Tối nay, ca sĩ Hà Nhi siêu 'lầy lội' trong chương trình 'Sao Check' trên VTV3

Ngay từ mở đầu chương trình "Sao Check", Hà Nhi đã cho thấy sự dí dỏm của mình khi nói về sự xuất hiện đầy bất ngờ của... đĩa bánh cuốn. Cô nói bánh cuốn là món ăn yêu thích và tin vào yếu tố "tâm linh", ăn bánh cuốn để tương tác với khán giả cuốn hơn.

"Từ chương trình Ca sĩ mặt nạ thì em phát hiện ra là em có biệt tài làm cho mọi người vui. Và em cũng không chuẩn bị những điều đó trước show đâu, em tùy thuộc vào khán giả thế nào thì sẽ lướt trên con sóng", Hà Nhi nói.



Ca sĩ Hà Nhi ngoài khả năng ca hát còn có "tài lẻ" mang niềm vui tới khán giả. Ảnh VTV

Hà Nhi tại "Sao Check" là một cô gái trẻ trung, năng động, hài hước và có phần... "lầy lội" một cách đáng yêu. Cô kể về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình sau cuộc thi Vietnam Idol bằng sự thoải mái. Hà Nhi đã quyết định trở lại với sự nghiệp học tập tại Đại học Ngoại thương, đi làm nhân viên văn phòng bất động sản trước khi tái xuất trên sân khấu một lần nữa.

Đặc biệt, Hà Nhi còn không ngại ngần "flex" thành tích thi đỗ Đại học Ngoại thương. "Thầy giáo cấp 3 đã nói với mẹ em là đừng cho em thi Ngoại thương vì hơi quá sức. Chính vi câu nói đó mà em đã thức tới 3 giờ sáng để học. Em có thể không nhớ người yêu cũ tới 3 giờ sáng nhưng sẽ thức để thi đậu Ngoại thương, khối D khoa Kinh tế đối ngoại" - Hà Nhi kể.

Ca sĩ Hà Nhi kể về hành trình học đại học, làm nhân viên văn phòng và bất động sản. Ảnh VTV

Hà Nhi nói một phần lý do cô không thể tiếp tục làm công việc văn phòng là bởi không thể dậy sớm. Nữ ca sĩ thú nhận sẽ ngủ tới 12h trưa nếu không có lịch trình. "Hồi ấy em suy nghĩ đơn giản lắm. Đam mê đã thì quay lại học, học xong rồi thì quay lại đi làm" - Hà Nhi cho biết.

"Ngày xưa, em nghĩ đi làm bất động sản là rất thực tế, nhiều tiền. Nhưng lúc ấy cảm giác lại rất khó tả, không khổ cũng không sướng nên sau 2 tháng em nghĩ hay quay trở lại hát thử xem sao" - nữ ca sĩ bật mí.

Tuy nhiên, sau những giây phút tràn đầy năng lượng, Hà Nhi cũng sẽ có khoảnh khắc chậm lại để hướng về sâu bên trong bản thân. Không chỉ có những câu chuyện vui, nhiều bí mật của Hà Nhi sẽ được cô tiết lộ trong chương trình "Sao Check" phát sóng vào 22h10 hôm nay (ngày 15/1) trên VTV3.

