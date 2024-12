Sao phim 'Sex and the City' vượt qua căn bệnh ung thư, trẻ trung bất ngờ nhờ tiêu thụ 1 loại quả giàu collagen này

Không chỉ vậy, quả nam việt quất còn chứa nhiều vitamin C - một dưỡng chất quan trọng để cơ thể sản sinh collagen. Collagen là thành phần chính giúp da duy trì độ săn chắc, mềm mại và trẻ trung. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology năm 2017 cũng cho thấy, việc bổ sung vitamin C giúp giảm nếp nhăn và cải thiện cấu trúc da rõ rệt.