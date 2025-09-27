Mới nhất
Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9

Thứ bảy, 18:35 27/09/2025 | Sống khỏe
Chiều 27/9, tại Công viên Thống Nhất đã diễn ra tổng duyệt cho Chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5.

Ban Tổ chức 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 đã tiến hành tổng duyệt, hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi sự kiện chính thức diễn ra vào ngày mai (28/9). Từ sân khấu chính, khu vực tư vấn dinh dưỡng, khám sức khỏe miễn phí, cho đến các gian hàng trải nghiệm,… đều đã được sắp xếp khoa học, đảm bảo sẵn sàng đón hàng nghìn người dân tham dự.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ dinh dưỡng và tình nguyện viên đã có mặt để rà soát quy trình tư vấn, khám sức khỏe, kiểm tra thiết bị đo lường (chiều cao, cân nặng, BMI…) nhằm phục vụ chu đáo cho người dân. Các nhóm biểu diễn flashmob, hoạt náo viên, cùng dàn thí sinh tham gia tập luyện, tạo không khí sôi động ngay từ buổi tổng duyệt.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, mọi hạng mục đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng mang đến cho người dân Thủ đô một ngày hội bổ ích với nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa thông điệp 'Dinh dưỡng hợp lý - Vận động khoa học'. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kiện năm nay hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo người dân và để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt Chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5:

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 2.

Khu vực cổng vào Chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 tổ chức tại Công viên Thống Nhất (phía sau tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ, Hà Nội).

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 3.

Khu vực tư vấn sức khỏe được đặt tại ngay mặt đường Trần Nhân Tông, người dân có nhu cầu có thể tiếp cận dễ dàng, thuận tiện.

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 4.

Khu vực để người dân tham dự Chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' check-in.

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 5.

“Các hạng mục còn lại đang được công nhân gấp rút hoàn thiện, dự kiến tối nay sẽ hoàn tất, bảo đảm chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn ra đúng kế hoạch vào sáng 28/9.

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 6.

Các pano truyền thông về dinh dưỡng khoa học được tập kết gần sân khấu chính, vị trí lắp đặt cụ thể sẽ được chốt trong tối 27/9.

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 7.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, chạy thử nhiều lần.

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 8.
Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 9.

Các gian hàng được lắp đặt hoàn thiện, công nhân cố định lại 1 số chi tiết, kiểm tra hệ thống điện.

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 10.

Trong khuôn khổ buổi tổng duyệt ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ lần thứ 5, các đội thi đã lên sân khấu trình diễn tiết mục và chạy thử chương trình.

Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9- Ảnh 11.

Chiều 27/9, nhiều người dân đã đến theo dõi buổi tổng duyệt ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ lần thứ 5.


Thành Long
