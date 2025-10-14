6 thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng rẻ đến mấy cùng đừng mua nhiều
GĐXH - Thị trường thực phẩm “xanh – sạch – tốt cho sức khỏe” đang nóng lên trong những tháng cuối năm. Nhu cầu tiêu thụ các loại rau củ, hạt dinh dưỡng, chocolate đen và trà nhập khẩu tăng mạnh, kéo giá nhiều mặt tăng nhẹ.
Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, rau bina, củ dền, khoai lang, hạt dinh dưỡng… là nhóm hàng "đắt khách" nhờ được người tiêu dùng tin là tốt cho tim mạch, tiêu hóa và vóc dáng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo: một số thực phẩm càng được chuộng vì "bổ dưỡng" lại càng cần dùng có kiểm soát, bởi chúng có thể khiến thận tích tụ sỏi nếu ăn quá nhiều.
Rau bina (cải bó xôi) 40.000–50.000 đồng/kg
Rau bina, hay còn gọi là rau chân vịt, được bán phổ biến ở các siêu thị, chợ dân sinh và cửa hàng thực phẩm sạch. Giá dao động 40.000–50.000 đồng/kg, tùy loại Đà Lạt hoặc nhập khẩu.
Giàu sắt, magie, vitamin K nên rau bina thường được ưa chuộng trong thực đơn "eat clean". Tuy nhiên, lượng oxalat trong loại rau này khá cao. Ăn nhiều rau sống, ép nước hoặc làm sinh tố từ rau bina có thể khiến cơ thể hấp thu oxalat quá mức, làm tăng nguy cơ kết tủa sỏi thận.Vì vậy chỉ nên dùng 2–3 bữa/tuần và kết hợp thực phẩm giàu canxi (sữa, phô mai) để giảm hấp thu oxalat.
Hạt và bơ hạt khoảng 200.000 đồng/kg
Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó, hạt chia… hiện có giá khoảng 150.000- 200.000 đồng/kg tại chợ và siêu thị, là nhóm thực phẩm bán chạy nhờ xu hướng "ăn lành – sống khỏe".
Dù chứa nhiều chất béo tốt và protein thực vật, nhóm hạt này cũng có hàm lượng oxalat cao, đặc biệt ở hạnh nhân và hạt điều. Ăn ít (20–30g/ngày) không gây hại, nhưng nếu dùng thường xuyên hoặc ăn thay bữa chính có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Người có tiền sử sỏi thận nên chọn hạt ít oxalat hơn như hạt bí, hạt hướng dương và hạn chế ăn bơ hạt đặc.
Củ dền: 25.000–35.000 đồng/kg
Củ dền được ưa chuộng nhờ màu sắc bắt mắt, giàu chất chống oxy hóa, thường dùng trong nước ép và món salad. Hiện giá bán 25.000–35.000 đồng/kg, chủ yếu từ Đà Lạt.
Tuy nhiên, củ dền có lượng oxalat cao, nhất là khi ép tươi, nên người từng bị sỏi thận cần hạn chế, đồng thời nên dùng kết hợp thực phẩm giàu canxi để trung hòa oxalat.
Khoai lang 20.000– 30.000 đồng/kg
Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, được xem là thực phẩm lành mạnh. Song, hàm lượng oxalat trong khoai cũng khá cao. Giá khoai lang hiện 18.000–25.000 đồng/kg, tiêu thụ mạnh ở cả chợ và siêu thị. Sử dụng nhiều khoai nên uống đủ nước trong ngày để hỗ trợ thải cặn khoáng.
Chocolate đen 60.000–120.000 đồng/thanh (100g)
Chocolate đen – mặt hàng cao cấp đang được ưa chuộng – chứa nhiều chất chống oxy hóa nhưng cũng giàu oxalat do thành phần cacao. Hiện chocolate đen có giá 60.000–120.000 đồng/thanh, tùy hàm lượng cacao. Người dùng chỉ nên ăn 1–2 viên nhỏ mỗi ngày để có lợi cho tim mạch mà không ảnh hưởng đến thận.
Trà đen: 200.000–350.000 đồng/kg
Trà đen là sản phẩm phổ biến tại thị trường Việt Nam, giá 200.000–350.000 đồng/kg, tùy loại. Mặc dù chứa nhiều polyphenol tốt cho sức khỏe, nhưng uống trà đặc, nhiều lần trong ngày có thể làm tăng oxalat trong nước tiểu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên uống 1–2 ly trà loãng mỗi ngày, tránh uống ngay sau bữa ăn nhiều canxi.
Không có thực phẩm nào hoàn toàn "xấu" – điều quan trọng là biết cách sử dụng và kiểm soát liều lượng. Người có tiền sử sỏi thận cần chú ý nhãn dinh dưỡng, kết hợp thực phẩm giàu canxi để giảm hấp thu oxalat, uống đủ nước và khám sức khỏe định kỳ.
Xu hướng "ăn sạch – sống khỏe" giúp nhiều thực phẩm bán chạy hơn, nhưng hiểu đúng cách ăn mới là "bí quyết" giữ thận khỏe và sống lâu.
Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 14/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam giảm giá sốc còn 339 triệu đồng, thấp hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B KIA Soluto hiện có mức giảm cao nhất lên đến gần 50 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm của mẫu xe này chỉ còn từ 339 triệu đồng, tiệm cận nhiều mẫu xe hạng A.
Loạt biệt thự tại 4 phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ) không ngờ lại có giá bán nàyGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, 4 phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư bất động sản, đặc biệt với mức giá biệt thự cao ngất ngưởng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ 14–19/10: Nhiều khu vực mất điện tới 10 tiếng mỗi ngàySản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnhGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục điều chỉnh theo chiều thế giới.
Khám phá trải nghiệm game và đồ họa di động trên iPad A16Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
Với chip A16 Bionic, iPad mới mang đến hiệu suất đồ họa ấn tượng. Cùng khám phá sức mạnh thực sự của thiết bị trong các tác vụ gaming và sáng tạo.
Lịch cúp điện Cần Thơ từ 14–19/10: Nhiều khu vực của sẽ mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay ngày 14/10: Tiến sát ngưỡng 56 triệu đồng/kg, các thương hiệu nhận đơn 'nhỏ giọt'Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay, thị trường bạc trong nước ghi nhận mức tăng đến 9,3% trong 7 ngày qua, với vùng giá mới là 53,893 – 55,573 triệu đồng/kg mua vào - bán ra, tương đương 2,021 – 2,084 triệu đồng/lượng.
Người dân Cà Mau lưu ý: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện để bảo trì lưới từ 14 – 19/10Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SHGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.