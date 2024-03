Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

8 bài thuốc dân gian trị cao huyết áp tại nhà, đơn giản mà hiệu quả GĐXH - Điều trị cao huyết áp, ngoài việc sử dụng thuốc tây theo chỉ định của bác sĩ, bạn có thể áp dụng cách hạ huyết áp bằng những bài thuốc dân gian, đơn giản mà hiệu quả.

Măng tây là loại rau quý giá có nguồn gốc từ châu Âu và được mệnh danh là "rau hoàng đế". Măng tây khi ăn có vị thơm, cắn vào có cảm giác giòn, ngọt ngọt, chát chát. Dùng làm súp hay đem xào, luộc, hấp, nướng... đều có vị ngon đặc trưng của măng tây.

Về dinh dưỡng, măng tây được biết đến như một trong số những thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cơ thể. Măng tây khá phong phú với các Vitamin A, C, E, K và B - B1, B2, B3 (niacin), B5 và Vitamin B6, cũng như choline, một chất dinh dưỡng liên quan đến vitamin.

Măng tây cũng cung cấp flavonoid, chất xơ, protein và axit folic (rất hữu ích trong việc gặt hái những lợi ích của vitamin B12 và trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mới). Và nó chứa rất nhiều khoáng chất - canxi, sắt, kẽm, magiê, đồng, selen, phốt pho và kali.

Ảnh minh họa

9 công dụng tuyệt vời của măng tây với sức khỏe

Măng tây tốt cho tim mạch

Do rất giàu potassium (kali) nên giúp điều hòa huyết áp, do có chứa nhiều folate nên giúp tim khỏe mạnh. Măng tây chứa rất nhiều chất xơ nên có thể giải tán đám cholesterol gây phiền nhiễu có trong máu.

Măng tây tốt cho đường ruột

Măng tây chứa một loại carbohydrate có tên là inulin, chất này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hệ thống ruột hoàn thành tốt chức năng. Inulin cũng giúp cho sự tăng trưởng của những vi khuẩn có lợi cho đường ruột như Lactobacilli và Bifidobacteria. Do có nhiều chất xơ nên măng tây có tác dụng nhuận tràn.

Măng tây giúp chống viêm

Măng tây được biết có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bị bệnh tim và bệnh tiểu đường týp 2. Măng tây có tác dụng chữa bệnh viêm bàng quang, ngừa sỏi thận, mật… có hợp chất chống oxy hóa, măng tím có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa hơn màu khác…

Măng tây giúp ngăn ngừa lão hóa

Măng tây có chứa một chất chống oxy hóa gọi là glutathione, có tác dụng bảo vệ da trước tác hại gây ra từ ánh nắng mặt trời.

Măng tây giúp ngừa loãng xương

Măng tây là nguồn dồi dào vitamin K, giúp cho quá trình đông máu nhanh hơn, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe của xương.

Măng tây giúp giảm cân

Là một loại thực phẩm thấp calories nên tác dụng của măng tây rất tốt trong “công cuộc” giảm cân.

Ảnh minh họa

Măng tây tốt cho thai nhi

Do có chứa nhiều folate nên măng tây rất có lợi cho thai phụ, vì folate là loại vitamin cần thiết cần thiết cho việc hình thành ống thần kinh thai nhi, ngăn ngừa dị tật ở thai nhi.

Ngoài ra, măng tây giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau khi phụ nữ đang có kinh.

Măng tây giúp làm đẹp da

Măng tây chứa rất nhiều vitamin C và vitamin A. Đây là 2 chất kháng oxy hóa hàng đầu bảo vệ da vững vàng trước sự xâm lăng của những gốc tự do. Vitamin C còn giúp cho sự tổng hợp collagen. Collagen là một loại protein có tác dụng nâng đỡ da và ngăn ngừa sự lão hóa da.

Măng tây giúp ngừa ung thư

Ung thư và các chứng bệnh có liên quan sẽ được giảm thiểu nếu bạn ăn nhiều măng tây. Chất glutathione – một chất chống oxy hóa có khả năng phòng ngừa và điều trị bệnh ung thư – có rất nhiều trong măng tây.

4 nhóm người cần cảnh giác khi ăn măng tây

Ảnh minh họa

Người bị dị ứng

Măng tây nếu ăn quá nhiều có thể khiến bạn gặp phải vấn đề như đầy bụng, nước tiểu có mùi khó chịu. Một số người dị ứng với cần tây, tỏi tây.... cũng tăng nguy cơ dị ứng với măng tây. Do vậy sau khi ăn măng tây nếu gặp các triệu chứng như: Nước mũi chảy, phát ban, khó thở, bọng nước quanh mắt hay sưng đau khoang miệng… thì tốt nhất không nên ăn.

Người bị phù nề

Nếu người bệnh bị phù nề do các chứng rối loạn suy tim hoặc thận, vui lòng không động đến các món ăn chế biến từ măng tây. Nghiên cứu cho rằng loại rau này có thể gây hại cho những bệnh nhân bị phù nề. Để tránh các biến chứng, điều quan trọng là phải kiệng kỵ và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thực phẩm.

Người đang dùng thuốc cao huyết áp

Măng tây được biết đến là một nhân tố đóng vai trò tích cực trong việc điều chỉnh huyết áp, do đó có thể giảm các rủi ro do tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu người bệnh tăng huyết áp và đang trong giai đoạn uống thuốc chống tăng, hãy thận trọng trong việc ăn măng tây vì nó có thể phản ứng với thuốc, khiến cho huyết áp giảm xuống đột ngột gây nguy hại cho cơ thể.

Người bị bệnh gút

Người mắc bệnh gút (gout) cần tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý nhằm giúp hạ axit uric huyết bằng cách hạn chế đưa nhân purin vào cơ thể. Măng tây nằm trong nhóm có nhân purin cao nhất (trên 150mg/100g thực phẩm) nên cần tránh cho người bị gút vì chúng có thể làm người bệnh đau khớp khi dùng.

Người đàn ông 45 tuổi phát hiện mắc ung thư giai đoạn 3 vì trì hoãn làm việc này GĐXH - Thường xuyên bị đau bụng, đi ngoài ra máu trong suốt thời gian dài nhưng chỉ đến khi không chịu được, người bệnh mới chịu đi khám. Lúc này, các bác sĩ kết luận ông mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 ở tuổi 45.

Người đàn ông 60 tuổi phải chạy thận chỉ vì ăn rau sai cách, đây là 3 nhóm người cần lưu ý khi ăn loại rau này! GĐXH - Chỉ vì ăn một đĩa rau bina xào không chần trước, người đàn ông mắc bệnh mãn tính đã phải nhập viện gấp, bác sĩ tiên lượng ông sẽ phải chạy thận đến hết đời.