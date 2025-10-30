Xử phạt tài xế taxi công nghệ đón trả khách tại nơi có biển cấm ở Thái Nguyên

Từ phản ánh của người dân và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng xe taxi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy, lái xe D.K.L (SN 1991), điều khiển xe taxi biển kiểm soát 20H-01776, đã thực hiện hành vi đón trả khách tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.

Căn cứ tài liệu, hình ảnh thu thập được, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã mời anh D.K.L đến làm việc. Tại trụ sở công an, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận hành vi vi phạm, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cam kết không tái phạm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm việc với tài xế và đại diện hãng taxi.

Đồng thời, đại diện hãng Taxi cũng được mời đến để làm việc, yêu cầu tăng cường quản lý, tuyên truyền và nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ và đón trả khách đúng nơi quy định.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp trên.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các lái xe taxi, xe công nghệ và người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.

Xem thêm video đang được quan tâm: