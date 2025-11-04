Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn
GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Ngày 04/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã cung cấp thông tin chính thức về Chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025".
Bà Lại Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết: "Online Friday 2025 sẽ tập trung xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện với chủ đề xuyên suốt "An toàn – An tâm – An vui"".
"Chủ đề năm nay thể hiện rõ định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trở thành kênh mua sắm hiện đại, minh bạch, tin cậy và giàu trải nghiệm tích cực. Online Friday không chỉ hướng tới việc tạo dựng một sân chơi chung nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp họ yên tâm về chất lượng sản phẩm và giao dịch trực tuyến, mà còn mang đến sự tiện lợi, niềm vui và hứng khởi trong suốt hành trình mua sắm số. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tăng cường sự gắn kết và đồng hành bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng", bà Việt Anh cho hay.
Theo bà Lại Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 được thiết kế với chuỗi hoạt động trọng tâm, nhằm củng cố niềm tin thị trường và nâng tầm giá trị thương hiệu trên không gian số.
Theo bà Việt Anh, chương trình năm 2025 sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Nâng cao hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử (TMĐT) và công nghệ số qua việc tổ chức Chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam và Không gian trải nghiệm công nghệ;
Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng bằng cách cung cấp ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, và tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái; Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm địa phương; và Đẩy mạnh quảng bá, nhận diện, tiêu thụ sản phẩm chính hãng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xuất khẩu trực tuyến, góp phần phát triển kinh tế chung.
Ban Tổ chức Chương trình cho biết, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 được thiết kế với chuỗi hoạt động trọng tâm, nhằm củng cố niềm tin thị trường và nâng tầm giá trị thương hiệu trên không gian số.
Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX (Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương) cho biết: "Slogan "Vui là sắm, sắm là vui" được Ban tổ chức lựa chọn năm nay nhằm truyền tải tinh thần trẻ trung, gần gũi, khuyến khích người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, tận hưởng hoạt động mua sắm trực tuyến như một trải nghiệm văn hóa số đầy hứng khởi, thay vì chỉ là hành vi mua sắm thông thường".
Theo ông Tuấn, sau hơn một thập kỷ phát triển, Online Friday 2025 không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thương mại điện tử trọng điểm quốc gia, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bộ Công Thương và Chính phủ trong việc thúc đẩy TMĐT phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và đáng tin cậy, mà còn hướng tới trở thành biểu tượng của sự kết nối, sáng tạo và lan tỏa niềm vui mua sắm an toàn, tích cực trong kỷ nguyên số.
Chương trình kỳ vọng sẽ đưa hoạt động mua sắm trực tuyến đến gần hơn với hàng triệu người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiêu dùng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Các hoạt động cụ thể của Tuần lễ TMĐT quốc gia và Online Friday 2025:
Lễ Khai mạc - Kick off Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam năm 2025 là sự kiện trung tâm, thu hút hàng triệu người tiêu dùng và hàng ngàn doanh nghiệp tham gia.
Chuỗi sự kiện Livestream Online Friday 2025 với chủ đề "An toàn – An tâm – An vui" trên các nền tảng và ứng dụng thuộc Chương trình, nhằm cung cấp kiến thức và thông tin chuyên sâu giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt hàng thật – hàng giả.
Đặc biệt, mùa Online Friday năm nay lần đầu tiên sẽ có phiên Mega Live do Ban Tổ chức thực hiện, trình diễn trực quan và hướng dẫn chi tiết cách phân biệt hàng thật – hàng giả, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện sản phẩm chính hãng cho người tiêu dùng.
Không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm chính hãng cùng các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp. Tại đây, người dân có thể hòa mình vào không gian công nghệ số, khám phá các giải pháp mua sắm hiện đại, trải nghiệm thanh toán số tiện lợi và dịch vụ logistics thông minh.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Tuần lễ TMĐT quốc gia còn có các hoạt động hưởng ứng OnlineFriday của các địa phương trên cả nước đến từ các Sở Công Thương các trung tâm xúc tiến thương mại, v.v… và các hoạt động đồng hành của các doanh nghiệp, nhà bán hàng, các sàn thương mại điện tử.
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, trong những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á đã vươn lên trở thành một trong những khu vực năng động nhất toàn cầu về phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và chuỗi cung ứng.
Theo thống kê, đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD.
Trong đó, Việt Nam doanh thu bán lẻ TMĐT đạt 25 tỷ đô la. Việt nam được xếp vào quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT cao nhất khu vực, top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đứng thứ 3 về quy mô thị trường (sau Indonesia và Thái Lan) với trên 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là còn e ngại về chất lượng sản phẩm không như quảng cáo.
