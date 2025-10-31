Mới nhất
Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho Biên

Thứ sáu, 14:43 31/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", Nghiêm đã hẹn Nga bạn gái của Đức đến phòng làm việc của mình với mục đích hoàn tất số liệu báo cáo thực tập.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 "Cách em 1 milimet", Nghiêm đã để ý Nga - bạn gái Đức từ lâu. Anh ta luôn tìm cách đụng chạm vào cô sinh viên thực tập mỗi khi có dịp tiếp xúc. Nga đã nhận ra những cử chỉ bất thường, thiếu đứng đắn của Nghiêm, nhưng vì lo sợ ảnh hưởng đến kết quả của bản báo cáo nên đành nhắm mắt cho qua.

Trong cuộc gặp gỡ gần nhất giữa Nga và Nghiêm, anh ta đã góp ý rằng cô nên có những thông số mới cho bản báo cáo thay vì dùng những thông số có sẵn. Như thế sẽ thuyết phục cho bài báo cáo hơn. Nga cho biết cô không dám thí nghiệm những cản phẩm của Viện nghiên cứu do sợ làm hỏng và không có khả năng đền vì chi phí cao. Nghiêm nói sẽ giúp Nga. Nghiêm đã hẹn Nga đến phòng làm việc của mình vào một buổi tối.

Cách em 1 milimet - Tập 18: Nghiêm có thực hiện âm mưu xấu xa với Nga? - Ảnh 1.

Nga tới phòng làm việc của Nghiêm và ngồi chờ. Ảnh VTV

Khi một mình đến phòng làm việc của Nghiêm, Nga cũng thấy không thoải mái. Nhưng vì bản báo cáo nên cô vẫn bước vào. Khi gọi cho Nghiêm, anh ta đang trong nhà tắm và Nga cứ vào phòng làm việc. Nga e dè bước vào và cố gắng làm cho nhanh và vì thế, cô đã không nhận các cuộc gọi của Đức vẫn đang đợi cô ở sân Viện nghiên cứu như mọi khi.

Nghiêm về phòng làm việc với khuôn mặt đầy toan tính khi nhìn Nga qua khe cửa mở hé. Rồi Nghiêm bước vào phòng và đưa tay chốt khoá cửa.

Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho Biên - Ảnh 2.

Nghiêm về phòng làm việc và chủ ý chốt cửa phòng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, đám trẻ còn xót lại của "Đại bản doanh" làng Mây ngày nào, sau 16 - 17 năm, vẫn mải miết đi tìm lại những người bạn trong nhóm, người đã mất trí nhớ, người cố tình mất liên lạc, người lảng tránh chưa chịu tìm về... 

Dù đã không còn liên lạc với nhau nữa do Biên chủ động cắt đứt mối quan hệ với cả nhóm nhưng Thư "ống bơ" vẫn lưu số điện thoại của Biên trong máy. Thỉnh thoảng, Thư lại nhìn vào số máy ấy một cách thẫn thờ. Và lần này, cô quyết định gửi tin nhắn cho Biên.

Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho Biên - Ảnh 3.

Biên nhận được những dòng tin nhắn của Thư. Ảnh VTV


Trong khi đó, đúng như Viễn đã tính toán, bằng cách dồn Trọng vào thế bí, cần thanh minh về câu chuyện để lọt dự án game mới ra ngoài, Trọng sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn và cuối cùng, sẽ phải đẩy Đức người đang trốn chạy nhóm Tú, Thư và Chiến sẽ ra ánh sáng. Viễn tính toán như thần, Trọng cuối cùng đã quyết định "bán đứng" Đức.

Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho Biên - Ảnh 4.

Đức sắp lộ diện bởi Viễn đã "bẫy" một cách tài tình. Ảnh VTV


Tập 18 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 31/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai "đại ca" phim hành động sắp chiếu rạpDoãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp

GĐXH - Doãn Quốc Đam sau các bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh" sẽ xuất hiện với vai diễn hành động, hài hước ở phim điện ảnh.

Nam diễn viên gây tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh" rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giảNam diễn viên gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giả

GĐX - Diễn viên Tô Dũng vai Toàn gây nhiều tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh" đã hoàn thành 141 ngày quay phim, chính thức rời đoàn phim.

Ngày 2/11, dàn sao "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" giao lưu với khán giả tại Hà NộiNgày 2/11, dàn sao 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' giao lưu với khán giả tại Hà Nội

GĐXH - Cùng với hoạt động xem phim miễn phí, khán giả còn được giao lưu cùng dàn sao các phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Mùi phở" tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

T.Hằng (th)
