Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy
GĐXH - Bạn là người thuộc mệnh Thủy trong ngũ hành và đang muốn tìm hiểu về cách xây nhà ở hợp phong thủy? Vậy hãy tham khảo bài viết này để biết được tổng quan phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy.
Hướng nhà hợp mệnh Thủy
Theo phong thủy, hướng hợp phong thủy nhất cho người mệnh Thủy chính là hướng Bắc. Thế nhưng hướng Bắc thường không phải hướng tốt khi xây nhà. Vì vậy, người mệnh Thủy có thể chọn hướng Đông hoặc hướng Đông Nam, đây sẽ là những hướng tốt cho gia chủ.
Hướng này mang lại sự may mắn, thu hút tài lộc vào nhà, công danh sự nghiệp người mệnh Thủy được thuận lợi, gia đình sum vầy, ít cãi vã. Ngoài ra cũng nên xem xét, lựa chọn hướng của các gian phòng trong nhà sao cho đại cát.
Màu sắc sơn nhà hợp mệnh Thủy
Theo quy luật ngũ hành, người mệnh Thủy rất thích hợp với các màu: Trắng, xám, ghi, xanh dương, đen dùng để sơn nhà. Các màu này sẽ mang lại nhiều điều tốt lành, may mắn cho gia chủ.
Cũng theo phong thủy, mệnh Thủy hợp với mệnh Mộc và mệnh Kim nên các màu sắc trên đều thích hợp đối với mệnh Thủy.
Ngoài ra, do Kim sinh Thủy nên màu trắng sẽ là màu tương sinh cho ngôi nhà nếu gia chủ mệnh Mộc dùng nó sơn nhà. Màu này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống, sự nghiệp cho người mệnh Thủy.
Bài trí vật phẩm cho người mệnh Thủy
Trang trí căn phòng bằng bể cá, gương, tranh trang trí, sử dụng vách ngăn bằng pha lê... sẽ rất thích hợp cho gia chủ mệnh Thủy. Nhưng lưu ý, khi đặt bể cá hãy kết hợp với trồng nhiều cây thủy sinh để hỗ trợ nhau mang lại sinh khí cho gia đạo.
Thiết kế nhà hợp mệnh Thủy
Gợi ý thiết kế từng không gian nhà cho người mệnh Thủy sao cho tiện lợi và hợp phong thủy, mang lại điều tốt lành cho gia đạo như sau:
Thiết kế không gian phòng khách: Theo phong thủy phòng khách của người mệnh Thủy nên hướng về hướng chính Bắc, hướng chính Đông hay hướng chính Nam để giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thu hút tài lộc, công việc thuận lợi.
Thiết kế phòng bếp cho người mệnh Thủy: Đây là một vị trí quan trọng cần được chú trọng để đảm bảo sự hưng thịnh, hạnh phúc cho gia đình. Với không gian này gia chủ mệnh Thủy nên lựa chọn các vật liệu từ kim loại, thủy tinh hay gỗ nhằm cân bằng phong thủy trong không gian. Sử dụng những gam màu tốt cho mệnh Thủy để mang đến nhiều may mắn và tài lộc.
Thiết kế không gian phòng ngủ: Nên đặt phòng ngủ tại các hướng chính Bắc để mang lại may mắn và vượng khí cho gia chủ. Màu sơn nơi đây thì bạn có thể chọn gam màu trắng, xám bạc hoặc màu xanh lam tạo sự hài hòa, đẹp mắt và mang đến cảm giác dễ chịu cho giấc ngủ trọn vẹn, cũng như rất tốt về phong thủy.
Nội thất phù hợp phong thủy mệnh Thủy
Người mệnh Thủy nên dùng vật liệu nội thất bằng kim loại, kính, thủy tinh, gỗ… đây là những lựa chọn thích hợp. Mặc dù vậy không nên quá lạm dụng những vật dụng bằng gỗ, vì sẽ làm cho Mộc nhiều lấn át Thủy, có thể khiến vượng khí hao hụt.
Bạn cũng nên hạn chế sử dụng vật liệu như gốm, đá, sứ thuộc hành Thổ vì không tốt cho gia chủ mệnh Thủy. Lưu ý tránh các đồ vật góc nhọn, hình chữ nhật và hình vuông.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
