'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

Cho đến năm 1995, Quốc Khánh được biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim "12A và 4H". Đóng vai Triệu "đẹp trai" - cậu học trò tếu táo nhất lớp luôn gây cười cho mọi người. Ấn tượng nhất là màn cá cược một chầu chè thập cẩm và khiến cho cả lớp "tâm phục khẩu phục" với câu hỏi: "Ai yêu tớ, giơ tay lên. Ai không yêu tớ, hạ tay xuống".