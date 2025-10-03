Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Trước thềm phát sóng tập 10 "Vietnam's Next Top Model", khán giả xôn xao với thông tin, hình ảnh về 3 thí sinh trong Top 6 tham dự sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Paris. Đó là Mai Hoa, Bảo Ngọc và Mỹ Ngân. Theo phân tích từ cộng đồng người hâm mộ, tới kinh đô thời trang Paris là phần thưởng rất có giá trị mà chương trình dành cho Top 3. Bên cạnh đó, tính đến trước tập 10, cả 3 thí sinh đều từng giành chiến thắng.

Xét về từng cá nhân, Mai Hoa bước vào mùa giải với sự nổi bật về chiều cao 1,84m, tỷ lệ cơ thể đẹp và nhan sắc ngọt ngào, ưa nhìn. Ban đầu, các phần thể hiện của Mai Hoa khá an toàn khiến không ít khán giả cảm thấy cô hơi... "nhạt" nhưng càng về sau, Mai Hoa đã cho thấy sự bứt phá và nguồn năng lượng tích cực cùng quyết tâm cao chinh phục các mục tiêu. Với 2 lần chiến thắng các thử thách, Mai Hoa đã chứng minh khả năng của mình.

Mai Hoa nổi bật chiều cao 1,84m và sự tiến bộ rõ rệt qua từng thử thách. Ảnh VTV

Với Bảo Ngọc, cô được đánh giá là “chiến binh mạnh” ngay từ tập đầu tiên với chiều cao lý tưởng (1m78), gương mặt chuẩn thời trang và chiến thắng thuyết phục ở thử thách mở màn. Sở hữu nhiều lợi thế nhưng Bảo Ngọc lại thể hiện phong độ thiếu ổn định.

Phải tới tập 8, nguồn năng lượng của thí sinh này mới trở lại ấn tượng. Bảo Ngọc cũng bớt căng thẳng hơn trong biểu cảm sau khi tiếp thu những góp ý từ ban giám khảo.

Bảo Ngọc gây nhiều ấn tượng và là người chiến thắng ở tập 1 "Vietnam's Next Top Model 2025". Ảnh VTV

Trong khi đó, Mỹ Ngân được xem là "hoa hậu" của chương trình với thành tích tốt từ các cuộc thi nhan sắc trước đó. Tuy nhiên, Mỹ Ngân bị cho là hơi thiếu cá tính. Phần thi tỏa sáng nhất của người đẹp là với bộ ảnh mang cảm hứng Trung thu.

Mỹ Ngân sở hữu nhan sắc Hoa hậu. Ảnh VTV

Sự thiếu vắng của Giang Phùng trong Top 3 "tin đồn" dựa trên hình ảnh từ Tuần lễ Thời trang Paris khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu vì đây là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh nhất và có phong độ tốt nhất qua tất cả các thử thách. Vẻ đẹp sắc sảo, cá tính mạnh ở Giang Phùng cũng tạo nên sự khác biệt.



Giang Phùng gây ấn tượng mạnh trong mùa 9 Vietnam's Next Top Model. Ảnh VTV

Trong khi đó 2 thí sinh còn lại trong Top 6 là Trà My và Tuyết Mai cũng là hai ứng cử viên có màu sắc, sức hút riêng. Trà My thấp nhất, non nớt nhưng luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến để ngày một trưởng thành, thuyết phục còn Tuyết Mai có vóc dáng, khí chất, ý chí của con nhà võ.

Bên cạnh Top 3 được xác định trong tập 10, chương trình còn dành cho Thí sinh được khán giả yêu thích nhất qua bình chọn cơ hội vào thẳng chung kết diễn ra ngày 12/10 tới đây để tranh ngôi vị quán quân.

Tập 10 "Vietnam's Next Top Model 2025" lên sóng lúc 20h15, Chủ nhật ngày 5/10 trên VTV9.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.



