tỏa những sứ mệnh ấy mạnh mẽ nhất. Tôi đứng đây với vai trò dược sĩ đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Tôi muốn khoác lên người chiếc áo blouse trắng của một dược sĩ, đầu đội vương miện để tạo nên lịch sử tại Việt Nam trở thành Hoa hậu hòa bình y học".

Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam- Ảnh 2.
Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam- Ảnh 3.
Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam- Ảnh 4.

Lily Chen xuất hiện với trang phục áo blouse trắng.

Người đẹp Tây Ninh muốn gửi gắm thông điệp rõ ràng khi đến với cuộc thi, cô muốn tạo nên lịch sử trong thời đại kỷ nguyên vươn mình với một hoa hậu hòa bình về lĩnh vực y học hiện đại. Cô mong muốn lan tỏa sứ mệnh chăm sóc người bệnh của y, bác sĩ, dược sỹ đến cộng đồng.

Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam- Ảnh 5.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Lily Chen.

Xuất hiện tại buổi casting, Lily Chen nhận được sự quan tâm của truyền thông, fan beauty queens. Cô mặc trang phục đơn giản tôn lên hình thể cân đối. Lily Chen được khen ngợi về sự thân thiện, trẻ trung và luôn năng lượng dù là người tới sớm nhất.

Ảnh: NVCC

Hoa hậu Quế Anh sau 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2024Hoa hậu Quế Anh sau 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

GĐXH - Tròn 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2024, Hoa hậu Quế Anh vừa thực hiện bộ ảnh kỷ niệm với phong cách cuốn hút.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.

Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia

Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Khán giả thích thú với màn kết hợp đặc biệt của NSND Thu Huyền và Thanh Duy trong tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" tại Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi

Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”

Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ con

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn

Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạn

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù chưa lên sóng nhưng phân đoạn hôn Việt Hoa đã nhận về phản ứng tích cực.

Xem nhiều

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Giải trí

GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Giải trí
Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Giải trí
Diễm My 9X làm dâu hào môn sống thượng lưu nhưng không phô trương

Diễm My 9X làm dâu hào môn sống thượng lưu nhưng không phô trương

Giải trí
Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top