Tin sáng 6/5: Thông tin mới nhất vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM; mưa đá liên tiếp ở các địa phương có phải bất thường?

Diễn biến vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TP.HCM

Báo Thanh niên đưa tin, liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh bé K. bị bạo hành, gây thương tích

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (2 tuổi, con ruột của Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân cháu K. có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Về tình trạng sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị hành hạ, chiều 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết hiện bé đã qua cơn nguy kịch.

Bé K. sau khi nhập viện và thăm khám, bé được bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu não, rối loạn đông máu.

"Hiện cháu K. đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng vẫn đang tổn thương nặng, cần tiếp tục điều trị", đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Xử lý tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi đang di chuyển

ANTĐ đưa tin, sáng 5/5/2026, mạng xã hội đăng tải video clip phản ánh việc: xe ô tô BKS: 30B-300.xx khi đang lưu thông trên đường thì tài xế vừa điều khiển xe vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng. Sự việc được xác định xảy ra tại khu vực đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.

Hình ảnh tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng trên MXH.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an phường Tùng Thiện tiến hành rà soát, xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là chị N.T.P. (sinh năm 1985; trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Ngay trong chiều 5/5, cơ quan Công an đã mời chị N.T.P. đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị P. thừa nhận khoảng 16h30’ ngày 04/5/2026, khi điều khiển xe trên tuyến Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng khi đang lái xe.

Qua làm việc, chị N.T.P. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe” theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, do quy định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, nên đối với trường hợp này, lực lượng chức năng không ra quyết định xử phạt mà tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu người vi phạm chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Sáng 5/5, bà T.T.T. (trú xã Gia Hanh) đến Công an xã Gia Hanh trình báo việc bị một số điện thoại lạ gọi đến. Người ở đầu dây xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội nói bà liên quan đến khoản vay 680 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gia đình để “phối hợp điều tra”.

Công an xã tuyên truyền, giải thích để bà T. nhận thức rõ hình thức lừa đảo trực tuyến của các đối tượng.

Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, bà T. không làm theo hướng dẫn mà trực tiếp đến trụ sở công an địa phương để xác minh. Tại đây, cán bộ Công an xã Gia Hanh đã giải thích thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản, giúp bà tránh nguy cơ mất tiền.

Công an địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện quy tắc “5 không” trên không gian mạng: không cung cấp thông tin cá nhân; không kết bạn với người lạ; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền, đặt cọc; không tin vào các lời mời chào lợi nhuận cao bất thường.

Người dân không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an Phú Thọ xử lý thanh niên dùng AI dựng cảnh người ngất ở cây xăng để 'câu view'

Ngày 5/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Tuyền vừa phát hiện, xử lý một trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, đăng tải hình ảnh sai sự thật về việc người dân ngất xỉu tại cây xăng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Anh D.V.L tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết với hình ảnh do AI tạo ra, mô tả cảnh một người đàn ông ngất xỉu tại cây xăng.

Công an xã Bình Tuyền đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh chủ tài khoản là anh D.V.L (sinh năm 1989, trú tại địa phương).

Tại cơ quan Công an, anh D.V.L thừa nhận đã sử dụng công cụ AI để tạo hình ảnh không có thật, sau đó đăng tải lên trang cá nhân nhằm mục đích thu hút sự chú ý, "câu view, câu like". Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, người này đã tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan Công an, hành vi sử dụng công nghệ để xuyên tạc thực tế, dù với mục đích giải trí, vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và gây hoang mang trong dư luận.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Tuyền khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng hoặc có tính chất gây hoang mang. Đồng thời, mỗi cá nhân cần sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật An ninh mạng.

Khi phát hiện các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, có dấu hiệu vi phạm, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Mưa đá liên tiếp ở các địa phương có phải bất thường?

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận mưa đá xảy ra, trải dài từ khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ đến đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên. Một số địa phương hứng chịu nhiều cơn mưa đá như Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Nội.

Mới đây nhất, chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, dông, lốc, sét và đặc biệt là mưa đá đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa đá dồn dập ở các địa phương là hiếm gặp.

Theo số liệu ghi nhận được cũng như cập nhật báo cáo từ các địa phương cho thấy chỉ tính riêng trong chiều tối và đêm ngày 2/5 dông, lốc, mưa đá đã xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội. Chiều tối và đêm 3/5 có thêm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã ghi nhận xảy ra dông lốc, sét và mưa đá.

Đáng lưu ý, nhiều trận mưa đá xuất hiện các cục đá có kích thước to như quả trứng, gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu, nhiều nơi mưa đá còn làm vỡ kính ô tô.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thông thường mưa dông, lốc sét xuất hiện trong khoảng thời gian giao mùa (tháng 4 và tháng 5 và giai đoạn tháng 9-10) trên khu vực các tỉnh miền Bắc không phải là bất thường và không hiếm gặp. Với giai đoạn đầu tháng 5, theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng là một điều hiếm gặp.

Hiện tượng mưa đá kích thước lớn, có hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis xảy ra trong những ngày gần đây tại các tỉnh như Phú Thọ và Thái Nguyên có thể là do trong những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì trạng thái nóng ẩm, có nắng ban ngày, làm tích lũy năng lượng đối lưu trong khí quyển.

Trên cao tồn tại rãnh thấp trong đới gió tây mạnh ở độ cao khoảng 5000m; cùng thời điểm đó, ở phía bắc có bộ phận không khí lạnh yếu dịch chuyển xuống phía nam, nén rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ.

Vào thời gian buổi chiều, do nhiệt độ tăng cao, khối không khí nóng ẩm bị đẩy bốc lên mạnh, hình thành các đám mây dông phát triển rất nhanh theo chiều thẳng đứng. Chính trong môi trường có độ bất ổn định lớn này, dòng khí đi lên rất mạnh để giữ các khối băng trong các đám mây dông lâu hơn và khiến chúng ngày càng lớn trước khi rơi xuống. Các hạt đá này nếu tan hết thành nước trước khi tới mặt đất sẽ tạo thành các trận mưa bình thường, nếu không kịp tan hết thì sẽ tạo thành các trận mưa đá.

Đưa ra dự báo xu thế thiên tai và mưa đá trong thời gian tới, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết khả năng rất cao xuất hiện El Nino (80–90%) từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm (20–25%) và kéo dài sang năm 2027.

Trong năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão thì ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều. Mưa lớn cục bộ, cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc.