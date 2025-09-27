Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị chấn thương cột sống, phù tủy cổ
Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, một ngư dân quê Gia Lai bị ngã, dẫn đến chấn thương cột sống, phù tủy cổ.
Đêm 26/9, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1992, quê xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai), là lao động trên tàu cá BĐ92529TS.
Trước đó, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, ngư dân Tín bị ngã, vùng mặt và cổ đập xuống nền cứng của tàu, sau đó xuất hiện biểu hiện liệt tứ chi, rối loạn cảm giác và khó thở.
Ngư dân được sơ cứu tại Bệnh xá đảo Đá Tây A trong tình trạng nhịp tim 93 lần/phút, SpO₂ 97%, nhiệt độ 37,8°C, liệt cơ tứ chi, rối loạn cảm giác toàn thân...
Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ chẩn đoán ngư dân Tín bị chấn thương cột sống cổ, phù tủy cổ... do tai nạn sinh hoạt. Xác định bệnh nhân cần được điều trị tích cực, anh Tín được chuyển đến Bệnh xá đảo Trường Sa.
Tại đây, đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận cấp cứu, triển khai phác đồ điều trị gồm: truyền dịch, chống viêm, chống phù tủy, sử dụng kháng sinh, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp, tình trạng yếu liệt. Hiện sức khỏe ngư dân Tín đang được theo dõi sát sao.
Hàng triệu người dân được hưởng lợi từ kết nối chia sẻ dữ liệu của ngành Y tếSống khỏe - 22 phút trước
Theo Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ Y tế luôn nhận định việc kết nối chia sẻ dữ liệu phần mềm đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh là một cái nhiệm vụ rất quan trọng,
Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trongBệnh thường gặp - 26 phút trước
GĐXH - Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.
Cùng lan tỏa lối sống lành mạnh tại ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5Sống khỏe - 29 phút trước
Sáng ngày 28/9/2025, sự kiện ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5, do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), cùng nhau lan tỏa thông điệp về ăn uống khoa học – vận động thường xuyên – nâng cao sức khỏe cộng đồng. Sự kiện có sự đồng hành của Herbalife Việt Nam.
Thực phẩm màu tím: Đẹp da, tốt cho tim mạch, trẻ lâu chỉ bằng những món quen thuộcBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Thực phẩm màu tím không chỉ đẹp mắt mà còn giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa, chống lão hóa và giữ não bộ minh mẫn.
Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhânBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán khối u tuyến vỏ thượng thận phải gây biến chứng tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài.
Đến ngay ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5 – Nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia hàng đầuSống khỏe - 4 giờ trước
Sáng mai (28/9), tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Chương trình 'Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam' Lần 5 do Báo Sức Khỏe Đời Sống tổ chức sẽ diễn ra, với 10 gian tư vấn miễn phí, nơi các PGS, TS, bác sĩ đầu ngành trực tiếp giải đáp thắc mắc về sức khỏe, dinh dưỡng và vận động cho người dân...
Cụ ông 86 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện ung thư vú: Trường hợp hiếm gặp khiến nhiều người giật mìnhBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Phát hiện khối u vùng vú phải phát triển to nhanh, gây đau nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, cụ ông đi khám phát hiện ung thư vú.
Người phụ nữ 35 tuổi hôn mê, co giật toàn thân, ân hận vì 1 sai lầm trong lúc giảm cân mà nhiều người mắc phảiBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Dùng thuốc giảm cân, người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê và co giật toàn thân.
Giảm cân bằng cách ăn sáng với trái cây: Lợi ích và mặt trái ít ai biếtSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người chọn trái cây cho bữa sáng để giữ dáng, nhưng nếu lạm dụng có thể khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng.
4 loại thực phẩm quen mặt nhưng âm thầm làm tăng nguy cơ sỏi thận – bạn có đang ăn hằng ngày?Bệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc tưởng vô hại lại âm thầm hại thận, tăng nguy cơ sỏi. Điểm danh 4 thực phẩm cần lưu ý ngay.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.