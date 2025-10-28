Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời
GĐXH - Bị tung tin đồn thất thiệt đã "qua đời", nghệ sĩ Việt Hương đã bày tỏ sự bức xúc, nhưng cách ứng xử sau đó của nữ diễn viên hài lại khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ...
Trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải hình ảnh tươi tắn rạng rỡ trong bộ đầm xanh kèm chia sẻ: "Tôi còn tươi xanh vậy mà đăng tôi chết rồi. Nếu họ đem tôi ra kiếm tiền, vậy là tôi còn giá trị lợi dụng. Thôi hoan hỉ vui vẻ coi như nghiệp mình tu chưa tốt".
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng loạt khán giả và đồng nghiệp đã để lại bình luận an ủi, động viên Việt Hương. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc thay cho nữ diễn viên: "Nghệ sĩ thường bị dính tin đồn ác vậy đấy, ủng hộ Việt Hương và các nghệ sĩ khác xử lý quyết liệt trường hợp này"; "Chỉ vì vài like, view mà tụi nó không từ thủ đoạn nhẫn tâm nào. Chị cứ vui vẻ hoan hỉ nha"; "Ủng hộ Việt Hương xử lý quyết liệt những kẻ tung tin đồn ác ý"...
Trong thời đại mạng xã hội phát triển, việc nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh để tung tin sai sự thật hoặc câu view đã trở thành vấn đề nhức nhối. Không ít kênh YouTube, TikTok hay fanpage sẵn sàng đăng tải những thông tin bịa đặt về sức khỏe, đời tư nghệ sĩ nhằm tăng tương tác, thu hút lượt xem "kiếm view".
Gần đây nhất là hồi cuối tháng 6/2025, sau khi bị đồn bệnh nặng, thậm chí có kênh YouTube còn đăng tải Hoài Linh qua đời, nam danh hài phản ứng như đã quen với tin đồn này: "Những tin đồn về tôi rất nhiều, người ta đồn tôi bệnh, tôi qua đời mấy năm qua".
Hay hồi cuối tháng 7, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng bức xúc khi một số kênh mạng xã hội đưa tin anh bị chấn thương, có u trong não. NSƯT Kim Tử Long lên án những nội dung sai sự thật, lấy sức khỏe của nghệ sĩ để làm nội dung gây chú ý.
Với tình trạng trên, nghệ sĩ và nhiều khán giả kêu gọi cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay với những đối tượng tung tin thất thiệt, đồng thời mong người dùng mạng cần tỉnh táo trước khi chia sẻ thông tin.
Cụ thể, vào tháng 4, Việt Hương cũng từng bức xúc khi hình ảnh của cô trong một bộ phim bị cắt ghép, gán ghép nội dung sai sự thật nhằm câu lượt xem. Nữ diễn viên cứng rắn khẳng định: "Có nhiều người câu view, đặt điều và dựng chuyện bất chấp. Tất cả phải có thời gian lập vi bằng và chờ pháp luật giải quyết. Mọi người sáng suốt khi đọc thông tin".
Cô cũng cảnh báo thêm về việc bị mạo danh để trục lợi: "Nhiều đối tượng dùng hình ảnh của tôi để bán hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi chỉ quảng cáo một thương hiệu, ngoài ra đều là hàng giả mạo. Khán giả cần tuyệt đối cảnh giác, gửi thông tin đến tôi nếu phát hiện hành vi lợi dụng hình ảnh Việt Hương".
