Bất ngờ video trang phục dân tộc ‘Thăng Long Hội’ của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem

Thứ tư, 20:37 15/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Trước giờ G bán kết Miss Grand International, video Hoa hậu Yến Nhi trình diễn bộ trang phục “Thăng Long Hội” đã thu hút 35 triệu lượt xem. Đồng thời người đẹp được rất nhiều chuyên trang nhan sắc đánh giá cao.

Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 1.Yến Nhi thay đổi tại Miss Grand International 2025

GĐXH - Hoa hậu Yến Nhi vào phút chót đã thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục “Thăng Long Hội” tại Miss Grand International 2025 khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Trên mạng xã hội, màn trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc của Hoa hậu Yến Nhi tại cuộc thi Miss Grand International 2025 đang tạo nên sức hút mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả trong nước và quốc tế.

Cụ thể, video ghi lại phần trình diễn của Hoa hậu Yến Nhi trong bộ trang phục “Thăng Long Hội” được ban tổ chức Miss Grand International đăng trên kênh TikTok chính thức đã thu hút 35 triệu lượt xem. Đi kèm với đó là hơn 4,2 triệu lượt thả tim và hơn 36 ngàn bình luận tương tác. Đây là con số vượt trội hoàn toàn so với video trang phục dân tộc của các đại diện khác, dao động từ vài trăm nghìn đến 2-4 triệu lượt xem.

Đây còn được cho là video có lượt xem cao nhất trong số các màn trình diễn Trang phục Dân tộc của các quốc gia mà Ban tổ chức Miss Grand International đăng tải. Hiện tại, lượt xem vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 2.
Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 3.

Video trình diễn trang phục dân tộc "Thăng Long Hội" của Yến Nhi được BTC Miss Grand International đăng trên kênh TikTok thu hút 35 triệu lượt xem, cao vượt trội so với các đại diện quốc gia khác.

Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 4.
Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 5.

Khoảnh khắc ấn tượng trong phần trình diễn của Yến Nhi.

Ngoài ra, trong phần bình chọn Top 20 Best National Costume, Hoa hậu Yến Nhi cũng đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Bức ảnh đại diện Việt Nam diện “Thăng Long Hội” nằm trong Top đầu được bình chọn nhiều nhất với lượng tương tác “khủng” gồm hơn 315 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 30 ngàn bình luận và hơn 37 ngàn lượt chia sẻ.

Trên nhiều bảng xếp hạng các Trang phục dân tộc ấn tượng nhất của khán giả quốc tế, “Thăng Long Hội” cũng liên tục được gọi tên ở những vị trí cao.

Từ Thái Lan, Yến Nhi bày tỏ sự hạnh phúc: “Khi mang “Thăng Long Hội” lên sân khấu, Nhi không chỉ trình diễn một bộ trang phục, mà Nhi đang kể một câu chuyện về văn hoá, về nghệ thuật múa rối nước độc đáo của dân tộc. Việc câu chuyện ấy được đón nhận và lan tỏa mạnh mẽ đến vậy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Đây vừa là một vinh dự to lớn, vừa là động lực để Nhi tiếp tục chiến đấu hết mình trong những chặng đường còn lại của cuộc thi. Mong mọi người sẽ tiếp tục ở bên cạnh, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh”.

Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 6.
Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 7.
Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 8.
Video trang phục dân tộc của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem - Ảnh 9.

Ngoài ra, trong phần bình chọn Top 20 Best National Costume, Hoa hậu Yến Nhi cũng đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Trước đó, trong phần thi National Costume thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025 được diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan vào tối 13/10, Hoa hậu Yến Nhi tự hào quảng bá nghệ thuật múa rối nước dân gian Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua bộ trang phục “Thăng Long Hội”.

Màn trình diễn của Hoa hậu Yến Nhi không chỉ khiến fan Việt tự hào mà còn chinh phục khán giả quốc tế, nhận về vô số lời khen ngợi. Khoảnh khắc “biến hình” đầy bất ngờ trên sân khấu khiến người xem nước ngoài không khỏi trầm trồ, thích thú.

Theo như lịch trình đã công bố, sau phần thi National Costume, bán kết vào ngày 15/10, Hoa hậu Yến Nhi sẽ tham dự chung kết vào 18/10 trong khuôn khổ Miss Grand International 2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Yến Nhi có mặt trong Top 20 hạng mục "Country's Power of the Year" và đã tiến vào vòng bình chọn tiếp theo, có cơ hội góp mặt trong Top 20 chung cuộc của Miss Grand International 2025. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng nhận được lượt bình chọn cao ở hạng mục "Best in Swimsuit". Tuy nhiên, mặt bằng chung năm nay, Yến Nhi không phải thí sinh nổi bật, thậm chí cô còn liên tiếp bị "điểm trừ" vì yếu ngoại ngữ.

Trọn vẹn phần trình diễn của Yến Nhi trong trang phục "Thăng Long Hội" tại MGI

An Khánh
