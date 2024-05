18 loại rau củ với cách phân biệt nguồn gốc từ Trung Quốc hay Việt Nam

Khoai tây Đà Lạt thường có kích thước nhỏ, mắt nhỏ, vỏ mỏng nên dễ trầy, phần ruột bên trong màu vàng. Khoai tây Trung Quốc kích thước to đồng đều, vỏ dày, trên vỏ có các chấm li ti, mắt củ to, phần ruột có màu vàng đậm hơn so với khoai Đà Lạt.