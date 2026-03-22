Vì sao nhiều người sau tuổi 45 ăn ít mà vẫn tăng cân? Lỗi thường nằm ở 3 thói quen ăn uống này
GĐXH - Không ít người bước qua tuổi 45 rơi vào một nghịch lý khó hiểu: ăn ít hơn trước, thậm chí còn “kiêng khem”, nhưng cân nặng vẫn tăng dần, vòng bụng ngày một lớn. Có người thở dài: “Chỉ cần ăn bình thường thôi cũng béo”.
Thực tế, đây không phải là cảm giác chủ quan. Sau tuổi 45, cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt về chuyển hóa, nội tiết và cách tích trữ năng lượng. Nhưng điều đáng nói là, bên cạnh yếu tố tuổi tác, chính những thói quen ăn uống tưởng như vô hại lại là “thủ phạm âm thầm” khiến cân nặng tăng lên.
Chuyển hóa chậm lại – cơ thể đốt ít năng lượng hơn
Khi còn trẻ, cơ thể có thể “xử lý” khá tốt lượng thức ăn nạp vào. Nhưng sau tuổi 45, tốc độ chuyển hóa cơ bản giảm dần, khối cơ giảm, trong khi mỡ dễ tích tụ hơn. Điều đó có nghĩa là, cùng một khẩu phần như trước đây, cơ thể giờ đốt cháy ít năng lượng hơn, phần dư thừa sẽ tích lại thành mỡ, đặc biệt là vùng bụng.
Tuy nhiên, yếu tố này chỉ là một phần. Nhiều trường hợp tăng cân nhanh lại đến từ những thói quen ăn uống chưa phù hợp.
Thói quen 1: Bỏ bữa hoặc ăn quá ít vào ban ngày, rồi ăn dồn vào buổi tối
Đây là sai lầm rất phổ biến ở người trung niên. Vì bận rộn hoặc muốn giảm cân, nhiều người ăn sáng qua loa, trưa ăn ít, nhưng đến tối lại ăn nhiều hơn vì đói hoặc vì sinh hoạt gia đình.
Vấn đề nằm ở chỗ:
Khi bỏ bữa, cơ thể rơi vào trạng thái “tiết kiệm năng lượng”, làm chậm chuyển hóa.
Đến bữa tối, ăn nhiều khiến năng lượng dư thừa không được tiêu hao mà dễ chuyển thành mỡ.
Buổi tối cũng là thời điểm cơ thể ít vận động, khả năng đốt năng lượng kém hơn ban ngày.
Hệ quả là dù tổng lượng ăn không quá nhiều, cơ thể vẫn có xu hướng tích mỡ.
Thói quen 2: Ăn ít nhưng lại “sai chất” – thừa tinh bột nhanh, thiếu đạm và chất xơ
Nhiều người nghĩ rằng ăn ít cơm, ít thịt là tốt, nhưng lại vô tình ăn nhiều thực phẩm tinh bột tinh chế như bún, bánh mì, đồ ngọt, hoặc các món ăn vặt nhẹ nhưng giàu năng lượng.
Những thực phẩm này: Làm đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh, khiến cơ thể nhanh đói trở lại; Kích thích tích mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng; Không tạo cảm giác no lâu như đạm và chất xơ.
Trong khi đó, việc thiếu đạm khiến khối cơ suy giảm nhanh hơn – mà cơ bắp lại là “cỗ máy đốt năng lượng” quan trọng của cơ thể. Càng ít cơ, cơ thể càng dễ tăng cân.
Thói quen 3: Ăn tối muộn và ăn xong là nghỉ ngơi ngay
Sau tuổi 45, hệ tiêu hóa hoạt động chậm hơn, nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen ăn tối muộn, thậm chí ăn xong là ngồi xem tivi hoặc đi ngủ.
Điều này dẫn đến: Thức ăn không được tiêu hóa hết trước khi ngủ; Năng lượng không được sử dụng mà chuyển hóa thành mỡ; Dễ gây đầy bụng, khó ngủ, ảnh hưởng đến nội tiết và tiếp tục làm tăng cân.
Đáng chú ý, việc ngủ kém chất lượng còn liên quan đến rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói – no, khiến bạn dễ ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau.
Ăn ít chưa chắc đã giúp giảm cân, quan trọng là ăn đúng cách
Sau tuổi 45, cơ thể không còn phản ứng đơn giản theo kiểu “ăn ít là giảm cân”. Thay vào đó, cách ăn – thời điểm ăn – chất lượng bữa ăn mới là yếu tố quyết định.
Một số điều chỉnh nhỏ nhưng hiệu quả gồm:
Ăn đủ 3 bữa, không bỏ bữa, phân bổ năng lượng hợp lý trong ngày.
Tăng rau xanh, đạm nhẹ (cá, đậu, thịt trắng), giảm tinh bột tinh chế.
Ăn tối sớm hơn và hạn chế ăn quá no vào buổi tối.
Duy trì vận động nhẹ sau bữa ăn, như đi bộ.
Tuổi 45 không phải là “bước ngoặt tăng cân không kiểm soát”, mà là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc tinh tế hơn. Khi hiểu rõ những thay đổi bên trong và điều chỉnh lại thói quen ăn uống, bạn hoàn toàn có thể giữ được vóc dáng và cảm giác nhẹ nhõm – ngay cả khi không cần ăn kiêng khắt khe.
