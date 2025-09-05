Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây lại ra mắt khán giả một ca khúc mới. Ca khúc này được viết cùng lúc với hai bản hits lớn dịp Quốc khánh 2/9. Ca khúc mang tên "Vỡ mộng đời".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang là cái tên đình đám trong làng nhạc Việt khi sở hữu loạt ca khúc yêu nước: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai,... Những ngày qua anh liên tục nhận được những đơn đặt hàng viết nhạc từ ca sĩ lẫn nhà sản xuất phim. Bên cạnh đó, anh cũng gây chú ý khi đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" cho chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4.

Nam nhạc sĩ chia sẻ rằng chương trình luôn là một sân chơi đặc biệt dành cho sinh viên, những bạn trẻ vừa chập chững bước vào con đường nghệ thuật nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết và đam mê ca hát. Theo anh, đây là nơi để các thí sinh không chỉ khẳng định tài năng, mà còn được rèn luyện sự tự tin, tiếp thu những góp ý hữu ích từ giám khảo cũng như trải nghiệm sự cạnh tranh, gắn kết cùng bạn bè đồng trang lứa.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ví mình như một “người thợ mài đá”, Nguyễn Văn Chung cho rằng mỗi thí sinh là một viên ngọc quý tiềm năng, việc họ có thể tỏa sáng hay vẫn còn ẩn mình sẽ phụ thuộc vào chính nội lực và nỗ lực rèn giũa. Anh bày tỏ niềm háo hức khi được đồng hành trong hành trình phát hiện và “mài giũa” những viên ngọc ấy để các bạn trẻ có cơ hội bứt phá.

Nếu như ở những mùa trước, tiêu chí quan trọng hàng đầu của anh là tìm kiếm những giọng ca thật sự nổi bật, thì ở mùa 4 này, anh cho biết mình sẽ mở rộng góc nhìn: “Tôi sẽ chú trọng nhiều hơn đến nội lực và khả năng đi đường dài của thí sinh. Đó là những bạn trẻ có bản lĩnh, có ý chí, dám thay đổi, dám bứt phá và sẵn sàng thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bởi một nghệ sĩ thực thụ không chỉ cần giọng hát hay mà còn cần sự linh hoạt và khả năng thích nghi với dòng chảy liên tục của âm nhạc hiện đại".

Cùng với Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hải Yến Idol - nữ giám khảo quen thuộc từ mùa 3, tiếp tục đồng hành cùng "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 với nhiều kỳ vọng mới mẻ. Chia sẻ khi trở lại ghế nóng, nữ ca sĩ bày tỏ sự hào hứng bởi theo cô, màu sắc âm nhạc năm nay có nhiều thay đổi, trẻ trung và bùng nổ hơn. Do đó, nữ ca sĩ mong đợi được chứng kiến sự sáng tạo, tỏa sáng và năng lượng nhiệt huyết mà các bạn sinh viên mang đến.

Hải Yến Idol và Nguyễn Văn Chung.

Nữ giám khảo nhấn mạnh ngoài kỹ năng ca hát, khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu, thí sinh còn cần chú trọng đến yếu tố phong cách và cá tính để tạo nên dấu ấn riêng. “Đây là sân chơi của sinh viên, nên năng lượng tuổi trẻ sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng khi chấm điểm,” cô chia sẻ.

Theo Hải Yến Idol, điều khiến cô ấn tượng nhất tại mùa này là giọng hát. Cô đánh giá cao mặt bằng giọng hát ở mùa giải năm nay, đặc biệt đã xuất hiện một số chất giọng cá tính, khác biệt. Nữ ca sĩ kỳ vọng “Tỏa sáng ước mơ” mùa 4 sẽ là nơi khai phá những nhân tố mới, góp phần mang đến những màu sắc đặc biệt cho âm nhạc Việt Nam.

Tập 1 chương trình truyền hình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 sẽ lên sóng vào lúc 21h00 thứ 7 ngày 6/9 trên kênh HTV9. Chương trình năm nay mang đến format mới mẻ, tập trung vào hành trình tìm kiếm và tôn vinh những tài năng âm nhạc trẻ.