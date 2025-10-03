Cách hóa giải nhà phạm hướng Ngũ Quỷ mang lại bình an

Hướng Ngũ Quỷ là gì?

Trong phong thủy Bát Trạch, hướng Ngũ Quỷ là một trong 4 hướng xấu, được cho là xung khắc với hướng nhà. Đây là cung vị mang đến điềm xui cho nhà nào phạm vào hướng Ngũ Quỷ này.

Ngoài hướng Ngũ Quỷ, Bát Trạch, còn có Họa Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh cũng được xem là cung vị xấu. Trong đó, Ngũ Quỷ là cung có mức độ hung hiểm thấp nhất. Nói là thấp nhất nhưng không đồng nghĩa với việc những rắc rối nó mang lại là nhỏ nhặt.

Mức độ hung hiểm thấp nhất trong 4 cung, chứ tác động tiêu cực mà nó mang lại kỳ thực cũng rất có ảnh hưởng rất lớn đối với những người trong gia đình.

Một số tác động của hướng Ngũ Quỷ lên người trong gia đình như: Sức khỏe không tốt, hay gặp khó khăn về tài chính, sự nghiệp không gặp may mắn.

Cách xác định hướng nhà Ngũ Quỷ

Xác định mệnh của gia chủ: Mệnh của chúng ta được chia thành hai nhóm là Đông Tứ Mệnh (Khảm, Ly, Chấn, Tốn) hoặc Tây Tứ Mệnh (Càn, Khôn, Cấn, Đoài). Việc xác định mệnh để biết được số mệnh của chúng ta thuộc nhóm nào.

Phương pháp hóa giải nhà hướng Ngũ Quỷ này được hiểu đơn giản là tận dụng sự khắc chế lẫn nhau giữa các mệnh phong thủy.

Xác định hướng nhà: Dùng la bàn để xác định hướng nhà một cách đúng đắn nhất

Cách hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ

Hóa giải bằng phương pháp trấn yểm

Phương pháp hóa giải nhà hướng Ngũ Quỷ này được hiểu đơn giản là tận dụng sự khắc chế lẫn nhau giữa các mệnh phong thủy. Cung vị Ngũ Quỷ thuộc mệnh Hỏa, mà Hỏa thì khắc với Thủy. Vì thế, chúng ta có thể dùng những vật phẩm phong thủy như tượng cá chép, tượng voi, hồ cá, thác nước… Nên tránh các vật phẩm thuộc tính Hỏa. Nếu trưng bày vật phẩm thuộc tính Hỏa thì vô tình làm gia tăng thêm uy lực sát khí mà hướng Ngũ Quỷ mang lại.

Phương pháp "Đa cát thắng tiểu hung"

Cách hóa giải nhà hướng Ngũ Quỷ này giống như cái tên của nó. "Đa" là nhiều, "cát" là chỉ sự cát lộc, may mắn, những điều tích cực. "Tiểu hung" là khí hung sát, đại diện có điềm xấu, điều tiêu cực. Câu nói này có nghĩa là sử dụng nhiều yếu tố tích cực (cát) để đàn áp hóa giải các yếu tố tiêu cực (hung).

Trồng cây phong thủy trước nhà để hình thành màng bảo vệ nhằm chống lại sát khí từ cung vị Ngũ Quỷ.

Thực hiện cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần chưng thật nhiều vật phẩm phong thủy trong nhà. Ví dụ như gương bát quái, tượng linh vật, tượng các vị thần… nhằm đem lại nhiều may mắn cho ngôi nhà, lấn át sát khí của cung Ngũ Quỷ. Hoặc có thể trồng cây phong thủy trước nhà để hình thành màng bảo vệ nhằm chống lại sát khí từ cung vị Ngũ Quỷ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.