Sạt lở trong đêm, hai vợ chồng xã biên giới Mường Lát bị vùi lấp

Thứ ba, 13:38 07/10/2025 | Xã hội
GĐXH – Giữa đêm tối, đất từ trên núi sạt lở vùi lấp khiến hai vợ chồng ở Thanh Hoá đang trú trong khu lán trại trên nương bị vùi lấp tử vong.

Ngày 7/10, lãnh đạo xã Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ở bản Đoàn Kết tử vong, cùng với 1 số hộ bị thiệt hại về tài sản.

Theo đó, tối 6/10, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn xã biên giới Mường Lát.

Sạt lở trong đêm, hai vợ chồng xã biên giới Mường Lát bị vùi lấp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 vợ chồng ông C. và bà P. tử vong. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Trong đêm tối, đất từ trên núi ở khu vực thôn Đoàn Kết (xã Mường Lát) ập xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến vợ chồng ông L.V.C. (SN 1971) và bà L.T.P. (SN 1977) bị vùi lấp.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong đống bùn đất vào sáng nay 7/10.

Sạt lở trong đêm, hai vợ chồng xã biên giới Mường Lát bị vùi lấp - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán của địa phương. Lực lượng chức năng thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau mất mát của người dân.

Sạt lở trong đêm, hai vợ chồng xã biên giới Mường Lát bị vùi lấp - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giúp đỡ các gia đình bản Chiên Pục khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, tại thôn Chiên Pục (xã Mường Lát) còn có 4 hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Thường (SN 1973) bị sập hoàn toàn nhà cửa.

Chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống trước mắt, tổ chức di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đe dọa đến các vị trí an toàn.

Sạt lở trong đêm, hai vợ chồng xã biên giới Mường Lát bị vùi lấp - Ảnh 4.Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên Quang

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ được huy động, xuyên đêm tìm kiếm 4 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Ngọc Hưng
Tòa soạn Quảng cáo
Top