Sao phim 'Sex and the city' sở hữu vóc dáng thon gọn ở tuổi 50, bí quyết nằm ở 2 KHÔNG khi ăn

Elizabeth Banks được truyền thông Mỹ đánh giá là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Cô từng đảm nhận vai khách mời trong phim “Sex and the city” - một một series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO. Trong phim, Elizabeth đóng vai nhân vật tên Catherine, là vị hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte (do Kristin Davis thủ vai) thích.