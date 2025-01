Những món ăn bị kiêng trong mâm cúng Giao thừa 2025

20 món ăn bị kiêng trong mâm cúng giao thừa 2025

Với người Việt Nam, Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, là thời điểm để bắt đầu những thứ mới mẻ và tuyệt vời hơn năm cũ. Trong buổi tối Giao thừa, các gia đình dù bận đến mấy cũng cố gắng bày biện một mâm cỗ thật tươm tất nhất.

Dân gian ta xưa nay vẫn luôn quan niệm: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên vẫn thường nhắc nhau một số món ăn dưới đây trong mâm cỗ Giao thừa, bởi những thực phẩm đó dù rất ngon nhưng lại được xem là mang ý nghĩa xui xẻo trong năm mới.

Đương nhiên việc thưởng thức chúng hay không còn tùy thuộc vào quan điểm, phong tục ở mỗi địa phương. Nhưng khi ăn, bạn cũng nên ghi nhớ vài lưu ý quan trọng để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cúng giao thừa: Có người kiêng tôm hùm, cua

Nhiều người bỏ qua món tôm hùm vào đêm giao thừa vì loài giáp xác này di chuyển lùi lại và điều đó được coi là điều xui xẻo. Sự mê tín này bắt nguồn từ Áo và Đông Âu, nơi người ta tin rằng ăn bất cứ thứ gì di chuyển ngược vào đêm giao thừa hoặc ngày đầu năm mới có nghĩa là bạn sẽ gặp phải những thất bại trong năm tới. Mặc dù tôm hùm bơi về phía trước, nhưng chúng có thể bơi lùi rất nhanh khi cảm thấy nguy hiểm từ kẻ săn mồi.

Cua cũng bị coi là xui xẻo khi chúng di chuyển ngang. Nếu thích ăn hải sản, bạn có thể chọn những loại bơi theo chuyển động về phía trước, chẳng hạn như cá hồi, tượng trưng cho sự thịnh vượng và tiến bộ.

Cúng Giao thừa: Có người kiêng động vật ăn đáy

Mọi người thường muốn bỏ qua các loại thức ăn ở tầng đáy, bao gồm các loại cá như cá tuyết, cá bơn, tôm, cá đế, sò điệp và cá vược.

Những loài kiếm ăn ở tầng đáy có xu hướng gặm cỏ dọc theo đáy hồ hoặc đại dương âm u, nhặt rác hoặc bất cứ thứ gì chúng có thể tìm thấy. Hình ảnh này ít được mong muốn khi bạn đang hướng tới một năm mới khỏe mạnh, thịnh vượng và viên mãn.

Cúng Giao thừa: Có người kiêng món cá bị cắt thành từng khúc

Cá là món ăn ngon lành, bổ dưỡng và thường xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết. Tuy nhiên cá trong mâm cỗ Giao thừa trong quan niệm dân gian phải lành lặn chứ không được cắt khúc, cá phải đủ đầu đủ đuôi như thế mới thể hiện ý nghĩa cao đẹp là phú quý, tốt lành, có trước có sau. Món cá không lành lặn được mua ở chợ cũng có thể là phần cá kém tươi ngon. Cá chết không được bảo quản thì vi khuẩn sẽ sinh sôi và phát triển rất nhanh. Quá trình phân hủy của cá sẽ biến chất đạm tạo thành axit amin độc có tên là histamin, có thể gây ngộ độc cho người ăn.

Cúng Giao thừa: Có người kiêng món mực

Người Việt thường có câu nói "đen như mực", do đó trong quan điểm của nhiều vùng miền thì đây là món ăn không nên sử dụng trong ngày Tết để tránh đen đủi, xui xẻo. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng mực là một món hải sản nổi tiếng trong nhóm các món ăn từ biển, chúng có chứa nhiều protein, canxi, sắt, phốt pho, kali, vitamin E... Trong Đông y, mực là hải sản thuộc tính lạnh, vì thế dù là món ăn bổ dưỡng nhưng lại không phù hợp với người bị dị ứng hải sản, người bị bệnh gan, tim mạch, người mắc bệnh về dạ dày và lá lách, người mắc bệnh ngoài da.

Cúng Giao thừa: Có người kiêng sầu riêng

Qua năm mới, mọi người đều hy vọng đón được những điều vui vẻ và hạnh phúc, vì vậy nên ông bà ta thường coi sầu riêng là loại quả kiêng kỵ trong ngày Tết. Chữ “sầu” trong tên gọi của loại quả này khiến người ta sợ ăn vào, sẽ gặp chuyện u sầu, đau buồn cả năm.

Cúng Giao thừa: có người kiêng món trứng vịt lộn

Dân gian Việt Nam xưa đến nay vẫn nhắc nhau tránh ăn trứng vịt lộn vào thời điểm quan trọng nhất trong năm đó là đêm Giao thừa vì sợ mọi thứ xảy ra sẽ trái với ý mình. Trong đời sống hàng ngày, trứng vịt lộn lại được ưa chuộng vì chúng thơm ngon và giàu chất bổ. Theo bác sĩ dinh dưỡng Dzoãn Thị Tường Vi (Viện Dinh dưỡng Lâm sàng): Trong 100g trứng vịt lộn có chứa 182 kcal, 13.6g protein; 12.4g lipit; 4g glucid; 82mg canxi; 212mg phốtpho; 600mg cholesterol... Tuy nhiên, chúng ta không nên ăn loại trứng này quá nhiều vì sẽ khiến cơ thể bị tăng cholesterol, gây bệnh gút, gây hại cho thận và gan do thừa chất, đồng thời làm suy giảm khả năng tình dục ở cả nam lẫn nữ.

