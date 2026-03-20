Từ vụ lùm xùm giữa tài xế Grab và nhạc sĩ: Nhận diện thách thức thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong quá trình di chuyển, dẫn đến hành động tài xế Grab tự ý đăng tải toàn bộ video quay cảnh lời qua tiếng lại với một nhạc sĩ nổi tiếng lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận phản ánh về việc thông tin cá nhân bị phát tán trái phép, phía Grab Việt Nam đã xác minh và quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng đối với tài xế này. Đại diện doanh nghiệp khẳng định, đối tác tài xế đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử khi thu thập và tiết lộ dữ liệu hành khách cho mục đích cá nhân, nằm ngoài phạm vi thực hiện dịch vụ.

Hội thảo “Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Những thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ” được tổ chức sáng 20/3 tại Hà Nội.

Dưới góc nhìn chuyên môn, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS), nhận định không gian trong xe là không gian riêng tư, do đó mọi hành vi ghi âm, ghi hình và công bố lên mạng khi có tranh chấp mà không được sự đồng ý đều là vi phạm pháp luật.

Câu chuyện này đã trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội thảo “Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Những thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ” diễn ra sáng ngày 20/3 tại Hà Nội. Các chuyên gia tại diễn đàn nhìn nhận, vụ việc lùm xùm trên chính là bức tranh thu nhỏ về thực trạng thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, Hội thảo được thiết kế không chỉ để nghe các báo cáo một chiều mà hướng tới việc phân tích những khó khăn thực tế và đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ chế pháp lý cũng như định hướng thực thi.

"Việc tiết lộ thông tin cá nhân trái phép để bôi nhọ hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín người khác là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là vấn đề cấp thiết, diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội và đã được cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật mà chúng ta cùng thảo luận hôm nay".

"Chúng tôi đặt yêu cầu rất cao, rằng nội dung Hội thảo phải tập trung vào các vấn đề thiết thực và cụ thể nhất, không né tránh những điểm nghẽn, điểm mờ trong quá trình áp dụng luật," ông Tùng cho hay.

Dù luật đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo lập một hành lang pháp lý minh bạch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế, nhưng nhận thức của người dân vẫn là một "điểm nghẽn" lớn. Đáng chú ý, một cuộc khảo sát cho thấy có tới gần 40% ý kiến độc giả ủng hộ hành động của người lái xe, điều này minh chứng rằng quãng đường để biến quy định pháp luật thành thói quen tuân thủ hàng ngày vẫn còn rất xa.

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ dữ liệu không chỉ dừng lại ở yêu cầu pháp lý mà còn là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh rằng trách nhiệm này thuộc về toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.

Việc tuân thủ luật không nên bị xem là rào cản mà cần được coi là động lực mới để chuẩn hóa quản trị, nâng cao uy tín và mở ra cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, sự phát triển của thị trường công nghệ tuân thủ (RegTech) và các giải pháp phi cá nhân hóa dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp khai thác giá trị thông tin mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối cho người dùng.

Tuy nhiên, thực tế sau ba tháng triển khai cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn đang lúng túng trong việc nhận diện rủi ro pháp lý và thiếu các quy trình quản trị đạt chuẩn. Các chuyên gia tại hội thảo thống nhất rằng, để luật thực sự đi vào đời sống, cần tăng cường các hoạt động truyền thông sâu rộng và ứng dụng công nghệ làm bệ đỡ cho quá trình tuân thủ.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ nguồn sống của nền kinh tế số, đòi hỏi sự chung tay quyết liệt từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho đến mỗi cá nhân khi tham gia vào môi trường mạng.

Sáng nay (20/3), tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo "Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Những thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ". Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, với sự phối hợp tổ chức của Sở KH-CN Hà Nội, Tạp chí Một Thế Giới và Công ty FSI. Hội thảo lần này sẽ đi sâu vào việc mổ xẻ các hành vi vi phạm phổ biến và nguy cơ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự nếu doanh nghiệp không nắm rõ quy định. Điểm khác biệt của hội thảo chính là sự hiện diện của cả "ba nhà": Nhà quản lý, nhà khoa học và nhà giải pháp. Bên lề hội thảo, Ban tổ chức còn bố trí không gian trưng bày các giải pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu hiện đại. Đây là cơ hội để các đại biểu trải nghiệm trực tiếp các nền tảng công nghệ như F-DDH Box, giúp nhận diện và ngăn chặn rủi ro rò rỉ dữ liệu ngay từ cấp độ hạ tầng. Với quy mô 300 đại biểu và sự quan tâm lớn từ các cơ quan thông tấn báo chí, Hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích truyền thông mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về quyền và nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân.

