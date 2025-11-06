Phong thủy nhà ở cho người mệnh Kim
GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng, cần được quan tâm khi thiết kế, xây dựng ngôi nhà. Bạn thuộc mệnh Kim và đang muốn tìm hiểu về vấn đề này? Hãy đọc bài viết sau.
Hướng nhà hợp mệnh Kim
Theo phong thủy, hướng Tây là hướng phù hợp với gia chủ mệnh Kim. Theo ngũ hành, hướng Tây là đại diện cho mệnh Kim. Hướng này giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, kinh doanh thuận lợi và thu hút nhiều vận khí, may mắn. Tuy nhiên, đây là hướng mặt trời lặn nên làm cho ngôi nhà khá oi bức.
Người mệnh Kim cũng có thể chọn hướng Đông Bắc để xây dựng nhà ở. Đây là hướng thuộc hành Thổ, có thể giúp tăng sức mạnh cho mệnh Kim, ôn hòa năng lượng trong nhà.
Màu sắc sơn nhà hợp mệnh Kim
Theo ngũ hành, người mệnh Kim rất hợp với các màu: Vàng, vàng nhạt hay vàng cam... Đây là các màu thuộc mệnh Thổ, mà Thổ sinh Kim giúp tương sinh cho gia đạo. Về lâu dài, các gam màu này rất có lợi cho công danh, sự nghiệp và cuộc sống của bạn.
Màu trắng là gam màu cơ bản cho việc sơn nhà của người mệnh Kim. Đây là màu đại diện cho sự trong sáng và thuần khiết, đặc biệt nó còn có khả năng phát huy toàn bộ những nguồn năng lượng trong phong thủy. Màu sắc nhẹ nhàng tạo không gian thoáng đãng cho ngôi nhà, giúp ngôi nhà tươi sáng, tương lai gia đạo rộng mở.
Màu xám cũng là gam màu thích hợp sơn nhà dành cho người mệnh Kim. Theo phong thủy, màu xám tốt cho cung Tử Tức và Quan Lộc. Mang tới sự sắc nét cho không gian, giúp các nguồn năng lượng tập trung vào nhà. Tuy nhiên, vẫn không nên để tỷ lệ màu xám quá cao trong một căn phòng.
Bên cạnh đó, người mệnh Kim có thể sử dụng màu xanh lam và đen để sơn nhà, đây là những màu sắc mang hành Thủy, mà Kim sinh Thủy, tránh lạm dụng những màu này trong ngôi nhà.
Và gia chủ mệnh Kim nên tránh sơn nhà hay sử dụng các vật phẩm trang trí, đồ nội thất có gam màu đỏ, tím hay các màu tượng trưng cho mệnh Hỏa.
Bài trí vật phẩm cho người mệnh Kim
Phong thủy cho biết, người mệnh Kim hợp với các kim loại đều được nuôi dưỡng từ khoáng vật, đất đá. Theo ngũ hành tương sinh thì Thổ sinh Kim, do đó người mệnh Kim nên dùng các vật phẩm phong thủy từ tự nhiên, màu đất, màu vàng nhằm tương sinh cho gia chủ được may mắn và bình an.
Các vật phẩm mà người mệnh Kim nên sử dụng là gốm sứ và đá, kế đó là các đồ kim khí, hoặc các kim vật liệu trang trí nhà bằng kim loại như thép, nhôm, vàng, bạc…
Thiết kế nhà hợp mệnh Kim
Tham khảo cách thiết kế nhà cho người mệnh Kim sao cho hợp phong thủy, kích hoạt thổ khí:
Vị trí bếp cho người mệnh Kim nên chọn hướng Tây. Và người mang mệnh này nên đặt một chiếc gương trong phòng bếp. Theo phong thủy, khi người mệnh Kim đặt gương trong phòng bếp sẽ tạo ra sự bình yên, may mắn trong cuộc sống.
Còn trong phòng ngủ, thì hướng giường hợp với phong thủy nhất cho người mệnh Kim là hướng Tây Nam, Đông Bắc (hướng bản mệnh) hoặc hướng Tây, Tây Bắc (hướng tương sinh với mệnh Thổ) để thu hút tài lộc và sức khỏe. Tránh kê giường tại các vị trí như: Giữa phòng, kê giường không sát tường.
Cũng theo phong thủy, việc bố trí nhà vệ sinh cũng rất quan trọng trong phong thủy nhà ở, nên vậy gia chủ mệnh này chú ý tránh để lưng nhà vệ sinh không nên đối diện hay gần gian bếp, phòng thờ, không được nhìn thẳng ra cửa chính.
Khi thiết kế phòng khách không được để vách tường chia đôi không gian phòng khách, bởi theo phong thủy, nếu có vách của bức tường ngăn đôi phòng khách thì điều này gây ra những điều bất lợi cho gia đình, như công việc không như ý, không tốt cho sức khỏe của các thành viên trong nhà.
Người mang mệnh Kim nên chọn cách lát 4 viên đá tại 4 góc của ngôi nhà để tăng Thổ Khí cho gia đạo của bạn.
Nội thất phù hợp phong thủy mệnh Kim
Người mệnh Kim nên sử dụng nội thất màu sáng, ưu tiên nội thất có dáng hình tròn hoặc hình vuông. Đặc biệt nên chọn các màu sắc cơ bản, hợp bản mệnh của gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.