Xử phạt tài xế taxi công nghệ đón trả khách tại nơi có biển cấm ở Thái Nguyên
GĐXH - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc taxi đón trả khách tại nơi có biển cấm dừng, đỗ, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.
Từ phản ánh của người dân và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng xe taxi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Kết quả xác minh cho thấy, lái xe D.K.L (SN 1991), điều khiển xe taxi biển kiểm soát 20H-01776, đã thực hiện hành vi đón trả khách tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.
Căn cứ tài liệu, hình ảnh thu thập được, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã mời anh D.K.L đến làm việc. Tại trụ sở công an, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận hành vi vi phạm, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cam kết không tái phạm.
Đồng thời, đại diện hãng Taxi cũng được mời đến để làm việc, yêu cầu tăng cường quản lý, tuyên truyền và nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ và đón trả khách đúng nơi quy định.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp trên.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các lái xe taxi, xe công nghệ và người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Xe dừng đón khách ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội.
'Bốc đầu' xe trên đường phố ở Hà Nội, 2 bố con đều lên công anThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bốc đầu trên đường Xuân Tảo.
Phú Thọ: Khẩn trương xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông LôThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Sau khi trụ T3 cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) bị hư hỏng, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ sự cố để có phương án xử lý kịp thời.
Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà NộiThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác thuộc CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý một lái xe khách loại Limousine dương tính với chất ma túy.
Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sửThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, 4 hình thái thời tiết hội tụ đã gây mưa kỷ lục tại miền Trung. Mực nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm 1964.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.
Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc giaXã hội - 15 giờ trước
GĐXH - Từ hôm nay 30/10 đến 1/11, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, thông tư có hiệu lực từ 9/12 tới.
Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìmXã hội - 1 ngày trước
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.
Huế: Điều dưỡng bệnh viện và người đi đường kịp thời giúp sản phụ 'vượt can' giữa mưa lũXã hội - 1 ngày trước
Giữa lúc mưa lũ gây ngập khắp TP Huế, một sản phụ bất ngờ trở dạ giữa đường. Nhờ sự nhanh trí của người qua đường là giám đốc một doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời của điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ "vượt cạn" ngay trên xe ô tô.
Lũ dữ trong đêm cuốn phăng 11 ngôi nhà ở vùng cao Đà NẵngXã hội - 1 ngày trước
11 ngôi nhà ở xã vùng cao Đà Nẵng bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm. May mắn trước đó người dân ở đây đã được sơ tán đến nơi khác nên không có thương vong về người.
Lũ trên các sông ở Huế lên trở lại, chấn chỉnh tình trạng 'chặt chém' dịch vụ cứu hộXã hội - 1 ngày trước
Mưa lớn ở thượng nguồn khiến lũ trên các sông ở TP Huế đang lên nhanh trở lại. Trước phản ánh về tình trạng ghe, đò và dịch vụ cứu hộ trong lũ "chặt chém, hét giá" Công an TP Huế chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm vi phạm.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.