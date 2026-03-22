23 chợ này ở Hà Nội buộc giải tỏa trước ngày 30/12/2026

Chủ nhật, 14:01 22/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, điểm kinh doanh tự phát (chợ cóc) thuộc nhóm 3 có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh có thời hạn buộc hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang có 23 điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc thuộc nhóm 3, nằm trên địa bàn các phường: Giảng Võ (1 điểm); Bạch Mai (2 điểm); Hồng Hà (4); Khương Đình (1); Tương Mai (2); Định Công (1); Ngọc Hà (1); Nghĩa Đô (3); Từ Liêm (4); Hà Đông (1); Yên Nghĩa (2); Liên Minh (1).

Mặt hàng kinh doanh tại các điểm tự phát này chủ yếu là thực phẩm tươi sống; rau, củ, quả; nông sản; lương thực; hàng tiêu dùng.

Danh sách 23 điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 3 buộc giải tỏa trước 30/12/2026:

Theo thành phố Hà Nội, các điểm họp chợ tự phát này thường gọi là "chợ cóc", tồn tại chủ yếu trên vỉa hè, lòng đường, khu dân cư hoặc khu vực công cộng. Do đó, việc xóa những điểm kinh doanh tự phát này, nhằm lập lại trật tự đô thị và đưa hoạt động buôn bán vào khuôn khổ, đảm bảo an toàn và văn minh đô thị.

Để đạt được mục tiêu, thành phố cũng đặt ra yêu cầu phải gắn xử lý với hỗ trợ, như bố trí điểm kinh doanh hợp pháp, tạo điều kiện tiếp cận chợ dân sinh, hoặc quy hoạch thêm các không gian bán hàng phù hợp.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, việc dẹp bỏ chợ cóc cũng có thể tạo cơ hội để các chợ truyền thống thêm "hồi sinh", tăng thu hút người tiêu dùng.

Danh sách 23 điểm kinh doanh tự phát tại Hà Nội cần giải tỏa trước 30 / 12 / 2026 - Ảnh 4.

GĐXH - Hôm nay (20/3), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức khai mạc không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 nhằm kích cầu tiêu dùng nhân tháng Thanh niên.

Danh sách 23 điểm kinh doanh tự phát tại Hà Nội cần giải tỏa trước 30 / 12 / 2026 - Ảnh 5.

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị liên quan, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo, đồng thời ổn định thị trường trong nước trong bối cảnh nhiều biến động.

GĐXH - Ô tô điện mini giá từ 199 triệu đồng đang gây chú ý tại Việt Nam nhờ kích thước nhỏ gọn, tầm hoạt động khoảng 170 km/lần sạc.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

GĐXH - iPhone cũ với chi phí tiết kiệm và dùng được lâu dài, đây lựa chọn sáng giá nhất phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau để bạn dễ dàng cân nhắc.

GĐXH - Sedan hạng B tại Việt Nam vẫn duy trì sức hút nhờ chi phí sở hữu hợp lý và tính thực dụng cao.

GĐXH - Ngày 21/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.085 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – tăng 0,27%, lên 99,50 điểm.

GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng giá 173,10-176,10 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm liên tiếp 3 phiên.

GĐXH - Xe ô tô điện mini đô thị giá từ dưới 200 triệu đồng, tầm hoạt động 120–410km/lần sạc đang được bán tại Việt Nam để người tiêu dùng lựa chọn.

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã được bắt gặp tại đại lý với thiết kế đẹp lấn át Honda SH Mode, giá bán thậm chí rẻ hơn cả Vision.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

