Thực hư sầu riêng bán đầy vỉa hè treo giá 60.000 đồng

Theo các tiểu thương, để chọn được sầu riêng ngon, người mua cần chọn những trái có gai nở to, cứng, ngắn, phân bố thưa thớt. Những quả có gai như vậy chính là sầu riêng cái. Ngược lại những quả có gai nhọn, nhỏm mỏng và đặc, không thể dùng tay ấn vào chứng tỏ sầu còn xanh non, chưa chín, do đó không nên chọn chúng.