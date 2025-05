Vợ diễn viên Anh Đức: 'Tôi không nói chuyện với ai trên phim trường'

Có vai diễn bằng thực lực

Anh Phạm trở lại màn ảnh rộng với vai Tuyết trong phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu . Trao đổi với Tiền Phong , nữ diễn viên cho biết cô casting 2 lần mới nhận được cái gật đầu của đạo diễn Victor Vũ.

“Tôi vẫn đi xin casting phim. Tất cả vai diễn tôi đảm nhận đều phải casting chứ không nhờ mối quan hệ hay được mời. Tôi rớt phim rất nhiều. Vai Tuyết trong Thám tử Kiên , tôi casting 2 lần mới được đạo diễn đồng ý”, Anh Phạm chia sẻ.

Anh Phạm và Quốc Anh hôm ra mắt phim Thám tử Kiên tại Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm .

Trong phim, nhân vật Tuyết có hôn ước với Thạc (Quốc Anh). Đây cũng là nguồn cơn mâu thuẫn giữa Tuyết và Nga (Minh Anh), đẩy cô vào con đường tội lỗi và bi kịch cho cả gia đình.

Quá trình quay phim tại Cao Bằng, Anh Phạm ê-kíp gặp nhiều vấn đề về sức khỏe do thời tiết thất thường. “Tôi nhớ cảnh quay ở nhà hoang, phân đoạn tiết lộ nhiều bí mật của các nhân vật trong phim. Lúc quay, chỉ có câu thoại của diễn viên nhưng khi đóng máy là tiếng ho, hắt xì liên tục phát ra. Nhiều người bị ốm nhưng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh quay đáng nhớ thứ hai là lúc nhân vật Nga bị kéo dưới nước. Trước đêm bấm máy, tổ thiết kế đến bờ hồ dọn sạch sỏi, gạch đá để tôi và Minh Anh tránh gặp sự cố khi diễn cảnh xô xát. Điều đó khiến tôi cảm động”, Anh Phạm nói.

Với Anh Phạm, cảnh quay làm khó cô chính là phân đoạn Tuyết ngồi gội đầu, gần như không có thoại, phải tưởng tượng ma da đang hiện hữu. Nữ diễn viên bày tỏ lo lắng, liên tục hỏi đạo diễn để căn chỉnh biểu cảm phù hợp. Cuối cùng, cô hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến, chỉ sau 2 đúp quay.

Theo Anh Phạm, ở trường quay, cô gần như không nói chuyện với ai vì muốn giữ thần thái cho nhân vật Tuyết. Cô lý giải Tuyết là con gái nhà quan. Nữ diễn viên không muốn nhân vật của mình cố tỏ ra tiểu thư, quyền quý mà thần thái đó phải toát ra từ bên trong, là cốt cách của Tuyết. Tuy nhiên, cũng vì thế mà Anh Phạm khiến các bạn diễn hiểu lầm cô khó gần, giữ khoảng cách.

“Thời gian ở TPHCM, tôi và Minh Anh thân thiết, thường tập luyện, đi học và chia sẻ với nhau. Khi lên Cao Bằng, chúng tôi gần như không nói chuyện. Sau đó, Minh Anh đặt câu hỏi vì nghĩ tôi buồn hay giận cô ấy. Tôi giải thích mình cần khoảng cách đó để tập trung cho vai diễn. Khi dừng quay, tôi lại là Anh Phạm, vui vẻ và cởi mở với mọi người. Thời gian nghỉ ngơi, ê-kíp ở cùng khách sạn nên có nhiều kỷ niệm vui, tôi có nhiều bạn mới như Quốc Anh, anh Võ Điền Gia Huy, chị Tín Nguyễn…”, Anh Phạm kể.

Anh Phạm chia sẻ vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh con trong năm nay. Ảnh: Duy Phạm.

‘Tôi gặp may’

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Anh Phạm cho biết vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh con. “Chúng tôi mới kết hôn được gần một năm và tôi muốn giữ kết nối vợ chồng bền vững hơn trước khi có em bé, để sau này cả hai biết cách tập trung vào con. Chúng tôi đang cố gắng để có kinh tế vững chắc và học cách giáo dục con cái. Tôi may mắn hơn khi gia đình hai bên đều thoải mái trong chuyện này nên không áp lực gì”, Anh Phạm chia sẻ.

Anh Phạm cho rằng mình gặp may vì sau đám cưới, cô và Anh Đức kết nối với nhau nhiều hơn, vui hơn. “Tôi cảm giác mình có người đồng hành, đồng minh và chỗ tựa vững chắc. Dù tôi hay anh Đức đi làm xa đều an tâm ở nhà có người đợi mình trở về. Tôi không bao giờ có cảm giác cô đơn. Điều đó tiếp sức mạnh cho tôi rất lớn. Anh Đức vừa là tiền bối, vừa là chồng nên hiểu công việc của tôi. Tôi nghĩ đó là may mắn”, nữ diễn viên bày tỏ.

Anh Phạm mong muốn tham gia các chương trình truyền hình thực tế để gần khán giả hơn. Ảnh: Duy Phạm .

Anh Phạm cho biết thêm Anh Đức không can thiệp công việc của vợ. Mỗi khi Anh Phạm đi quay xa, Anh Đức luôn chuẩn bị vali đồ cho vợ kèm nhiều đồ ăn vặt, những món cô yêu thích.

Thời điểm Anh Phạm quay Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu ở Cao Bằng, vào vùng không có sóng, không gọi được cho vợ, Anh Đức tìm cách liên lạc qua trợ lý để hỏi thăm tình hình. “So với thời gian yêu, anh Đức không có gì thay đổi. Anh ấy trưởng thành và luôn rõ ràng, thẳng thắn. Anh luôn nói ra mong muốn, cảm xúc của mình và tôi trân trọng điều đó. Ngay từ khi yêu, chúng tôi đã hiểu tính cách của nhau nên về chung nhà thì mọi thứ cũng dễ dàng và dung hòa”, cô tâm sự.