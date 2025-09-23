Bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên trạm điện cùng 15 triệu đồng

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Vạn An (Nghệ An) xác nhận, một bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi vừa được người dân phát hiện bị bỏ rơi gần trạm điện ở xóm Tiền Phong.

Bé gái nặng khoảng 4kg, sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào khoảng 5h15 ngày 22/9, trong lúc đi thể dục, một người đàn ông phát hiện bé gái nằm trong giỏ, bên cạnh có quần áo, sữa, bỉm, thuốc bổ, một tờ giấy và số tiền 15 triệu đồng. Sự việc được báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Bé gái nặng khoảng 4kg, sức khỏe ổn định. Chính quyền giao cháu cho gia đình người đàn ông phát hiện tạm thời chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm người thân.

"Nhiều người dân liên hệ xin nhận nuôi. Nếu sau 7 ngày không có người thân đến nhận, xã sẽ tiến hành thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật", lãnh đạo UBND xã Vạn An thông tin.