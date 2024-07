Thương tâm, hai thiếu niên tử vong sau khi va chạm với xe container

Xác nhận với PV, đại diện phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP. Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 15h50 chiều hôm qua (12/7) tại đường Chùa Vẽ thuộc địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa container và xe máy điện làm 2 thiếu niên tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.



Thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra sự việc, xe container BKS 15H-058.96 do tài xế Phạm Ngọc H (SN 1990, trú tại thôn Cầu Âu, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đình Vũ đi ngã 3 Phú Xá.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 thiếu niên tử vong.

Khi phương tiện đi đến trước số nhà 295 Chùa Vẽ bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy điện do cháu Mai Gia B (SN 2013, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển phía sau đèo cháu Vũ Thái D (SN 2011, trú tại tổ dân phố Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đi cùng chiều. Cú va chạm giữa các phương tiện khiến 2 cháu nhỏ bị ngã vào bánh sau xe container và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Hải An cùng cơ quan chức năng TP. Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, tổ chức công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể 2 nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

