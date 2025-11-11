Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

Thứ ba, 19:00 11/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 1.

Diễn viên Quốc Khánh sinh năm 1962, anh là người Hà Nội gốc, nhà chỉ có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ 1978 đến 1982.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 2.

Ngay trong năm tốt nghiệp, Quốc Khánh đã diễn hai vai trong hai vở kịch "Người đá lạc đội hình" (đạo diễn Doãn Hoàng Giang) và "Cuộc chia tay tháng 6" (đạo diễn Trọng Khôi). Ngày ấy cùng học với anh còn có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ...

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 3.

Từ năm 1982, Quốc Khánh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật ở cả sân khấu lẫn điện ảnh. Bộ phim truyền hình đầu tiên anh đóng là "Đứa con người lính" (năm 1986), tiếp đến là "Chiếc bình tiền kiếp" (1990).

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 4.

Cho đến năm 1995, Quốc Khánh được biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim "12A và 4H". Đóng vai Triệu "đẹp trai" - cậu học trò tếu táo nhất lớp luôn gây cười cho mọi người. Ấn tượng nhất là màn cá cược một chầu chè thập cẩm và khiến cho cả lớp "tâm phục khẩu phục" với câu hỏi: "Ai yêu tớ, giơ tay lên. Ai không yêu tớ, hạ tay xuống".

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 5.

Năm 1998, Quốc Khánh đóng vai anh chàng công chức Tháo rất sợ vợ trong phim hài "Tết Ghen", gây ấn tượng với khán giả và thường được chiếu mỗi dịp Tết các năm sau đó.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 6.

Quốc Khánh từng gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như: "Tết này ai đến xông nhà", "Trừng phạt", "Áo lụa Hà Đông", "Những người độc thân vui vẻ"... Trong "Áo lụa Hà Đông", Quốc Khánh đảm nhận vai Gù, người chồng lam lũ và hết mực thương vợ con. Vai diễn đã mang về cho anh giải Cánh diều vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 7.

Không được trải hoa hồng, song con đường nghệ thuật của Quốc Khánh cũng đủ làm anh tự hào: Huy chương Bạc Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2002 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng, giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15...

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 8.

Là diễn viên phim truyền hình, điện ảnh, song Quốc Khánh lại được yêu mến qua những tiểu phẩm hài của chương trình "Gặp nhau cuối tuần". Đặc biệt là vai diễn Ngọc Hoàng của Quốc Khánh trong "Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm" từ 2004 đến giờ đã tạo thành thương hiệu riêng của nam diễn viên và khó có ai có thể thay thế.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 9.

Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. Năm 2022, anh chính thức nghỉ hưu sau hơn 40 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND. Từ khi nghỉ hưu, anh vẫn giữ niềm đam mê với nghề và sẵn sàng tham gia biểu diễn khi có cơ hội phù hợp.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 10.

Trên sân khấu là vậy nhưng ở ngoài đời, từ lâu NSND Quốc Khánh vốn được nhiều người nhận xét là ít nói, sống khá kín tiếng. Anh tự nhận mình là một nghệ sĩ bình dân, ăn mặc giản dị và không bao giờ dùng đồ hiệu. Dù đã nghỉ hưu, ở tuổi 63, anh vẫn miệt mài với sân khấu và truyền hình nhưng chọn cuộc sống lặng lẽ.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 11.

Sau khi mẹ qua đời năm 2017, anh sống một mình trong căn nhà 10m², không lập gia đình và hài lòng với cuộc sống giản dị. Đối với NSND Quốc Khánh, hạnh phúc là được cống hiến hết mình trên sân khấu và trân trọng những cảm xúc thăng hoa khi diễn cũng như tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp.

(Ảnh: VTV, Internet, tư liệu)

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 12.Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 13.Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

GĐXH - Chủ nhân hit "Gọi đò", ca sĩ Dương Ngọc Thái, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong biệt thự hàng tỷ đồng. Bí quyết giúp anh duy trì sức khỏe, tinh thần thanh tịnh và sự thành công bền vững chính là chế độ ăn chay trường.

NSND Quốc Khánh sống lặng lẽ trong căn phòng 10 mét vuông sau khi về hưu - Ảnh 14.Diễn viên Phạm Đức Phong học diễn xuất vì nhút nhát, gây ấn tượng qua hai bộ phim 'giờ vàng' VTV

GĐXH - Diễn viên Phạm Đức Long đã có một năm 2025 thành công khi gây ấn tượng với khán giả qua vai Phỏm "Những chặng đường bụi bặm" và Biên của "Cách em 1 milimet".

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Hát ca khúc chứa ngôn từ phản cảm, ca sĩ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Nam diễn viên 'Mưa đỏ' và vai diễn hoàn toàn khác biệt trong 'Cách em 1 milimet'

Nam diễn viên 'Mưa đỏ' và vai diễn hoàn toàn khác biệt trong 'Cách em 1 milimet'

Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Cùng chuyên mục

Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương Oanh

Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương Oanh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đẹp của Huy Trần bên con gái 3 tháng tuổi nhân ngày sinh nhật chồng.

Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗi

Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗi

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng Kiều đã có dòng phát ngôn gây tranh cãi về đêm diễn của G-Dragon, ngay sau đó anh xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi.

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã gửi lời chúc mừng đến sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái Khánh Linh.

Nam chính 'Cha tôi, người ở lại' rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành để làm kẻ điên tình trong phim mới

Nam chính 'Cha tôi, người ở lại' rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành để làm kẻ điên tình trong phim mới

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trần Nghĩa sau vai Nguyên trong phim "Cha tôi, người ở lại", anh quyết định rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để thách thức bản thân trong phim mới.

Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh quyết định sẽ ly hôn mặc dù trong lòng canh cánh mối lo cho bé Minh sẽ ra sao khi bố mẹ chia tay.

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.

Ca sĩ Tố My ra sao sau 4 tháng nhập viện điều trị phình động mạch não?

Ca sĩ Tố My ra sao sau 4 tháng nhập viện điều trị phình động mạch não?

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Tố My trở lại sau biến cố sức khỏe cách đây 4 tháng. Lúc này, cô muốn sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, được cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc.

Xem nhiều

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Xem - nghe - đọc
Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Giải trí
Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai

Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai

Giải trí
Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top