6 thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng rẻ đến mấy cùng đừng mua nhiều

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, rau bina, củ dền, khoai lang, hạt dinh dưỡng… là nhóm hàng "đắt khách" nhờ được người tiêu dùng tin là tốt cho tim mạch, tiêu hóa và vóc dáng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo: một số thực phẩm càng được chuộng vì "bổ dưỡng" lại càng cần dùng có kiểm soát, bởi chúng có thể khiến thận tích tụ sỏi nếu ăn quá nhiều.

Rau bina (cải bó xôi) 40.000–50.000 đồng/kg

Rau bina, hay còn gọi là rau chân vịt, được bán phổ biến ở các siêu thị, chợ dân sinh và cửa hàng thực phẩm sạch. Giá dao động 40.000–50.000 đồng/kg, tùy loại Đà Lạt hoặc nhập khẩu.

Giàu sắt, magie, vitamin K nên rau bina thường được ưa chuộng trong thực đơn "eat clean". Tuy nhiên, lượng oxalat trong loại rau này khá cao. Ăn nhiều rau sống, ép nước hoặc làm sinh tố từ rau bina có thể khiến cơ thể hấp thu oxalat quá mức, làm tăng nguy cơ kết tủa sỏi thận.Vì vậy chỉ nên dùng 2–3 bữa/tuần và kết hợp thực phẩm giàu canxi (sữa, phô mai) để giảm hấp thu oxalat.

Hạt và bơ hạt khoảng 200.000 đồng/kg

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó, hạt chia… hiện có giá khoảng 150.000- 200.000 đồng/kg tại chợ và siêu thị, là nhóm thực phẩm bán chạy nhờ xu hướng "ăn lành – sống khỏe".

Dù chứa nhiều chất béo tốt và protein thực vật, nhóm hạt này cũng có hàm lượng oxalat cao, đặc biệt ở hạnh nhân và hạt điều. Ăn ít (20–30g/ngày) không gây hại, nhưng nếu dùng thường xuyên hoặc ăn thay bữa chính có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Người có tiền sử sỏi thận nên chọn hạt ít oxalat hơn như hạt bí, hạt hướng dương và hạn chế ăn bơ hạt đặc.

Củ dền: 25.000–35.000 đồng/kg

Củ dền được ưa chuộng nhờ màu sắc bắt mắt, giàu chất chống oxy hóa, thường dùng trong nước ép và món salad. Hiện giá bán 25.000–35.000 đồng/kg, chủ yếu từ Đà Lạt.

Tuy nhiên, củ dền có lượng oxalat cao, nhất là khi ép tươi, nên người từng bị sỏi thận cần hạn chế, đồng thời nên dùng kết hợp thực phẩm giàu canxi để trung hòa oxalat.

Khoai lang 20.000– 30.000 đồng/kg

Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, được xem là thực phẩm lành mạnh. Song, hàm lượng oxalat trong khoai cũng khá cao. Giá khoai lang hiện 18.000–25.000 đồng/kg, tiêu thụ mạnh ở cả chợ và siêu thị. Sử dụng nhiều khoai nên uống đủ nước trong ngày để hỗ trợ thải cặn khoáng.

Khoai lang là món nhiều người ăn kiêng lành mạnh lựa chọn. Ảnh Phương An.

Chocolate đen 60.000–120.000 đồng/thanh (100g)

Chocolate đen – mặt hàng cao cấp đang được ưa chuộng – chứa nhiều chất chống oxy hóa nhưng cũng giàu oxalat do thành phần cacao. Hiện chocolate đen có giá 60.000–120.000 đồng/thanh, tùy hàm lượng cacao. Người dùng chỉ nên ăn 1–2 viên nhỏ mỗi ngày để có lợi cho tim mạch mà không ảnh hưởng đến thận.

Trà đen: 200.000–350.000 đồng/kg

Trà đen là sản phẩm phổ biến tại thị trường Việt Nam, giá 200.000–350.000 đồng/kg, tùy loại. Mặc dù chứa nhiều polyphenol tốt cho sức khỏe, nhưng uống trà đặc, nhiều lần trong ngày có thể làm tăng oxalat trong nước tiểu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên uống 1–2 ly trà loãng mỗi ngày, tránh uống ngay sau bữa ăn nhiều canxi.

Không có thực phẩm nào hoàn toàn "xấu" – điều quan trọng là biết cách sử dụng và kiểm soát liều lượng. Người có tiền sử sỏi thận cần chú ý nhãn dinh dưỡng, kết hợp thực phẩm giàu canxi để giảm hấp thu oxalat, uống đủ nước và khám sức khỏe định kỳ.

Xu hướng "ăn sạch – sống khỏe" giúp nhiều thực phẩm bán chạy hơn, nhưng hiểu đúng cách ăn mới là "bí quyết" giữ thận khỏe và sống lâu.