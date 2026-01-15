Tối nay, ca sĩ Hà Nhi siêu 'lầy lội' trong chương trình 'Sao Check' trên VTV3
GĐXH - Khách mời của chương trình "Sao Check" ngày 15/1 là Hà Nhi, nữ ca sĩ sẽ mang đến những khoảnh khắc siêu hài hước.
Ngay từ mở đầu chương trình "Sao Check", Hà Nhi đã cho thấy sự dí dỏm của mình khi nói về sự xuất hiện đầy bất ngờ của... đĩa bánh cuốn. Cô nói bánh cuốn là món ăn yêu thích và tin vào yếu tố "tâm linh", ăn bánh cuốn để tương tác với khán giả cuốn hơn.
"Từ chương trình Ca sĩ mặt nạ thì em phát hiện ra là em có biệt tài làm cho mọi người vui. Và em cũng không chuẩn bị những điều đó trước show đâu, em tùy thuộc vào khán giả thế nào thì sẽ lướt trên con sóng", Hà Nhi nói.
Hà Nhi tại "Sao Check" là một cô gái trẻ trung, năng động, hài hước và có phần... "lầy lội" một cách đáng yêu. Cô kể về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình sau cuộc thi Vietnam Idol bằng sự thoải mái. Hà Nhi đã quyết định trở lại với sự nghiệp học tập tại Đại học Ngoại thương, đi làm nhân viên văn phòng bất động sản trước khi tái xuất trên sân khấu một lần nữa.
Đặc biệt, Hà Nhi còn không ngại ngần "flex" thành tích thi đỗ Đại học Ngoại thương. "Thầy giáo cấp 3 đã nói với mẹ em là đừng cho em thi Ngoại thương vì hơi quá sức. Chính vi câu nói đó mà em đã thức tới 3 giờ sáng để học. Em có thể không nhớ người yêu cũ tới 3 giờ sáng nhưng sẽ thức để thi đậu Ngoại thương, khối D khoa Kinh tế đối ngoại" - Hà Nhi kể.
Hà Nhi nói một phần lý do cô không thể tiếp tục làm công việc văn phòng là bởi không thể dậy sớm. Nữ ca sĩ thú nhận sẽ ngủ tới 12h trưa nếu không có lịch trình. "Hồi ấy em suy nghĩ đơn giản lắm. Đam mê đã thì quay lại học, học xong rồi thì quay lại đi làm" - Hà Nhi cho biết.
"Ngày xưa, em nghĩ đi làm bất động sản là rất thực tế, nhiều tiền. Nhưng lúc ấy cảm giác lại rất khó tả, không khổ cũng không sướng nên sau 2 tháng em nghĩ hay quay trở lại hát thử xem sao" - nữ ca sĩ bật mí.
Tuy nhiên, sau những giây phút tràn đầy năng lượng, Hà Nhi cũng sẽ có khoảnh khắc chậm lại để hướng về sâu bên trong bản thân. Không chỉ có những câu chuyện vui, nhiều bí mật của Hà Nhi sẽ được cô tiết lộ trong chương trình "Sao Check" phát sóng vào 22h10 hôm nay (ngày 15/1) trên VTV3.
Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Danh ca Tuấn Ngọc mới đây đã khiến dư luận sốc khi thông báo ly hôn vợ - Thái Thảo ở tuổi U80. Sau hơn 3 thập kỷ chung sống, họ đã đường ai nấy đi.
Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh con trai và con gái trên trang cá nhân.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.
'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc NinhXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.
Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.
Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nàGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Lệ Quyên mới đây khoe lưng ong nuột nà khi đi chơi cùng bạn trai Lâm Bảo Châu ở Phú Quốc. Cặp đôi tận hưởng những ngày nghỉ yên bình bên nhau.
Con trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niênGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Con trai Lê Phương có hành động bất ngờ, tình cảm chúc mừng mẹ sau khi cô nhận giải thưởng mới đây.
Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có một năm phát triển rực rỡ. Cả mới đây lại cùng đón nhận thêm tin vui.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.
Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.