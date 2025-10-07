Sạt lở trong đêm, hai vợ chồng xã biên giới Mường Lát bị vùi lấp
GĐXH – Giữa đêm tối, đất từ trên núi sạt lở vùi lấp khiến hai vợ chồng ở Thanh Hoá đang trú trong khu lán trại trên nương bị vùi lấp tử vong.
Ngày 7/10, lãnh đạo xã Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ở bản Đoàn Kết tử vong, cùng với 1 số hộ bị thiệt hại về tài sản.
Theo đó, tối 6/10, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn xã biên giới Mường Lát.
Trong đêm tối, đất từ trên núi ở khu vực thôn Đoàn Kết (xã Mường Lát) ập xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến vợ chồng ông L.V.C. (SN 1971) và bà L.T.P. (SN 1977) bị vùi lấp.
Chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong đống bùn đất vào sáng nay 7/10.
Thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán của địa phương. Lực lượng chức năng thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau mất mát của người dân.
Ngoài ra, tại thôn Chiên Pục (xã Mường Lát) còn có 4 hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Thường (SN 1973) bị sập hoàn toàn nhà cửa.
Chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống trước mắt, tổ chức di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đe dọa đến các vị trí an toàn.
