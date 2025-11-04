Tin sáng 4/11: Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, vừa mưa vừa rét; nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 3/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ảnh minh họa

Từ ngày 3/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ; sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ngày 03-04/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi; trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 03–04/11 có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Vịnh Bắc Bộ: gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0–3,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0–5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội:

- Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

- Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

- Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mải bắt dế, 7 người bị lũ bủa vây

VnExpress đưa tin, trời mưa to, nước sông Hiếu ở Quảng Trị dâng ngập ruộng đồng, dế trong hang ngập nước nên chui ra ngoài tìm nơi cao trú ẩn. Trên đường đi làm ruộng ở cánh đồng thôn An Thái gần sông Hiếu trở về, thấy nhiều dế nên 7 nông dân bắt về làm món ăn.

Lực lượng chức hộ đưa những người mặc kẹt vào bờ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Cả nhóm mải bắt dế, không để ý nước lên nhanh, không thể đi vào bờ. 4 người đến hàng tre bên sông trú tránh, 3 người còn lại ở gần đó chờ ứng cứu. Vị trí mắc kẹt cách bờ sông Hiếu khoảng 300 m.

Lúc 17h25, từ tin báo của chính quyền xã, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Quảng Trị) điều một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chở phương tiện và một canô cùng cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với công an xã Hiếu Giang cứu hộ. Đến 19h30 cùng ngày, cả 7 người được đưa vào bờ an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch xã Hiếu Giang, cho biết từ 12h đến 18h, xã Hiếu Giang mưa 147 mm, kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên mực nước sông Hiếu dâng nhanh, chảy xiết.

Thống kê của tỉnh chính quyền, mưa lũ làm hơn 5.020 nhà dân với 15.330 người bị ngập, 28.510 học sinh phải nghỉ học. Tỉnh đã tổ chức di dời 355 hộ với 1.110 người đến nơi an toàn.

Hơn một tuần 3 đợt lũ, người dân Huế lại tất tả di dời

SKĐS đưa tin, sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, khi nhiều gia đình còn chưa dọn xong bùn đất, rác thải thì từ tối 2/11 đến sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến nước các sông Hương, sông Bồ dâng nhanh trở lại.

Một số tuyến đường trung tâm TP Huế như Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương cùng nhiều khu dân cư lại bị nước tràn vào.

Lực lượng chức năng đưa người dân đi cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Hiền (phường Thuận Hóa) nói: "Chưa kịp khô nhà, nay nước lại lên. Mưa lớn từ đêm qua khiến chúng tôi lại phải kê đồ, chuyển xe ra chỗ cao. Từ ngày 26/10 đến giờ, 3 lần kê lũ rồi, quá mệt mỏi".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thái (32 tuổi) chia sẻ, nước lũ lại lên nhanh, chưa dọn xong đợt lũ trước nay nước lại tràn vào. Cứ mưa lũ triền miên thế này quá vất vả, con cái nghỉ học, người lớn nghỉ làm, cuộc sống lại đảo lộn. Chỉ mong tình cảnh này sớm qua đi để mọi người dân đều được bình an", chị Thái nói.

Tại phường An Cựu, 8h sáng ngày 3/11, nước sông dâng cao, nhiều người già phải sơ tán khẩn cấp. Trong hai ngôi nhà số 11 và 13, kiệt 2 Hoàng Quốc Việt, 2 cụ bà cao tuổi, 85 và 94 tuổi, vẫn ở trên gác cao trong khi nước tràn vào hơn nửa mét.

Đồng chí Hồ Vĩnh Cường (Công an phường An Cựu) cùng lực lượng chức năng tiếp cận và trực tiếp cõng các cụ qua đoạn nước ngập đến trụ sở phường. Tại đây, cán bộ phường tiếp tục hỗ trợ thức ăn, nước uống, đảm bảo các cụ bà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh ẩm và nguy cơ bệnh tật trong mùa mưa lũ.

Ngoài việc di dời người già, Công an phường An Cựu còn túc trực tại các khu vực trũng thấp, giúp người dân di dời tài sản, thu dọn bùn đất và rác thải do lũ tràn vào.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, tổng lượng mưa từ 8h ngày 2/11 đến 8h ngày 3/11, phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Các xã A Lưới 1-5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc phổ biến 250-500mm.

Lượng nước đổ về lớn, làm cho mực nước các sông tăng nhanh, mực nước lúc 10h ngày 3/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 4,27m, trên báo động 3 là 0,77m và sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,96m, trên mức báo động 3 là 0,46m.

Theo dự báo từ ngày 3/11 đến ngày 5/11, tại Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi phổ biến: 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu

NLĐ đưa tin, chiều 3/11, một lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh trong giờ ra chơi dẫn tới bị chấn thương não, nguy kịch, ảnh hưởng tới tính mạng.

Hình ảnh nam sinh N.T.A.T. bị đánh bất tỉnh tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa ngày 31/10

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 55 phút (vào giờ ra chơi tiết 2 buổi sáng Thứ 6) ngày 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3), học sinh N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nam sinh học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp học.

Báo cáo cũng nêu nam sinh N.T.A.T. bị đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, đến 13 giờ 45 phút ngày 1/11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.

Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết bệnh nhân nhập viện trong trình trạng bất tỉnh, chảy máu não rất nhiều. "Bệnh viện đã nỗ lực hết sức nhưng bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng não, tiên lượng xấu, nên đã giải thích và gia đình đã xin cho cháu về"- đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, hiện xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T., Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.

"Hiện, nhà trường đang tiếp tục cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cấp cứu, chăm sóc học sinh và phối hợp, hỗ trợ công an trong quá trình điều tra vụ việc. Sau khi có kết luận, nhà trường sẽ căn cứ để xử lý"- lãnh đạo Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thông tin.

Từ ảnh chụp trên Facebook, CSGT xử phạt tài xế xe công nghệ

ĐSPL đưa tin, Phòng CSGT Hà Nội ngày 2/11 cho biết đã xử phạt 3 triệu đồng với anh Nguyễn Tuấn H. (SN 2006, trú Hải Phòng) vì lái mô tô chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe công nghệ.

Tài xế H. bị công an xử phạt - Ảnh: Cục CSGT

Vụ việc được xác minh sau khi video ghi lại được lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Khoảng 19h30 ngày 30/10/2025, tại số nhà 204 đường Trần Duy Hưng, phường Cầu Giấy, Hà Nội, anh H. đã điều khiển xe mô tô biển số 29BK-092.xx có các hành vi vi phạm: chở quá số người quy định (chở ba); người điều khiển và người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Anh H. khai nhận đã mượn xe của người họ hàng để chạy xe công nghệ (hãng Bee). Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 cùng Công an xã xác minh và lập biên bản xử lý.

Anh H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và cam kết không tái phạm.

Theo Nghị định số 168/NĐ-CP, anh H. bị xử phạt 3.000.000 đồng cho các lỗi vi phạm.

Cục CSGT khẳng định đây là lời cảnh tỉnh về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.