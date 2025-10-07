Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11
GĐXH - Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 6/10 và sáng sớm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437,6 mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 250,4 mm.
Dự báo từ ngày 7 đến 10/10, lũ trên các sông Cầu, sông Thương, Lục Nam và một số sông ở Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục lên, có nơi vượt báo động 3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.
Trước diễn biến phức tạp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký công điện khẩn, yêu cầu:
Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo chủ đập thủy điện triển khai phương án bảo vệ đập, hồ chứa; thực hiện nghiêm quy trình vận hành, đảm bảo an toàn hạ du; sẵn sàng lực lượng, vật tư ứng phó khi có sự cố.
Tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý.
Lực lượng quản lý thị trường siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trong mưa lũ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; phối hợp với địa phương kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện và nhanh chóng khôi phục điện sau sự cố.
Các đơn vị công nghiệp, khai khoáng, năng lượng tăng cường giám sát, chủ động phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn người và công trình.
Công điện cũng yêu cầu Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia lập phương thức vận hành hợp lý, huy động nguồn điện dự phòng, phối hợp điều tiết liên hồ chứa thủy điện để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì sản xuất và sinh hoạt ổn định.
