Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch GĐXH – Trong tháng 7 âm lịch – 'tháng cô hồn' có nhiều nghi lễ thờ cúng quan trọng. Ngoài 2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Ngày Thất Tịch – ngày đặc biệt trước lễ Rằm tháng 7 âm lịch

Ở Việt Nam, lễ Thất Tịch còn được gọi là ngày "ông Ngâu bà Ngâu". Từ xa xưa, người dân tin rằng đây là dịp để các đôi lứa bày tỏ tình cảm, cầu mong cho tình duyên bền lâu. Giới trẻ độc thân ngày nay còn lưu truyền tục ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch như một cách cầu duyên, mong gặp được "một nửa" như ý.

Theo truyền thuyết, mỗi năm vào ngày 7/7 âm lịch, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau trên cầu Ô Thước. Vì quá xúc động, họ khóc nên trời thường đổ mưa, gọi là mưa ngâu. Câu ca dao xưa có câu: "Đồn rằng tháng Bảy mưa ngâu, con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền". Vì vậy mà ngày này trời thường mưa.

Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm chòm sao Ngưu Lang – Chức Nữ và thề hẹn. Trong đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng Người ta tin rằng nếu hai người yêu nhau cùng ngắm sao vào đêm này, tình cảm sẽ mãi bền chặt.

Chè đậu đỏ là món được nhiều bạn trẻ ăn trong ngày Thất tịch.

Năm nay, ngày 7/7 âm lịch rơi vào 29/08 (tức ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Ất Tỵ).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày Thất Tịch, mọi người nên lưu ý giờ và hướng xuất hành đẹp để có nhiều may mắn. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Xuất hành tốt nhất theo hướng Tây Bắc, Tây Nam để đón may mắn, tài lộc; cần tránh hướng Nam. Các khung giờ đẹp: Đại an (11h-13h, 23h-1h); Tốc hỷ (1h-3h, 13h-15h); Tiểu cát (7h-9h, 19h-21h).

Chuẩn bị lễ cúng Thất Tịch cầu duyên, an duyên

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người cũng nên lưu ý đến ngày lễ đặc biệt này để chuẩn bị chu đáo dâng cúng lên tổ tiên để cầu duyên, an duyên.

Ngoài chuẩn bị lễ vật cúng tại nhà, trong ngày lễ Thất Tịch nhiều bạn trẻ cũng tìm đến các ngôi chùa nổi tiếng cầu duyên. Ảnh: HH

Theo chuyên gia phong thủy, mâm lễ cúng Thất Tịch thường có: hoa quả tươi (ngũ quả), trầu cau, trà, rượu, hương đèn, và các loại bánh kẹo truyền thống, bánh hình thoi hoặc bánh bao nhân chà là đỏ, nhãn, chè đậu đỏ.

Với những người trẻ, đặc biệt là phái nữ, lễ vật không thể thiếu là ngũ tử (nhãn, táo đỏ, phỉ, lạc, hạt dưa) tượng trưng cho lời cầu duyên tròn vẹn; thau thất tỷ (thau nan tre có dán giấy hình cầu ô thước, Ngưu Lang, đồ trang sức), và một bình hoa tươi buộc chỉ đỏ để cầu mong duyên và hạnh phúc.

Hoa quả tươi được bày biện thành đĩa ngũ quả hoặc thất quả, tượng trưng cho sự tươi mới và thịnh vượng. Các lễ vật được bày biện trang trọng trên bàn thờ để dâng lên thần linh. Sau khi khấn vái, mọi người cùng nhau ăn bánh, chè đậu đỏ, ngũ tử để "nhận lộc duyên", đặc biệt là các cô gái trẻ sẽ ăn chúng như một bữa ăn khuya.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

