Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Thứ sáu, 20:00 03/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Càng gần đến đêm chung kết, "Vietnam's Next Top Model" được dự đoán sẽ đầy kịch tính khi chọn ra Top 3 góp mặt vào chung kết.

Trước thềm phát sóng tập 10 "Vietnam's Next Top Model", khán giả xôn xao với thông tin, hình ảnh về 3 thí sinh trong Top 6 tham dự sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Paris. Đó là Mai Hoa, Bảo Ngọc và Mỹ Ngân. Theo phân tích từ cộng đồng người hâm mộ, tới kinh đô thời trang Paris là phần thưởng rất có giá trị mà chương trình dành cho Top 3. Bên cạnh đó, tính đến trước tập 10, cả 3 thí sinh đều từng giành chiến thắng. 

Xét về từng cá nhân, Mai Hoa bước vào mùa giải với sự nổi bật về chiều cao 1,84m, tỷ lệ cơ thể đẹp và nhan sắc ngọt ngào, ưa nhìn. Ban đầu, các phần thể hiện của Mai Hoa khá an toàn khiến không ít khán giả cảm thấy cô hơi... "nhạt" nhưng càng về sau, Mai Hoa đã cho thấy sự bứt phá và nguồn năng lượng tích cực cùng quyết tâm cao chinh phục các mục tiêu. Với 2 lần chiến thắng các thử thách, Mai Hoa đã chứng minh khả năng của mình.

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'? - Ảnh 1.

Mai Hoa nổi bật chiều cao 1,84m và sự tiến bộ rõ rệt qua từng thử thách. Ảnh VTV

Với Bảo Ngọc, cô được đánh giá là “chiến binh mạnh” ngay từ tập đầu tiên với chiều cao lý tưởng (1m78), gương mặt chuẩn thời trang và chiến thắng thuyết phục ở thử thách mở màn. Sở hữu nhiều lợi thế nhưng Bảo Ngọc lại thể hiện phong độ thiếu ổn định. 

Phải tới tập 8, nguồn năng lượng của thí sinh này mới trở lại ấn tượng. Bảo Ngọc cũng bớt căng thẳng hơn trong biểu cảm sau khi tiếp thu những góp ý từ ban giám khảo.

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'? - Ảnh 2.

Bảo Ngọc gây nhiều ấn tượng và là người chiến thắng ở tập 1 "Vietnam's Next Top Model 2025". Ảnh VTV

Trong khi đó, Mỹ Ngân được xem là "hoa hậu" của chương trình với thành tích tốt từ các cuộc thi nhan sắc trước đó. Tuy nhiên, Mỹ Ngân bị cho là hơi thiếu cá tính. Phần thi tỏa sáng nhất của người đẹp là với bộ ảnh mang cảm hứng Trung thu.

Ai sẽ lọt vào Top 3 dự đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'? - Ảnh 3.

Mỹ Ngân sở hữu nhan sắc Hoa hậu. Ảnh VTV

Sự thiếu vắng của Giang Phùng trong Top 3 "tin đồn" dựa trên hình ảnh từ Tuần lễ Thời trang Paris khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu vì đây là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh nhất và có phong độ tốt nhất qua tất cả các thử thách. Vẻ đẹp sắc sảo, cá tính mạnh ở Giang Phùng cũng tạo nên sự khác biệt.

Dự đoán Top 3 Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 4.

Giang Phùng gây ấn tượng mạnh trong mùa 9 Vietnam's Next Top Model. Ảnh VTV

Trong khi đó 2 thí sinh còn lại trong Top 6 là Trà My và Tuyết Mai cũng là hai ứng cử viên có màu sắc, sức hút riêng. Trà My thấp nhất, non nớt nhưng luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến để ngày một trưởng thành, thuyết phục còn Tuyết Mai có vóc dáng, khí chất, ý chí của con nhà võ.

Bên cạnh Top 3 được xác định trong tập 10, chương trình còn dành cho Thí sinh được khán giả yêu thích nhất qua bình chọn cơ hội vào thẳng chung kết diễn ra ngày 12/10 tới đây để tranh ngôi vị quán quân. 

Tập 10 "Vietnam's Next Top Model 2025" lên sóng lúc 20h15, Chủ nhật ngày 5/10 trên VTV9.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Cảnh "nóng" của "tổng tài" Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong "gió ngang khoảng trời xanh", khán giả dọa bỏ xem phimCảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

GĐXH - Denis Đặng và Việt Hoa nhận về nhiều phản hồi từ khán giả khi diễn cảnh "nóng" trong "Gió ngang khoảng trời xanh".


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

Cùng chuyên mục

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Con gái Hà Kiều Anh làm thiện nguyện với mẹ, nhan sắc và thần thái gây ngỡ ngàng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh vừa có chuyến thiện nguyện cùng con gái Viann. Ngoài nghĩa cử ý nghĩa này, công chúng còn dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái của ái nữ nhà hoa hậu.

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley mới 2 tuần tuổi. Bé gái được nhận xét thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng trang phục dễ thương trong lần đón trung thu đầu tiên ở trường học.

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Livestream giao lưu với khán giả, Yến Nhi nhận nhiều góp ý về layout makeup, kiểu tóc, cách nói chuyện, biểu cảm,... trong hành trình tại Miss Grand Vietnam 2025.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Thanh Điền tâm sự thời điểm đi khám vì mắt đột ngột mờ đặc, ánh sáng trước mắt "tắt dần" và lời chẩn đoán "có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào" khiến tim ông như ngừng đập.

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Cuốn 'sử ký' quý hiếm của làng Sơn Bằng - 'Báu vật' cho muôn đời sau

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Một làng quê từng khiến cõi mạng xôn xao: chỉ hơn 1.000 nóc nhà mà có tới 63 tiến sĩ và hàng trăm người thành đạt. Cũng chính nơi ấy, người dân đã đồng lòng viết nên một cuốn "sử ký" – như một báu vật tinh thần để gìn giữ trầm tích văn hóa, gửi trao cho muôn đời sau.

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của anh trai Trấn Thành

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành tiết lộ khi đóng phim "người nhà" dù có bị mắng nhưng cô sẽ tự nhiên hơn, còn khi đóng phim của "người ngoài", cô phải tự lực nhiều hơn.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Denis Đặng và Việt Hoa nhận về nhiều phản hồi từ khán giả khi diễn cảnh "nóng" trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Xem nhiều

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Giải trí

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Cảnh 'nóng' của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Giải trí
Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Giải trí
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc
'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top