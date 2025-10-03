Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?
GĐXH - Càng gần đến đêm chung kết, "Vietnam's Next Top Model" được dự đoán sẽ đầy kịch tính khi chọn ra Top 3 góp mặt vào chung kết.
Trước thềm phát sóng tập 10 "Vietnam's Next Top Model", khán giả xôn xao với thông tin, hình ảnh về 3 thí sinh trong Top 6 tham dự sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Paris. Đó là Mai Hoa, Bảo Ngọc và Mỹ Ngân. Theo phân tích từ cộng đồng người hâm mộ, tới kinh đô thời trang Paris là phần thưởng rất có giá trị mà chương trình dành cho Top 3. Bên cạnh đó, tính đến trước tập 10, cả 3 thí sinh đều từng giành chiến thắng.
Xét về từng cá nhân, Mai Hoa bước vào mùa giải với sự nổi bật về chiều cao 1,84m, tỷ lệ cơ thể đẹp và nhan sắc ngọt ngào, ưa nhìn. Ban đầu, các phần thể hiện của Mai Hoa khá an toàn khiến không ít khán giả cảm thấy cô hơi... "nhạt" nhưng càng về sau, Mai Hoa đã cho thấy sự bứt phá và nguồn năng lượng tích cực cùng quyết tâm cao chinh phục các mục tiêu. Với 2 lần chiến thắng các thử thách, Mai Hoa đã chứng minh khả năng của mình.
Với Bảo Ngọc, cô được đánh giá là “chiến binh mạnh” ngay từ tập đầu tiên với chiều cao lý tưởng (1m78), gương mặt chuẩn thời trang và chiến thắng thuyết phục ở thử thách mở màn. Sở hữu nhiều lợi thế nhưng Bảo Ngọc lại thể hiện phong độ thiếu ổn định.
Phải tới tập 8, nguồn năng lượng của thí sinh này mới trở lại ấn tượng. Bảo Ngọc cũng bớt căng thẳng hơn trong biểu cảm sau khi tiếp thu những góp ý từ ban giám khảo.
Trong khi đó, Mỹ Ngân được xem là "hoa hậu" của chương trình với thành tích tốt từ các cuộc thi nhan sắc trước đó. Tuy nhiên, Mỹ Ngân bị cho là hơi thiếu cá tính. Phần thi tỏa sáng nhất của người đẹp là với bộ ảnh mang cảm hứng Trung thu.
Sự thiếu vắng của Giang Phùng trong Top 3 "tin đồn" dựa trên hình ảnh từ Tuần lễ Thời trang Paris khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu vì đây là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh nhất và có phong độ tốt nhất qua tất cả các thử thách. Vẻ đẹp sắc sảo, cá tính mạnh ở Giang Phùng cũng tạo nên sự khác biệt.
Trong khi đó 2 thí sinh còn lại trong Top 6 là Trà My và Tuyết Mai cũng là hai ứng cử viên có màu sắc, sức hút riêng. Trà My thấp nhất, non nớt nhưng luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến để ngày một trưởng thành, thuyết phục còn Tuyết Mai có vóc dáng, khí chất, ý chí của con nhà võ.
Bên cạnh Top 3 được xác định trong tập 10, chương trình còn dành cho Thí sinh được khán giả yêu thích nhất qua bình chọn cơ hội vào thẳng chung kết diễn ra ngày 12/10 tới đây để tranh ngôi vị quán quân.
Tập 10 "Vietnam's Next Top Model 2025" lên sóng lúc 20h15, Chủ nhật ngày 5/10 trên VTV9.
