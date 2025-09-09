Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phối hợp với trường học phát đi cảnh báo, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "bắt cóc online" nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên.



Tuy nhiên, một số người do nhẹ dạ cả tin vẫn "sập bẫy" kẻ lừa đảo. Các đối tượng tạo tình huống bắt cóc để đe dọa, tống tiền người nhà nạn nhân.

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ qua video call giả mạo công an.

Mới đây nhất, khoảng 13h50 ngày 27/8, em Nguyễn Văn H. (SN 2006, tạm trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ.

Người này tự xưng công an thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của H. bị lộ lọt, các đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy. Đối tượng yêu cầu H. chứng minh không liên quan vụ án, không trao đổi, tiết lộ thông tin bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt ngay.

Đối tượng hướng dẫn H. cài đặt ứng dụng Zoom qua điện thoại, sau đó gọi Video call để "làm việc".

Nhận được video call H. phát hiện trong nội dung hình ảnh có nhiều người đang mặc quân phục công an làm việc với một số đối tượng liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma túy, có cả tang vật là ma túy.

Các đối tượng giả danh công an yêu cầu em H. cung cấp thông tin cá nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại người nhà... Tiếp đó, yêu cầu phải chuyển tiền vào một số tài khoản của chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc điều tra.

Khi biết em không có tiền để chuyển, các đối tượng dựng lên việc H. nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản với số tiền 460 triệu đồng để nộp lệ phí.

Sau khi nhận được tiền người nhà chuyển khoản, khoảng 22h ngày 27/8, H. chuyển cho các đối tượng 210 triệu đồng và 9h ngày 28/8, tiếp tục chuyển cho các đối tượng 260 triệu đồng.

Khoảng 11h30 ngày 28/8, các đối tượng tiếp tục yêu cầu H. thuê 1 nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh để không lộ lọt thông tin vụ án. Tại đây, các đối tượng yêu cầu cởi áo quần ra để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại.

Tiếp đó, chúng lấy hình ảnh gửi cho người nhà, thông báo H. đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.

Lúc này gia đình em H. báo cho chủ trọ và trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân. Chỉ sau một thời gian ngắn, công an xác định được nơi H. thuê nhà nghỉ.

Thời điểm phát hiện, H. vẫn đang sử dụng laptop, điện thoại để trao đổi video call với các đối tượng. Hiện vụ việc đang được Công an phường Phú Xuân thụ lý.

Công an TP Huế khuyến nghị người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là các thủ đoạn giả danh công an, viện Kiểm sát, tòa án để lừa đảo.

Lưu ý, các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được thông báo bị truy tố, có lệnh bắt qua điện thoại người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền.

Bên cạnh đó, người dân không tự cách ly làm theo yêu cầu của các đối tượng. Đối với gia đình, khi nhận thông tin người thân bị bắt cóc nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý, không làm theo yêu cầu của các đối tượng.