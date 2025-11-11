Nam chính 'Cha tôi, người ở lại' rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành để làm kẻ điên tình trong phim mới

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ GĐXH - Ngọc Huyền nổi tiếng với khán giả qua vai An trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây cô còn gây chú ý khi có một hôn lễ ngọt ngào bên chồng điển trai - diễn viên Đình Tú. Ngoài tài năng diễn xuất, Ngọc Huyền còn sở hữu nhan sắc xinh xắn.

Trần Nghĩa từng gây chú ý với khán giả qua vai Nguyên trong phim "Cha tôi, người ở lại". Nhân vật Nguyên được mô tả là người thông minh, sống nội tâm, có vẻ ngoài trầm lặng nhưng bên trong giàu tình cảm, thường phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ và lựa chọn quay về với gia đình yêu thương mình. Sau bộ phim này, Trần Nghĩa quyết thách thức bản thân trong phim "Trái tim què quặt" với vai diễn rất khác lạ.

Trần Nghĩa gây sốt khán giả truyền hình mùa hè vừa qua với phim "Cha tôi, người ở lại".

Từ kẻ si tình đến kẻ điên tình

Mới đây, ê-kíp "Trái tim què quặt" tiếp tục tung một trong những phân cảnh ám ảnh nhất phim - phân cảnh dài 2 phút diễn tả lại quá trình giết người của Bùi An Phát (Trần Nghĩa). Từ ánh mắt vô cảm, sự tàn bạo khi Bùi An Phát ra tay với nạn nhân đến sự lạnh lùng trong lời nói hay nụ cười rợn người khi Bùi An Phát đứng trước cảnh sát, tất cả đều được Trần Nghĩa đặc tả một cách trọn vẹn khiến người xem vừa sợ hãi vừa bị cuốn theo từng nhịp thở, nhịp ngắt nghỉ của Bùi An Phát khi anh ta kể lại quá trình vụ án.

Thế nhưng, Bùi An Phát có thực sự là hung thủ của vụ án mạng? Hay vẫn còn những uẩn khúc nào khác? Đạo diễn Quốc Công bật mí rằng: "Mọi câu chuyện trong "Trái tim què quặt" giống như một lớp sương mù vậy, càng đi vào nó chúng ta mới càng thấu tỏ được mọi thứ và nhận ra những gì chúng ta vừa nhìn chưa chắc đó là sự thật, có khi chỉ là sự đánh lừa mà thôi. Ai cũng có thể là hung thủ, ai cũng có thể giết chết một trái tim".

Hình tượng Trần Nghĩa trong tạo hình của phim "Trái tim què quặt".

Riêng nói về quá trình chuẩn bị cho vai diễn lần này trong "Trái tim què quặt", Trần Nghĩa cho biết: "Với bộ phim này, mọi người sẽ không còn thấy Trần Nghĩa là một kẻ si tình bị động nữa mà sẽ trở thành kẻ phát điên vì tình. Khi đọc kịch bản, Nghĩa thực sự rất thích nhân vật này. Một phần nó thể hiện khía cạnh khác trong diễn xuất của Nghĩa, phần lớn là Nghĩa từng rất muốn diễn một vai về tâm lý tội phạm. Và Bùi An Phát kẻ bị rối loạn nhân cách nghiêm trọng mang đến cho Nghĩa những thử thách rất thú vị để thể hiện một Trần Nghĩa mới trên màn ảnh. Còn nói về quá trình chuẩn bị cho vai này, Nghĩa đã dành thời gian đọc đi đọc lại kịch bản, cũng như xem thêm các phim về tâm lý tội phạm, đặc biệt là cách mà họ nói chuyện với các nhân viên điều tra, để diễn đạt đúng tâm lý".

"Rũ bỏ" hình tượng hiền lành

Với Bùi An Phát và phân đoạn diễn xuất nhập tâm trong "Trái tim què quặt", Trần Nghĩa cho thấy sự trưởng thành trong lối diễn của mình. Đó không còn là hình ảnh chàng thư sinh si tình, đớn đau ôm mối tương tư. Đó không còn Trần Nghĩa chỉ thu hút bằng ngoại hình và nụ cười tỏa nắng. Bùi An Phát của Trần Nghĩa trong "Trái tim què quặt" khai mở những khía cạnh khác biệt - một Trần Nghĩa biến hóa hơn, đen tối hơn.

Trần Nghĩa khiến đạo diễn bất ngờ trong phim mới.

Chia sẻ về Trần Nghĩa, NSX của "Tử chiến trên không" cũng là đạo diễn của "Trái tim què quặt" - Quốc Công thẳng thắn: "Ban đầu, tôi cũng không nghĩ Nghĩa có thể diễn ra được cái ánh mắt vô hồn của một kẻ biến thái, nụ cười lẫn biểu cảm lạnh nhạt của những người có chứng rối loạn nhân cách và chống đối xã hội. Thế nhưng, trong lúc casting và on-set, Nghĩa làm tôi thực sự bất ngờ. Chúc mừng Nghĩa đã có một cú lột xác rất đáng khen ngợi".

Câu chuyện của "Trái tim què quặt" được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Catherine Arley - "À Cloche Coeur" (Trái tim què quặt). Theo chân hành trình truy tìm hung thủ thực sự của vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Long Lanh gần Đà Lạt, khán giả sẽ dần dần bóc tách được những mặt trái đen tối đã được che giấu bởi sự ích kỷ, dồn nén và chịu đựng. Và rồi, khi sự thật được hé mở, những tổn thương len theo vết nứt bị bày ra, người xem vỡ òa nhận ra trong câu chuyện của "Trái tim què quặt" ai cũng có thể là hung thủ và ai cũng có thể là nạn nhân cho sự méo mó về tình yêu của mình.

Phim “Trái tim què quặt", bộ phim kể về một vụ án mạng tàn bạo chính thức khởi chiếu từ ngày 07/11/2025 trên các cụm rạp toàn quốc.