'Con rể' Thượng tướng gây chú ý

Hiện bộ phim truyền hình 'Không giới hạn' về đề tài quân nhân đang được phát sóng giờ vàng trên VTV1 nhận được rất nhiều quan tâm của khán giả. Bên cạnh kịch bản, làm nên sức hút của bộ phim không thể không kể đến chuyện tình của cặp quân nhân: Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) và Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn).

Những tập gần đây, thân thế của Lam Anh được hé lộ là con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân, khiến vai diễn Minh Kiên của Steven Nguyễn - được coi là "con rể" Thượng tướng - càng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả còn dành "điểm cộng" cho Steven Nguyễn khi khoác lên mình bộ quân phục.

"Visual sinh ra để mặc quân phục" là bình luận của khán giả dành cho Steven Nguyễn.

Cụ thể, những bài đăng và video hậu trường của Steven Nguyễn về phim nhận hàng triệu lượt xem. Đáng chú ý, trong đó có video "gây bão" trên kênh Steven Nguyễn là đoạn hậu trường anh mặc quân phục và được ê-kíp gợi ý ghép nhạc phim "Hậu duệ mặt trời" (bản Hàn).

Đoạn video nhận về gần 2 triệu lượt xem, hơn 1.200 bình luận: "Lâu lắm tôi mới thấy một nam diễn viên Việt từ ngoại hình điện ảnh đến thực lực diễn quá là chất luôn. Thích nhất ông ý diễn bằng ánh mắt, đủ cung bậc cảm xúc ông cân được hết"; "Remake lại ngay 'Hậu hậu mặt trời' được không. Bản này đã tìm được nam chính chuẩn quá rồi"; "Từ lúc xem phim 'Mưa đỏ' đã mê vẻ điện ảnh của Steven rồi"; "Visual này sinh ra để mặc quân phục. Hợp quá! Đôi lúc tưởng tượng Steven là công an, quân đội thật sự nữa";...

Chia sẻ về vai diễn, Steven Nguyễn tâm sự áp lực lớn nhất là các cảnh vừa đòi hỏi thể lực cao vừa phải giữ được sự điềm tĩnh, tiết chế cảm xúc.

"Vai Trung tá Đào Minh Kiên thử thách tôi nhiều hơn ở sức bền và sự kỷ luật trong từng chi tiết nhỏ. Để vào vai một sĩ quan quân đội, điều đầu tiên tôi làm là chỉnh lại… chính mình. Về hình thể, tôi tập trung siết lại cơ thể cho gọn và rắn rỏi hơn, giữ form vai - lưng thẳng, bước đi chắc và dứt khoát. Người lính không cần phô trương cơ bắp, nhưng phải toát ra sự kỷ luật.

Về tác phong, tôi dành thời gian quan sát các sĩ quan ngoài đời: cách họ đứng nghiêm, cách chào, cách nói chuyện rất ngắn gọn và rõ ý", nam diễn viên chia sẻ.

Steven cũng tiết lộ điểm giống nhất với Trung tá Minh Kiên là sự đề cao tinh thần trách nhiệm: "Khi đã nhận việc gì, tôi thường làm tới nơi tới chốn. Nhưng ngoài đời tôi mềm hơn Kiên khá nhiều. Kiên ít nói, giữ cảm xúc rất kỹ. Còn tôi thì dễ cười, dễ chia sẻ hơn. Vì vậy khi vào vai, tôi phải "tiết chế" bớt sự thoải mái của mình, giữ sự nghiêm nghị và khoảng cách đúng chất một người chỉ huy. Đôi khi, chính sự tiết chế đó lại làm nhân vật trở nên có chiều sâu hơn".

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TPHCM, từng tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh TPHCM. Gần 10 năm lận đận trong nghề, Steven Nguyễn trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam với vai phản diện trong bộ phim chiến tranh "Mưa đỏ" và trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại.

Trước "Mưa đỏ", Steven Nguyễn từng tham gia series web-drama "Bi Long đại ca" năm 2020-2021, Hùng Long Phong Bá, Bạn gái tôi là trùm trường,... và phim truyền hình: Hạnh phúc bị đánh cắp, Mặt trời mùa đông, hiện tại là phim "Không giới hạn".



