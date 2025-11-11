'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2
GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.
Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương OanhGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hônXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.
Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệtGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đẹp của Huy Trần bên con gái 3 tháng tuổi nhân ngày sinh nhật chồng.
Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗiGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bằng Kiều đã có dòng phát ngôn gây tranh cãi về đêm diễn của G-Dragon, ngay sau đó anh xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi.
Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.
Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổiGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã gửi lời chúc mừng đến sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái Khánh Linh.
Nam chính 'Cha tôi, người ở lại' rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành để làm kẻ điên tình trong phim mớiGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Trần Nghĩa sau vai Nguyên trong phim "Cha tôi, người ở lại", anh quyết định rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để thách thức bản thân trong phim mới.
Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bộiXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh quyết định sẽ ly hôn mặc dù trong lòng canh cánh mối lo cho bé Minh sẽ ra sao khi bố mẹ chia tay.
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồngCâu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.
Ca sĩ Tố My ra sao sau 4 tháng nhập viện điều trị phình động mạch não?Giải trí - 23 giờ trước
Ca sĩ Tố My trở lại sau biến cố sức khỏe cách đây 4 tháng. Lúc này, cô muốn sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, được cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc.
Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng SơnCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.