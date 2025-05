Những loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp nữ giới

Thực phẩm chứa iốt

Hải sản: Tôm, cá, rong biển, tảo biển; Trứng: Đặc biệt là lòng đỏ trứng; Sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa, phô mai, sữa chua; Muối iốt: Sử dụng muối iốt trong nấu ăn hàng ngày.

Thực phẩm giàu selenium

Hạt: Hạt Brazil, hạt hướng dương, hạt bí ngô; Cá: Cá ngừ, cá hồi; Thịt: Thịt bò, thịt gà.

Thực phẩm giàu kẽm

Hạt: Hạt bí ngô, hạt điều; Đậu: Đậu lăng, đậu đen; Thịt: Thịt bò, thịt gà; Hải sản: Ốc, hàu.

Thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất khác

Rau lá xanh đậm: Cải xoăn, cải bắp, bông cải xanh; Trái cây: Chuối, táo, cam; Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tuyến giáp, đặc biệt ở nữ giới.

Rong biển

Rong biển là một trong những loại thực phẩm bạn nên ăn nếu muốn duy trì tuyến giáp khỏe mạnh bởi thành phần của rong biển có chứa rất nhiều iốt.

Một khẩu phần 10 gram rong biển nori khô (loại rong biển dùng trong sushi) chứa tới 232 mcg iốt, gấp hơn 1,5 lần mức tối thiểu cần thiết hàng ngày.

Các loại quả mọng

Chống viêm luôn là một trong những tiêu chí quan trọng để duy trì tuyến giáp khỏe mạnh. Vitamin C có vai trò giúp chống oxy hóa, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi các phản ứng viêm.

Do đó, các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi… là nhóm thực phẩm giàu vitamin C cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tuyến giáp.

Các loại quả mọng - một loại chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm.

Không chỉ vậy, các loại quả mọng còn được đánh giá là thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần chứa anthocyanin – một loại chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm.

Quả kiwi

Ngoài các loại quả mọng, bạn cũng có thể lựa chọn kiwi để thêm vào bữa ăn hằng ngày. Đây cũng là một loại quả được biết đến với hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại các phản ứng viêm nhiễm.

Trứng

Trứng được đánh giá là một loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần của trứng chứa nhiều selen, iốt và vitamin D giúp điều chỉnh hormone tuyến giáp. Trung bình, một quả trứng lớn chứa khoảng 16% lượng iốt cũng như 20% lượng selen mà cơ thể cần hàng ngày.

Trứng được đánh giá là một loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần của trứng chứa nhiều selen, iốt và vitamin D giúp điều chỉnh hormone tuyến giáp.

Mặc dù lòng trắng trứng chứa nhiều protein nhưng tốt nhất bạn nên ăn cả quả trứng bởi phần lớn iốt và selen nằm trong lòng đỏ.

Cá hồi

Cá hồi luôn nằm trong nhóm những loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi cá hồi rất giàu axit béo omega-3. Bạn có thể chọn các món từ cá hồi như cá hồi sốt cam, lườn cá hồi áp chảo, lẩu cá hồi, cháo cá hồi…

Cá hồi luôn nằm trong nhóm những loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi cá hồi rất giàu axit béo omega-3.

Các loại trái cây có múi

Cam, quýt, bưởi, thanh yên… và những loại trái cây có múi khác đều được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần của các loại trái cây này chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa như hesperidin, có công dụng giúp chống lại stress oxy hóa trên tế bào, phòng ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra, hạn chế phản ứng viêm.

Việc thường xuyên ăn các loại trái cây có múi được biết đến là một giải pháp để duy trì tuyến giáp luôn khỏe mạnh.