Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị chấn thương cột sống, phù tủy cổ

Thứ bảy, 15:09 27/09/2025
Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, một ngư dân quê Gia Lai bị ngã, dẫn đến chấn thương cột sống, phù tủy cổ.

Đêm 26/9, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tiếp nhận và cấp cứu cho ngư dân Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1992, quê xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai), là lao động trên tàu cá BĐ92529TS.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị chấn thương cột sống, phù tủy cổ- Ảnh 1.

Ngư dân Tín được chuyển đến Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị chấn thương cột sống, phù tủy cổ- Ảnh 2.

Lực lượng quân y đảo Trường Sa cấp cứu cho ngư dân Tín.

Trước đó, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, ngư dân Tín bị ngã, vùng mặt và cổ đập xuống nền cứng của tàu, sau đó xuất hiện biểu hiện liệt tứ chi, rối loạn cảm giác và khó thở.

Ngư dân được sơ cứu tại Bệnh xá đảo Đá Tây A trong tình trạng nhịp tim 93 lần/phút, SpO₂ 97%, nhiệt độ 37,8°C, liệt cơ tứ chi, rối loạn cảm giác toàn thân...

Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ chẩn đoán ngư dân Tín bị chấn thương cột sống cổ, phù tủy cổ... do tai nạn sinh hoạt. Xác định bệnh nhân cần được điều trị tích cực, anh Tín được chuyển đến Bệnh xá đảo Trường Sa. 

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận cấp cứu, triển khai phác đồ điều trị gồm: truyền dịch, chống viêm, chống phù tủy, sử dụng kháng sinh, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp, tình trạng yếu liệt. Hiện sức khỏe ngư dân Tín đang được theo dõi sát sao.

Ánh Phụng
