Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Thứ tư, 19:01 27/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

GĐXH – Trong tháng 7 âm lịch – 'tháng cô hồn' có nhiều nghi lễ thờ cúng quan trọng. Ngoài 2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Ngày Thất Tịch – ngày đặc biệt trước lễ Rằm tháng 7 âm lịch

Ở Việt Nam, lễ Thất Tịch còn được gọi là ngày "ông Ngâu bà Ngâu". Từ xa xưa, người dân tin rằng đây là dịp để các đôi lứa bày tỏ tình cảm, cầu mong cho tình duyên bền lâu. Giới trẻ độc thân ngày nay còn lưu truyền tục ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch như một cách cầu duyên, mong gặp được "một nửa" như ý.

Theo truyền thuyết, mỗi năm vào ngày 7/7 âm lịch, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau trên cầu Ô Thước. Vì quá xúc động, họ khóc nên trời thường đổ mưa, gọi là mưa ngâu. Câu ca dao xưa có câu: "Đồn rằng tháng Bảy mưa ngâu, con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền". Vì vậy mà ngày này trời thường mưa.

Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm chòm sao Ngưu Lang – Chức Nữ và thề hẹn. Trong đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng Người ta tin rằng nếu hai người yêu nhau cùng ngắm sao vào đêm này, tình cảm sẽ mãi bền chặt.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ- Ảnh 2.

Chè đậu đỏ là món được nhiều bạn trẻ ăn trong ngày Thất tịch.

Năm nay, ngày 7/7 âm lịch rơi vào 29/08 (tức ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Ất Tỵ).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày Thất Tịch, mọi người nên lưu ý giờ và hướng xuất hành đẹp để có nhiều may mắn. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Xuất hành tốt nhất theo hướng Tây Bắc, Tây Nam để đón may mắn, tài lộc; cần tránh hướng Nam. Các khung giờ đẹp: Đại an (11h-13h, 23h-1h); Tốc hỷ (1h-3h, 13h-15h); Tiểu cát (7h-9h, 19h-21h).

Chuẩn bị lễ cúng Thất Tịch cầu duyên, an duyên

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người cũng nên lưu ý đến ngày lễ đặc biệt này để chuẩn bị chu đáo dâng cúng lên tổ tiên để cầu duyên, an duyên.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ- Ảnh 3.

Ngoài chuẩn bị lễ vật cúng tại nhà, trong ngày lễ Thất Tịch nhiều bạn trẻ cũng tìm đến các ngôi chùa nổi tiếng cầu duyên. Ảnh: HH

Theo chuyên gia phong thủy, mâm lễ cúng Thất Tịch thường có: hoa quả tươi (ngũ quả), trầu cau, trà, rượu, hương đèn, và các loại bánh kẹo truyền thống, bánh hình thoi hoặc bánh bao nhân chà là đỏ, nhãn, chè đậu đỏ.

Với những người trẻ, đặc biệt là phái nữ, lễ vật không thể thiếu là ngũ tử (nhãn, táo đỏ, phỉ, lạc, hạt dưa) tượng trưng cho lời cầu duyên tròn vẹn; thau thất tỷ (thau nan tre có dán giấy hình cầu ô thước, Ngưu Lang, đồ trang sức), và một bình hoa tươi buộc chỉ đỏ để cầu mong duyên và hạnh phúc.

Hoa quả tươi được bày biện thành đĩa ngũ quả hoặc thất quả, tượng trưng cho sự tươi mới và thịnh vượng. Các lễ vật được bày biện trang trọng trên bàn thờ để dâng lên thần linh. Sau khi khấn vái, mọi người cùng nhau ăn bánh, chè đậu đỏ, ngũ tử để "nhận lộc duyên", đặc biệt là các cô gái trẻ sẽ ăn chúng như một bữa ăn khuya.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tháng 7 âm &quot;cô hồn&quot; có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên giaTháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia

GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm, thường gọi là tháng cô hồn, gắn liền với quan niệm “âm khí thịnh”, nhiều người kiêng mua sắm, làm việc lớn vì sợ xui xẻo. Song theo chuyên gia, việc kiêng kỵ tuyệt đối là không cần thiết.

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập trànTiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

GĐXH – Theo lịch vạn niên, tiết Lập Thu năm 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (dương lịch). Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực và hóa giải điều không may trong thời điểm giao mùa này, các chuyên gia phong thủy đưa ra những lời khuyên dưới đây.


Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Cùng chuyên mục

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

- 2 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

- 5 giờ trước

GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 17 giờ trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

- 17 giờ trước

GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

- 22 giờ trước

GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

- 1 ngày trước

GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

- 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.

Xem nhiều

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Những tầng ở chung cư không nên mua

Những tầng ở chung cư không nên mua

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top