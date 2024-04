Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Chương trình "Trao yêu thương 3" được thực hiện như một hoạt động thường niên tại Bệnh viện An Việt, do nghệ sĩ Trà My tổ chức, với mong muốn mang món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhân đang thăm khám và điều trị tại đây.

Tiếp nối thành công của những chương trình "Trao yêu thương" trước, các nghệ sĩ tiếp tục mang tình cảm thiện nguyện của mình trao cho bệnh nhân và các y bác sĩ đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài nghệ sĩ Trà My còn có nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Yến Ngọc, Công Đại, Huy Kiện, Nguyên Linh, Phan Hải Lý, MC Hoàng Thanh cùng các nghệ sĩ của Vũ đoàn Sen Việt...

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền

Lần đầu tiên tham gia chương trình "Trao yêu thương", trước tình cảm của người bệnh, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã xúc động tâm sự rằng nếu được cho phép, chị sẵn sàng hát từ giờ đến tối để đáp lại sự hâm mộ của những khán giả đặc biệt. Chị cũng cho biết, đã từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nhưng bản thân chị không quan niệm đó là "thiện nguyện".

"Gọi như thế nghe to tát quá. Thanh Thanh Hiền chỉ nghĩ rằng trời cho mình tiếng hát thì ở đâu cần mình là mình hát, bằng tất cả tấm lòng của mình, không phân biệt sân khấu lớn nhỏ. Thậm chí, càng những nơi ít được nghe nhất thì mình lại càng muốn đến nhất", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Chị cũng không quên dành lời động viên đến các bệnh nhân đang phải chiến đấu với bệnh tật: "Mong các anh chị, các em nhỏ đang điều trị tại đây luôn thật nhiều sức khỏe và tin rằng ở đâu đó, những phép màu vẫn luôn xuất hiện".

Nghệ sĩ Trà My cũng tâm sự rằng, chị và Thanh Thanh Hiền đã đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện, nhiều chương trình thiện nguyện. Chúng tôi có chung tình cảm, suy nghĩ là luôn mong muốn làm những điều ý nghĩa cho những mảnh đời kém may mắn. Cá nhân tôi và Thanh Thanh Hiền đều rất bận rộn nhưng khi có kế hoạch thiện nguyện là sẵn sàng gạt hết các việc khác lại. Các ca sĩ khác cũng thế, thời tiết nắng nóng như vậy nhưng gọi bất cứ khi nào là có mặt, mà hoàn toàn là hát không có cat-xê. Trái lại, cũng như Trà My, ai cũng thấy hân hoan vì được làm điều ý nghĩa cho bệnh nhân.

Trong chương trình, ngoài việc thưởng thức các tiết mục nghệ thuật từ các nghệ sĩ, các bệnh nhân đang điều trị còn được nhận những món quà từ Bệnh viện An Việt cùng các đơn vị tài trợ.

Ngoài việc mang đến các tiết mục nghệ thuật từ các nghệ sĩ, các bệnh nhân đang điều trị còn được nhận những món quà từ Bệnh viện An Việt cùng các đơn vị tài trợ.

Nghệ sĩ Trà My cùng bác sĩ, đơn vị tài trợ động viên các em nhỏ

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An (giữa) tặng hoa cho các đơn vị tài trợ

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và Trà My từng chung tay thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện

Nhiều em nhỏ cũng hào hứng tham gia cùng các nghệ sĩ

Ca sĩ Yến Ngọc và Huy Kiện

Ca sĩ Công Đại

Vũ đoàn Sen Việt

Rất đông khán giả là bệnh nhân, người nhà đến thưởng thức chương trình