Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Tin bão mới nhất
Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (19/9), bão RAGASA đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippin.
Hồi 7h, tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1000km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.
Dự báo diễn biến (24–72 giờ tới)
Đến 7h ngày 20/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 10 km/h, có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.
Đến 7h ngày 21/9: Bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 10 km/h, mạnh lên cấp 12–13, giật cấp 16.
Đến 07h ngày 22/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 10–15 km/h, mạnh lên cấp 14–15, giật trên cấp 17.
Trong những giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của bão RAGASA, từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.
Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão RAGASA với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17.
Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.
Khu vực nào có thể bị ảnh hưởng bởi bão RAGASA?
Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, thời tiết từ nay đến cuối tháng 9, ngoài cơn bão số 8 vừa hình thành, còn có một áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão (bão số 9).
Ngày 22/9, bão có thể di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong khoảng gian từ 24-26/9.
"Đây là cơn bão mạnh, nguy cơ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương", ông Hưởng thông tin.
