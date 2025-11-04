Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh
Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong vài tháng gần đây, nhiều người dân đã đến bệnh viện khám và điều trị các bệnh về giun sán (còn gọi là bệnh ấu trùng như sán chó, giun đũa chó, sán lá gan…).
Tất cả các trường hợp đến viện đều được đón tiếp, thăm khám và tư vấn điều trị kịp thời để hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cụ thể, từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10, có gần 6.400 người đến khám và điều trị bệnh giun sán (sán chó, sán lá gan…). Trong số này, hầu hết đều nhận thuốc và điều trị ngoại trú.
BS.CKI Nguyễn Bùi Nhật Tuyên – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số người đến khám và điều trị các bệnh về giun sán trong mấy tháng qua, 60% liên quan đến sán chó, gần 40% liên quan đến sán lá gan.
Trước tình trạng không ít trường hợp mắc bệnh sán chó, nhiều người dân đã chủ động phòng bệnh.
Ông Lê Thịnh (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chia sẻ, gia đình ông có nuôi vài con chó nhưng trước đây còn lơ là trong việc vệ sinh khi vật nuôi phóng uế. Tuy nhiên, hiện nay, mỗi khi chó đi vệ sinh, ông đều xử lý chất thải ngay và rửa tay bằng xà phòng sau đó.
Ông Thịnh cũng dặn dò trẻ em trong gia đình và các cháu nhỏ hàng xóm khi thấy chó phóng uế phải báo với người lớn đến dọn, tuyệt đối không được đụng vào.
Để phòng bệnh sán chó, bà Đỗ Th. (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho chó nuôi, đồng thời vệ sinh khu vực sống của chúng mỗi ngày, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm.
Một số người dân khác nuôi chó, mèo cũng chủ động vệ sinh cho vật nuôi thường xuyên, không để chúng lên giường, ghế hoặc chỗ ngủ. Đặc biệt, mọi thực phẩm đều được nấu chín kỹ, nhất là nội tạng động vật, nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm sán chó.
Theo BS.CKI Nguyễn Bùi Nhật Tuyên, các trường hợp bị sán chó ở Khánh Hòa gần đây đa phần ở mức độ nhẹ, chủ yếu gây ngứa ngáy, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan. Khi thấy các triệu chứng như phát ban, ngứa ở nhiều vị trí (lòng bàn tay, bàn chân, mặt), buồn nôn, táo bón, đau bụng… cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Để phòng bệnh sán chó, người dân cần tránh ăn đồ sống, nấu chín kỹ thức ăn, uống nước đã đun sôi; hạn chế ăn gỏi, tiết canh, nem chua hoặc các món thịt tái, chưa chín hẳn, vì trứng sán có thể tồn tại trong đó.
Các gia đình nuôi chó, mèo, gia súc, gia cầm cần vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi. Bên cạnh đó, chó, mèo cần được xích hoặc nhốt đúng nơi quy định, tránh thả rông để phóng uế bừa bãi.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vúSống khỏe - 21 phút trước
Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Loại quả giàu vitamin C hơn cam, ăn sống hay nấu chín đều giúp đẹp da và ngừa bệnh mãn tính hiệu quảSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Ăn nhiều loại rau quả giàu carotene như ớt chuông sẽ trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi.
Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhàMẹ và bé - 2 giờ trước
GĐXH - Trẻ em nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và phát triển bình thường nếu được chăm sóc đúng cách tại nhà. Từ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ tâm lý – mọi bước chăm sóc đều góp phần nâng đỡ thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia y tế giúp cha mẹ đồng hành cùng con an toàn và hiệu quả.
Những điều cần lưu ý trong phép dưỡng sinh mùa lạnhSống khỏe - 4 giờ trước
Để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh, các phương pháp phòng bệnh và dưỡng sinh cần được chú trọng, giúp cơ thể thích nghi với thời tiết, tăng sức đề kháng và phòng ngừa cảm nhiễm.
Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaMẹ và bé - 10 giờ trước
GĐXH - Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A có biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất 41°C. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng chậm.
5 loại rau gia vị được ví dược liệu trong nhà vào mùa thuSống khỏe - 12 giờ trước
5 loại rau gia vị không chỉ làm phong phú hương vị món ăn trong mùa thu mà còn là “dược liệu tại gia” giúp bạn chống lại ảnh hưởng của thay đổi thời tiết với sức khỏe.
5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa: Thức khuya chỉ xếp thứ ba, hành vi thứ nhất nhiều người mắc phảiSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Những lựa chọn hàng ngày tưởng chừng nhỏ bé đang âm thầm viết nên câu chuyện về tuổi tác của bạn, đẩy nhanh quá trình lão hóa.
Tăng cân cho người nhiễm HIV: Bí quyết ăn uống và thói quen giúp cơ thể khỏe mạnhBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Sụt cân, mệt mỏi và thiếu năng lượng là những thách thức phổ biến ở người nhiễm HIV. Việc tăng cân đúng cách không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm giàu năng lượng và thói quen sinh hoạt khoa học, giúp người nhiễm HIV tăng cân an toàn và sống khỏe mỗi ngày.
Huyết áp tăng cao, người phụ nữ 39 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện nguy cơ mắc bệnh thận mạnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Huyết áp tăng cao tới 200/140 mmHg, chị Vi đi khám phát hiện phát hiện đạm niệu, nguy cơ cao tiến triển thành bệnh thận mạn.
Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người ViệtSống khỏe - 1 ngày trước
Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng tập đoàn chăm sóc sức khỏe Abbott ký kết biên bản nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện.
5 sai lầm phổ biến khi ăn trứng vào buổi sáng nhiều người mắc phải: Ăn thế này mới bổ dưỡng, tránh rủi ro cho sức khỏe!Sống khỏe
GĐXH - Ăn trứng buổi sáng là lựa chọn của nhiều người, vừa đơn giản lại vừa bổ sung năng lượng, nhưng rất nhiều người đã ăn trứng hàng chục năm mà không nhận ra mình đang mắc phải những cách ăn sai lầm.