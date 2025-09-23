Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên trạm điện cùng 15 triệu đồng

Thứ ba, 15:01 23/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi vừa bị bỏ lại bên trạm điện ở Nghệ An, bên cạnh là giỏ đồ chăm sóc trẻ nhỏ và 15 triệu đồng tiền mặt, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Vạn An (Nghệ An) xác nhận, một bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi vừa được người dân phát hiện bị bỏ rơi gần trạm điện ở xóm Tiền Phong.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên trạm điện cùng 15 triệu đồng ở Nghệ An - Ảnh 1.

Bé gái nặng khoảng 4kg, sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào khoảng 5h15 ngày 22/9, trong lúc đi thể dục, một người đàn ông phát hiện bé gái nằm trong giỏ, bên cạnh có quần áo, sữa, bỉm, thuốc bổ, một tờ giấy và số tiền 15 triệu đồng. Sự việc được báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Bé gái nặng khoảng 4kg, sức khỏe ổn định. Chính quyền giao cháu cho gia đình người đàn ông phát hiện tạm thời chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm người thân.

"Nhiều người dân liên hệ xin nhận nuôi. Nếu sau 7 ngày không có người thân đến nhận, xã sẽ tiến hành thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật", lãnh đạo UBND xã Vạn An thông tin.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên trạm điện cùng 15 triệu đồng ở Nghệ An - Ảnh 2.Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé 6 ngày tuổi bị bỏ rơi ở lô cao su, bên cạnh là thư mẹ viết nghẹn lòng

Bé 6 ngày tuổi bị bỏ rơi ở lô cao su, bên cạnh là thư mẹ viết nghẹn lòng

Xót thương bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm tờ giấy đẫm nước mắt

Xót thương bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm tờ giấy đẫm nước mắt

Chuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời

Chuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình vừa bắt đối tượng cướp tài sản của các em học sinh do thiếu tiền tiêu xài.

Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026

Giáo dục - 52 phút trước

Tính đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố cho sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ 3 - 4 tuần.

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh do người đàn ông ở Bắc Ninh cầm đầu, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa đã suy yếu, bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, khu vực nào của Việt Nam lại sắp bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa đã suy yếu, bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, khu vực nào của Việt Nam lại sắp bị ảnh hưởng?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Bão số 9 đã suy yếu thành vùng áp thấp. Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10, khu vực từ Huế trở ra Bắc Bộ có khả năng bị ảnh hưởng.

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào tháng Âm lịch này dù ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được bản lĩnh kiên cường, vươn lên gặt hái thành công và xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Ngăn chặn vụ lừa đảo liên quan đến đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh

Ngăn chặn vụ lừa đảo liên quan đến đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh lực lượng chức năng, tạo ứng dụng giả mạo rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm “thủ tục hành chính” để chiếm đoạt tài sản.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa giật cấp 8-9 áp sát đất liền, Thủ đô Hà Nội có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa giật cấp 8-9 áp sát đất liền, Thủ đô Hà Nội có bị ảnh hưởng?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa chiều nay bão Ragasa đổ bộ vào phía Bắc Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9. Dự báo khu vực Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão này.

Tin sáng 25/9: Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to do ảnh hưởng của bão Ragasa; thực hư chuyện phân hạng phụ huynh kim cương - vàng - bạc - đồng

Tin sáng 25/9: Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to do ảnh hưởng của bão Ragasa; thực hư chuyện phân hạng phụ huynh kim cương - vàng - bạc - đồng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão Ragasa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm; mạng xã hội xôn xao kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh kim cương - vàng - bạc - đồng năm học 2025 - 2026 tùy theo mức tiền ủng hộ.

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân tham gia nghĩa vụ quân sự thời gian phục vụ là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 06 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định.

Xem nhiều

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa giật cấp 8-9 áp sát đất liền, Thủ đô Hà Nội có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa giật cấp 8-9 áp sát đất liền, Thủ đô Hà Nội có bị ảnh hưởng?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa chiều nay bão Ragasa đổ bộ vào phía Bắc Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9. Dự báo khu vực Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão này.

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Đời sống
Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa đã suy yếu, bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, khu vực nào của Việt Nam lại sắp bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa đã suy yếu, bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, khu vực nào của Việt Nam lại sắp bị ảnh hưởng?

Thời sự
Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Đời sống
Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top