Cúng Giao thừa: Có người kiêng củ sen

Năm mới, ai cũng mong muốn tiền tài rủng rỉnh, vì vậy đêm giao thừa nhất định không được bày món ăn có củ sen. Theo quan niệm người xưa, củ sen có rất nhiều lỗ rỗng, những chỗ rỗng này tượng trưng cho việc rò rỉ tiền bạc. Dân gian quan niệm nếu không muốn "hao tài tốn lộc" thì không nên để củ sen xuất hiện trên mâm cơm ngày lễ.

Cúng Giao thừa: có người kiêng đậu phụ

Khi nấu cỗ đêm giao thừa, nhiều người quan niệm không nên dùng đậu phụ nấu chung với thịt, vì màu của đậu phụ là màu trắng, mà trong quan niệm của văn hóa phương Đông, bao gồm Việt Nam, màu trắng là một màu không may mắn.

Những món ăn nên tránh đầu năm mới

Một nét văn hoá khá thú vị trong nền ẩm thực Việt Nam chính là các món ăn được lựa chọn theo từng dịp. Mà một trong những dịp quan trọng nhất chính là Tết Nguyên đán. Trong thời điểm đầu năm mới này, bên cạnh những món ăn truyền thống với các ý nghĩa may mắn thì người Việt còn có quan niệm kiêng kỵ một vài món ăn được cho là mang đến những điều không may. Đây là quan niệm của ông bà ta được truyền lại từ lâu đời, không những vậy, theo các chuyên gia nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, việc kiêng kị này cũng giúp chúng ta an tâm hơn và phần nào tránh được tai ương.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Thịt chó

Thịt chó là thức ăn giàu chất dinh dưỡng và là món "khoái khẩu" của nhiều người. Thậm chí, thịt chó coi được coi là "quốc hồn quốc túy", là nét ẩm thực riêng có của người Việt Nam. Thế nhưng, người ta quan niệm rằng ăn thịt chó vào đầu năm hay đầu tháng thì cả năm, cả tháng đó sẽ xui xẻo, không may mắn. Tuy vậy, theo dân gian, thịt chó lại được coi là món giải xui nếu ăn vào cuối tháng.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Mực

Theo quan niệm "đen như mực" rất phổ thông hiện nay thì mực là món ăn đầu tiên được nhiều người liệt vào "danh sách đen" những món ăn không nên ăn ngày Tết để tránh cả năm sẽ đen đủi, không may mắn.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Thịt vịt

Đối với người miền Bắc hay miền Trung, thịt vịt là món ăn phải kiêng kị dịp đầu tháng và đầu năm bởi nhiều người cho rằng, nếu ăn thịt vịt sẽ đen đủi, "tan đàn, xẻ nghé".

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Tôm

Người miền Bắc không kiêng kị tôm vào ngày Tết nhưng người miền Nam thì lại đặc biệt "tránh" tôm vào dịp này. Người miền Nam cho rằng tôm đầu to và đi giật lùi, nếu ăn tôm vào đầu năm sẽ khó "đầu xuôi, đuôi lọt". Do đó mọi việc trong năm mới sẽ không thể thuận buồm xuôi gió, không thăng tiến và phát tài phát lộc được.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Cá mè

Đối với người miền Bắc và người miền Trung, cá mè thường có nghĩa là "mè nheo". Loại cá này còn khá tanh và nhiều xương nên người ta cho rằng ăn cá mè đầu năm thì cả năm sẽ bị "hãm tài", đen đủi.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Cháo trắng

Trong các món ăn cúng cô hồn thì cháo trắng là món không thể thiếu. Dân gian quan niệm ăn cháo trắng vào ngày mùng 1 đầu năm sẽ khiến ma quỷ nghĩ rằng bạn đang giành ăn với họ nên sẽ đến quấy phá khiến bạn gặp nhiều tai ương. Ngoài ra, cháo trắng còn được dân gian xem là một món ăn "nghèo", khi không có điều kiện hay gia đình thiếu thốn mới ăn cháo trắng, chính vì thế để tránh những điều không may mà người ta sẽ không ăn cháo trắng vào đầu năm.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Cam, lê

Cùng với chuối, cam và lê là món ăn kiêng kị đối với người miền Nam vào dịp Tết. "Quýt làm, cam chịu" hay "lê lết" là những quan niệm dân gian mang ý nghĩa xui rủi nên người Nam thường không bày biện các loại quả này trên mâm ngũ quả.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Những món ăn chua, cay, chát, mặn

Đầu năm mới nhiều người thường chọn những món ăn có hương vị ngọt ngào và kỵ những món chua, cay, chát, mặn để mong cả năm cũng được hưởng những điều ngọt ngào và trọn vẹn, tránh xa đau khổ, chua chát.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Mắm tôm

Những ngày đầu năm mới hoặc đầu tháng âm lịch, nhiều người, đặc biệt là người miền Bắc đều kiêng ăn mắm tôm vì ai cũng sợ gặp điều xui xẻo.

Nhất là nếu mùng một, khi đi lễ đình, chùa, đền… người ta kiêng ăn mắm tôm và tỏi, vì sợ ô tạp, hôi hám, xúc phạm thần linh.

Món ăn nên tránh đầu năm mới: Thịt chim

Tương tự như thịt vịt, quan niệm dân gian cho rằng, ăn thịt chim đầu năm sẽ đen đủi cả năm.

Tăng Thanh Hà dạy con gói bánh chưng đón Tết GĐXH - Tăng Thanh Hà trang trí nhà cửa đón Tết và hướng dẫn các con gói bánh chưng bằng khuôn gỗ.