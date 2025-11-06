Phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc
GĐXH - Trước khi xây nhà hầu như gia chủ nào cũng tìm hiểu và xem xét bố trí nhà ở sao cho hợp phong thủy. Hãy tìm hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc là như thế nào qua bài viết sau.
Hướng nhà hợp mệnh Mộc
Theo phong thủy, hướng chính Bắc sẽ là hướng nhà thích hợp cho người mệnh Mộc. Hướng này tượng trưng của hành Thủy nên sẽ là hướng tốt nhất cho người mệnh Mộc.
Với hướng nhà này người mệnh Mộc sẽ luôn thuận lợi trong cuộc sống, tốt cho sự phát triển tương lai sau này, vì Thủy dưỡng Mộc sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, công danh sự nghiệp vượng phát.
Bên cạnh đó, hướng chính Đông cũng là hướng tốt cho người mệnh Mộc. Hướng chính Đông đại diện cho hành Mộc, mặt trời mọc hướng Đông mang lại ánh nắng nuôi dưỡng cho cây cối. Không những vậy, hướng chính Đông còn giúp ngôi nhà của người mệnh Mộc luôn tràn đầy dương khí, cuộc sống gia chủ thuận buồm xuôi gió.
Lưu ý tránh chọn hướng chính Tây là hướng nhà ở, đây là hướng thuộc hành Kim trong ngũ hành. Mộc và Kim xung khắc nhau, điều này có thể gây ra bất hòa trong gia đạo và hao hụt tài sản cho người mệnh Mộc.
Đặc biệt là người mang mệnh Mộc không nên làm nhà hướng chính Nam. Phong thủy cho biết, đây là hướng không tốt, thậm chí còn rất xấu với người mệnh Mộc như cuộc sống gia đạo trở nên trắc trở, công việc không thuận lợi.
Màu sắc sơn nhà hợp mệnh Mộc
Theo phong thủy, màu xanh là màu tương trợ cho mệnh Mộc, giúp không gian trở nên mát mẻ, thoải mái, mang đến sự may mắn, sum họp, hạnh phúc cho gia đình.
Ngoài ra, màu xanh nước biển và màu đen thuộc mệnh Thủy chính cũng chính là màu tương sinh với người mệnh Mộc. Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc nên hai màu trên rất thích hợp với người mệnh Mộc. Không những thế, người mệnh Mộc cũng hợp với màu vàng thể hiện sự quý phái, sang trọng tốt cho đường tài lộc của gia chủ.
Bài trí vật phẩm cho người mệnh Mộc
Người mệnh Mộc nên dùng vật phẩm đồ gỗ điêu khắc như lục bình, bình hoa giấy hoặc bình hoa gỗ…
Nếu muốn kích hoạt được thủy khí trong gia đạo thì người mang mệnh Mộc nên bài trí bể cá, chậu thủy tinh có thả hoa tươi. Bên cạnh đó, mệnh Mộc rất hợp màu xanh lá cây.
Xét theo ngũ hành thì gia chủ mệnh Mộc hãy bài trí vật phẩm phong thủy có màu xanh lá, xanh dương hoặc đen để mang lại may mắn và tài lộc cho gia đạo.
Thiết kế nhà hợp mệnh Mộc
Phòng khách: Đây là trung tâm của ngôi nhà, nơi chứa đựng năng lượng và là nơi thích hợp để kích hoạt thủy khí. Người mệnh Mộc nên lựa chọn những ý tưởng có sử dụng vách ngăn bằng thủy tinh để thiết kế phòng khách, hay phá cách bằng lối vào uốn lượn, quanh co.
Phòng tắm: Tuân thủ theo các quy tắc phong thủy tránh phạm phải điều cấm kỵ, ưu tiên thiết kế sao cho "kích thủy". Nên lựa chọn màu chủ đạo là xanh thẫm hoặc nâu gỗ.
Phòng ngủ: Người mệnh Mộc nên thiết kế phòng ngủ gần gũi với thiên nhiên, bạn nên chọn những gam màu dịu mát, nhẹ nhàng. Sử dụng nội thất bằng gỗ, màu trầm của gỗ, kết hợp cùng một vài chậu cây xanh sẽ đem lại tài lộc, vượng khí. Giường ngủ nên được kê theo hướng Bắc, hướng này thuộc hành Thủy, sẽ rất tốt cho gia chủ thuộc mệnh Mộc.
Phòng bếp: Trong thiết kế và trang trí bếp nên sử dụng vật dụng thuộc hành Kim để tốt cho gia chủ mệnh Mộc.
Nội thất phù hợp phong thủy mệnh Mộc
Người mệnh Mộc nên chọn những đồ nội thất bằng gỗ như tủ, bàn ghế, giá sách, gỗ lát sàn. Ngoài ra, bạn có thể lựa kế hợp các loại cây cảnh, những đồ trang trí tinh xảo được khắc bằng gỗ hay các loại bình hoa gỗ trong phòng khách nhằm tương sinh cho mệnh Mộc.
Sử dụng những loại gương có hình tròn, chữ nhật, hình trụ hay hình vòm, kết hợp thêm các vật dụng có nhiều đường uốn lượn để mang lại may mắn cho gia đạo. Lựa chọn nội thất màu xanh, xanh nhạt làm chủ đạo hay màu trung tính cũng là một lựa chọn may mắn cho người mệnh Mộc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
