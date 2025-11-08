Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?
GĐXH - Việc bố trí cổng nhà phố hợp phong thủy giúp gia đạo đón tiếp luồng sinh khí, sự may mắn, thu hút vượng khí. Ngược lại, nếu bố trí cửa phạm vào những điều cấm kỵ có thể khiến tiền bạc thất thoát, gia đình tiêu tán.
Xác định hướng cổng
Đối với người mệnh Kim: Người mệnh này hợp hướng thuộc hành Thổ tức hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam. Lưu ý tránh đặt cổng theo hướng Nam thuộc hành Hỏa.
Đối với người mệnh Mộc: Hướng Bắc thuộc hành Thủy rất hợp với người mệnh này. Và không nên đặt cổng theo hướng Tây hay Tây Bắc.
Đối với người mệnh Thủy: Người mệnh này hợp với hành Kim, hợp với hướng Tây, Tây Bắc. Tránh mở cổng theo hướng thuộc hành Thổ tức Đông Bắc, Tây Nam.
Gia chủ mệnh Hỏa: Mệnh Hỏa tương sinh với hành Mộc bao gồm hướng Đông, Đông Nam. Theo phong thủy, gia chủ mệnh Hỏa kiêng kỵ mở cổng theo hướng Bắc do hướng này thuộc hành thủy, mà Thủy khắc Hỏa nên có thể mang lại những điều xui xẻo.
Nếu gia chủ mệnh Thổ: Hãy đặt cổng theo hướng thuộc hành Hỏa tức hướng Nam. Không nên mở cổng theo hướng Đông, Đông Nam, hai hướng này thuộc hành Mộc, không hợp với mệnh Thổ.
Vị trí cổng nhà phố
Phong thủy cho biết, vị trí đặt cổng cũng là một yếu tố cần được quan tâm. Cổng nhà phố nên được đặt ở vị trí tương sinh, và cũng phải đảm bảo cho việc di chuyển thuận tiện nhất. Không nên đặt đặt cổng ở vị trí xung sát, chẳng hạn như: Đối diện cột điện, đối diện ngã ba đường, cây lớn, góc nhọn của nhà đối diện…
Nếu trước nhà có đường ở phía phải dài hơn phía trái thì hãy đặt cổng ở bên trái để có thể thu hút được năng lượng tốt vào trong nhà. Còn nếu như ngược lại thì bạn nên mở cổng theo hướng bên phải để đón được nhiều vượng khí hơn.
Nên xem xét kỹ môi trường xung quanh trước khi lựa chọn vị trí đặt cổng. Là xem xét xem địa bàn trước nhà, bên thấp – bên cao hay bằng phẳng. Khi địa bàn trước nhà bằng phẳng, gia chủ hãy đặt cổng ở giữa. Như vậy có thể giúp vận may vào nhà.
Hình dáng, màu sắc cổng nhà
Gia chủ mệnh Thổ nên chọn cổng có hình dáng vuông, kết hợp với tường rào xây gạch đá, hãy chọn sơn màu vàng nâu để bổ trợ sinh khí, thu hút tài lộc.
Gia chủ mệnh Kim thì nên thiết kế cổng cong tròn, chọn màu xám ghi hoặc trắng bạc, và dùng vật liệu kim loại.
Đối với gia chủ mệnh Thủy thì màu chủ yếu là gam màu xanh biển, màu đen và hoa văn uốn lượn mềm mại. Những đặc điểm này phù hợp với mệnh Thủy giúp gia đạo hưng thịnh, gia đình hòa thuận.
Cổng cho gia chủ mệnh Mộc nên làm bằng gỗ, hoặc bằng sắt, và dùng kiến trúc họa tiết hoa lá. Người mệnh này nên sơn cổng màu xanh lá cây với nhiều thanh song song.
Gia chủ mệnh Hỏa thì nên thiết kế cổng có nhiều nét nhọn, vát chéo và sơn màu đỏ, nâu hay cổng bên trên có mái ngói nhọn. Để mang lại may mắn cho gia đạo.
Những kiêng kỵ với cổng nhà phố cần lưu ý
Cần bố trí cổng nhà với diện tích cân đối so với căn nhà. Cổng rộng dễ bị tiêu tán tài sản, các luồng khí trong nhà trở nên hỗn loạn, kích thước cổng nhà hẹp không đón đủ sinh khí cho ngôi nhà.
Theo phong thủy, xây cổng nhà nên tránh góc nhọn của nhà đối diện hoặc đối diện cổ thụ, cột điện. Đây là vị trí xung sát cho gia đình bạn.
Nên thiết kế cổng một cách "kín cổng cao tường". Và hạn chế trồng cây um tùm trước nhà mà hãy tạo không gian thoáng đãng nhằm thu hút luồng khí may mắn. Nên tạo lối đi từ cổng vào nhà theo kiểu vòng cung hay uốn lượn nhẹ nhàng sẽ tránh xung sát.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối nămỞ - 8 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập Đông 2025 sẽ kéo dài đến ngày 22/11. Trong khoảng thời gian này, mọi người nên biết những cách tăng vận khí dưới đây để thu hút tài lộc cho những ngày cuối năm rực rỡ.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh ThổỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Khi xây dựng nhà thì phong thủy nhà ở là rất quan trọng. Đây là vấn đề cần thiết giúp gia đạo ngày càng thịnh vượng.
Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sựỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trồng cây lộc vừng trước cửa nhà chẳng khác nào đặt “nam châm hút tài”, vừa đẹp nhà vừa mang lại bình an cho gia chủ. Cây dễ sống, dễ chăm sóc và hoa nở báo hiệu hỷ sự.
Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc VũỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh ThủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn là người thuộc mệnh Thủy trong ngũ hành và đang muốn tìm hiểu về cách xây nhà ở hợp phong thủy? Vậy hãy tham khảo bài viết này để biết được tổng quan phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy.
Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đìnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, nhiều người rất quan tâm đến việc xây dựng cổng nhà theo tuổi. Có hay không việc làm cổng nhà theo tuổi sẽ đem lại điều tốt cho gia chủ, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, nó được cho là ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn đang thắc mắc và tìm hiểu về ảnh hưởng phong thủy, hãy đọc bài viết dưới đây.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh MộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trước khi xây nhà hầu như gia chủ nào cũng tìm hiểu và xem xét bố trí nhà ở sao cho hợp phong thủy. Hãy tìm hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc là như thế nào qua bài viết sau.
Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Theo tìm hiểu, bất động sản của vợ chồng Đoàn Di Băng nằm ở khu đắc địa trên địa bàn TP. HCM
Phong thủy nhà ở cho người mệnh KimỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng, cần được quan tâm khi thiết kế, xây dựng ngôi nhà. Bạn thuộc mệnh Kim và đang muốn tìm hiểu về vấn đề này? Hãy đọc bài viết sau.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.