Quả dứa xa xỉ giá 10 triệu đồng có gì khác biệt?

Các nhà nghiên cứu cho biết, giống dứa mới có lượng enzyme thấp hơn dứa thông thường. Do vậy, chúng chuyển đổi sắc tố beta carotene màu vàng thành sắc tố lycopene, sắc tố tự nhiên tạo nên màu đặc trưng của các loại quả như cà chua, dưa hấu... Nhiều người e ngại đây là thực phẩm biến đổi gene nhưng nhà sản xuất khẳng định, giống dứa mới vô cùng an toàn với sức khỏe người dùng. Những người có cơ hội thưởng thức dứa Pinkglow đánh giá nó có hương vị tinh tế, ngọt đậm, ít chua hơn so với dứa truyền thống, đặc biệt là có mùi thơm như kẹo bông.