Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

Xác định hướng cổng

Đối với người mệnh Kim: Người mệnh này hợp hướng thuộc hành Thổ tức hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam. Lưu ý tránh đặt cổng theo hướng Nam thuộc hành Hỏa.

Đối với người mệnh Mộc: Hướng Bắc thuộc hành Thủy rất hợp với người mệnh này. Và không nên đặt cổng theo hướng Tây hay Tây Bắc.

Đối với người mệnh Thủy: Người mệnh này hợp với hành Kim, hợp với hướng Tây, Tây Bắc. Tránh mở cổng theo hướng thuộc hành Thổ tức Đông Bắc, Tây Nam.

Khi thiết kế cửa cổng, hình dáng, màu sắc và vật liệu làm cổng cũng nên xem xét, lựa chọn sao cho hợp với trạch mệnh.

Gia chủ mệnh Hỏa: Mệnh Hỏa tương sinh với hành Mộc bao gồm hướng Đông, Đông Nam. Theo phong thủy, gia chủ mệnh Hỏa kiêng kỵ mở cổng theo hướng Bắc do hướng này thuộc hành thủy, mà Thủy khắc Hỏa nên có thể mang lại những điều xui xẻo.

Nếu gia chủ mệnh Thổ: Hãy đặt cổng theo hướng thuộc hành Hỏa tức hướng Nam. Không nên mở cổng theo hướng Đông, Đông Nam, hai hướng này thuộc hành Mộc, không hợp với mệnh Thổ.

Vị trí cổng nhà phố

Phong thủy cho biết, vị trí đặt cổng cũng là một yếu tố cần được quan tâm. Cổng nhà phố nên được đặt ở vị trí tương sinh, và cũng phải đảm bảo cho việc di chuyển thuận tiện nhất. Không nên đặt đặt cổng ở vị trí xung sát, chẳng hạn như: Đối diện cột điện, đối diện ngã ba đường, cây lớn, góc nhọn của nhà đối diện…

Nếu trước nhà có đường ở phía phải dài hơn phía trái thì hãy đặt cổng ở bên trái để có thể thu hút được năng lượng tốt vào trong nhà. Còn nếu như ngược lại thì bạn nên mở cổng theo hướng bên phải để đón được nhiều vượng khí hơn.

Cổng nhà phố nên được đặt ở vị trí tương sinh, và cũng phải đảm bảo cho việc di chuyển thuận tiện nhất

Nên xem xét kỹ môi trường xung quanh trước khi lựa chọn vị trí đặt cổng. Là xem xét xem địa bàn trước nhà, bên thấp – bên cao hay bằng phẳng. Khi địa bàn trước nhà bằng phẳng, gia chủ hãy đặt cổng ở giữa. Như vậy có thể giúp vận may vào nhà.

Hình dáng, màu sắc cổng nhà

Gia chủ mệnh Thổ nên chọn cổng có hình dáng vuông, kết hợp với tường rào xây gạch đá, hãy chọn sơn màu vàng nâu để bổ trợ sinh khí, thu hút tài lộc.

Gia chủ mệnh Kim thì nên thiết kế cổng cong tròn, chọn màu xám ghi hoặc trắng bạc, và dùng vật liệu kim loại.

Đối với gia chủ mệnh Thủy thì màu chủ yếu là gam màu xanh biển, màu đen và hoa văn uốn lượn mềm mại. Những đặc điểm này phù hợp với mệnh Thủy giúp gia đạo hưng thịnh, gia đình hòa thuận.

Cổng cho gia chủ mệnh Mộc nên làm bằng gỗ, hoặc bằng sắt, và dùng kiến trúc họa tiết hoa lá. Người mệnh này nên sơn cổng màu xanh lá cây với nhiều thanh song song.

Gia chủ mệnh Hỏa thì nên thiết kế cổng có nhiều nét nhọn, vát chéo và sơn màu đỏ, nâu hay cổng bên trên có mái ngói nhọn. Để mang lại may mắn cho gia đạo.

Những kiêng kỵ với cổng nhà phố cần lưu ý

Cần bố trí cổng nhà với diện tích cân đối so với căn nhà. Cổng rộng dễ bị tiêu tán tài sản, các luồng khí trong nhà trở nên hỗn loạn, kích thước cổng nhà hẹp không đón đủ sinh khí cho ngôi nhà.

Theo phong thủy, xây cổng nhà nên tránh góc nhọn của nhà đối diện hoặc đối diện cổ thụ, cột điện. Đây là vị trí xung sát cho gia đình bạn.

Nên thiết kế cổng một cách "kín cổng cao tường". Và hạn chế trồng cây um tùm trước nhà mà hãy tạo không gian thoáng đãng nhằm thu hút luồng khí may mắn. Nên tạo lối đi từ cổng vào nhà theo kiểu vòng cung hay uốn lượn nhẹ nhàng sẽ tránh xung sát.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.