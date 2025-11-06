Treo ảnh phong thủy phòng khách giúp cải thiện trường khí

Ý nghĩa của việc treo ảnh trong phòng khách

Phòng khách là không gian được chú trọng nhất của ngôi nhà. Đây là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa khách và chủ. Không những thế, đây cũng là nơi mà mọi thành viên sum họp bên nhau trong những giây phút nghỉ ngơi.

Đóng vai trò to lớn trong việc tôn lên bộ mặt của cả ngôi nhà và cá tính của gia chủ nên phòng khách thường được trang trí bắt mắt. Ngoài những vật dụng nhỏ xinh và nội thất sang trọng thì gia chủ còn có thói quen treo ảnh. Vậy việc treo ảnh trong phòng khách mang tới những ý nghĩa gì?

Thẩm mỹ

Hầu hết khi treo ảnh ở phòng khách gia chủ đều hướng đến giá trị thẩm mỹ. Một vài bức ảnh đẹp treo đúng vị trí sẽ làm cho căn phòng trở nên sinh động và lung linh. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chiêm ngưỡng những bức ảnh giàu tính nghệ thuật được trưng diện ở "trái tim" của ngôi nhà.

Một trong những xu hướng hiện nay là gia chủ thường treo các tấm ảnh ở phòng khách để trang trí hoặc để tiện ngắm nhìn.

Đặc biệt hơn với những bức ảnh gia đình không chỉ tôn lên vẻ đẹp cho không gian mà còn gắn kết tình cảm giữ các thành viên. Làm cho cuộc sống của mỗi người trở nên nhẹ nhàng, ấm áp, cởi mở và thân thiện hơn.

Phong thủy

Phong thủy treo ảnh phòng khách quan niệm rằng những bức ảnh tác động lớn tới "vận mệnh" của gia chủ. Lựa chọn và treo chúng một cách khéo léo, hợp lý thì sẽ thu hút vượng khí, mang tới những điều may mắn. Ngược lại nếu vi phạm nguyên tắc phong thủy ở một vài yếu tố như vị trí treo, kích thước, kiểu dáng... thì sẽ phản tác dụng.

Bố trí phong thủy treo phòng khách

Một ngôi nhà đẹp là sự hội tụ về kiến trúc, thiết kế, phong thủy. Để tạo điểm nhấn cho phòng khách và rước tài lộc, nhiều gia chủ đã nhấn nhá ở khu vực phòng khách một vài bức ảnh. Đó có thể là ảnh chụp các thành viên trong gia đình hay như ảnh mang hơi hướng nghệ thuật.

Mặc dù vậy, vị trí treo ảnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phong thủy của phòng khách nói riêng và tổng thể căn nhà nói chung. Bạn nên lưu tâm tới nơi treo và khoảng cách giữa chúng, treo đúng chỗ và cân đối.

Kiểu dáng ảnh nên sử dụng

Ảnh treo ở phòng khách nhất là ảnh chụp về gia đình phần lớn có hình vuông hoặc hình chữ nhật ngang, đứng. Theo phong thủy những kiểu dáng này mang đến ý nghĩa cho sự ấm no, hạnh phúc, sum vầy. Mặt khác hình chữ nhật và hình vuông cũng hội tụ sự cân đối tinh tế nên mang đến giá trị thẩm mỹ cao.

Bên cạnh kiểu dáng ảnh bạn cũng nên lưu tâm tới kích thước và số lượng. Không phải cứ ảnh lớn và nhiều là tốt, là đẹp. Bạn căn cứ vào diện tích căn phòng cũng như là vị trí treo để có sự chọn lựa phù hợp. Làm sao đó tạo nên độ hài hòa với không gian và nội thất. Đặc biệt cần tránh treo ảnh có các cạnh sắc nhọn vì chúng chứa nhiều sát khí làm mất đi tài vận của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.