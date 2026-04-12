Tăng Duy Tân và Bích Phương gây bão mạng

Ngày 11/4, Tăng Duy Tân chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến du lịch tại Huế cùng Bích Phương và nhóm bạn. Đáng chú ý là một số khoảnh khắc cùng Bích Phương, nam ca sĩ khoác vai bạn gái.

Tăng Duy Tân viết: “Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh tình cảm của Tăng Duy Tân và Bích Phương thu hút gần 50.000 lượt tương tác.

Những khoảnh khắc gây bão mạng của Tăng Duy Tân và Bích Phương.

Khán giả phấn khích khi cả hai ngầm công khai chuyện tình cảm: “Tăng Duy Tân đưa Bích Phương về nơi được sinh ra và rồi ca khúc: Có danh có phận ra đời, và người thể hiện ca khúc là Bích Phương”, “Sắm dần quần áo đẹp để chuẩn bị ăn cưới online thôi”, “Sắp có đám cưới rồi. Quá đã”, “Không bất ngờ lắm”, “Họ yêu nhau nhưng tôi là người hạnh phúc”, “Vậy là anh công khai rồi đó hả”…

Cả hai nhiều lần để lộ dấu hiệu tình cảm. Hôm 2/4, họ tay trong tay tại sự kiện ra mắt sản phẩm của Quỳnh Anh Shyn. Tăng Duy Tân cầm túi, nắm tay và dẫn Bích Phương vào khu vực chỗ ngồi. Tối 8/3, anh còn xuất hiện trên sân khấu, tặng hoa cho đàn chị sau phần trình diễn.

Từ cuối tháng 1, họ đăng ảnh chung trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Những khoảnh khắc đời thường, ánh nhìn và cách xưng hô “anh - em” (dù Tăng Duy Tân kém 6 tuổi) càng cho thấy họ không còn muốn giấu diếm. Nguồn tin riêng cho biết cả hai đã gắn bó nhiều năm, được gia đình ủng hộ và chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên hai nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Ê-kíp cho biết họ sẽ chia sẻ về mối quan hệ vào thời điểm phù hợp.

Tăng Duy Tân, 31 tuổi, nổi lên với loạt hit như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu …

Bích Phương, 37 tuổi, bước ra từ Vietnam Idol 2010, sở hữu nhiều ca khúc đình đám như Có khi nào rời xa, Mình yêu nhau đi, Bùa yêu , Gửi anh xa nhớ…