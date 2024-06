Bữa cơm mùa hè làm ngay món này: Vừa rẻ tiền, ngon miệng lại giúp thanh nhiệt, giải độc, làm trắng da và tăng sức đề kháng

Chắc hẳn với hầu hết các bà nội trợ thì hến là loại nguyên liệu quen thuộc. Theo Đông y thì thịt hến có vị ngọt mặn, tính hàn, không có độc tính. Ăn hến có tác dụng giúp hoạt tràng, thông khí, mát gan, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể và rất lợi tiểu. Ngoài ra, hến có rất nhiều protein, mỡ, đường, muối vô cơ, vitamin A, vitamin B2, i-ốt… nên góp phần bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người trong độ tuổi lao động. Trong hến cũng chứa rất nhiều kẽm, do vậy ăn hến sẽ giúp cơ thể bổ sung lượng kẽm bị thiếu hụt. Bên cạnh đó hến là loại thực phẩm giàu vitamin B12 và sắt, rất tốt cho những người bị thiếu máu. Hến ít chất béo, ít cholesterol và nhiều axit béo Omega-3 nên đây cũng là món ăn rất tốt cho những người có bệnh tim mạch...

Mùa hè cũng là mùa chính vụ của các loại cây họ đậu. Đây cũng là loại thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Đậu chứa các hoạt chất là vitexin và isovitexin sẽ giúp thanh nhiệt cơ thể, hạn chế các gốc tự do hình thành nên những cơn say nắng và chứng đột quỵ rất hiệu quả. Trong số những loại đậu thì, đậu đũa là thực phẩm này chứa lượng chất béo thấp, chất xơ phong phú. Chất xơ trong đậu đũa có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất béo, ngăn chặn tình trạng tích tụ của các mô mỡ. Cũng nhờ giàu chất xơ mà thực phẩm này hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, góp phần cải thiện các bệnh về tiêu hóa và tình trạng táo bón.

Đậu đũa cũng chứa hoạt chất thiamine giúp tăng cường chuyển hóa carbohydrate trong thức ăn thành các thành phần dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra vitamin C trong đậu đũa cũng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Các chất trong đậu đũa, đặc biệt là vitamin C có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, cân bằng độ ẩm, làm trắng da, ngừa mụn và ức chế quá trình lão hóa. Ngoài ra, đậu đũa còn giúp kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da chắc khỏe hơn. Thực phẩm này cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, vitamin B2 và folate, mangan, giúp ngăn chặn các gốc tự do nên tốt cho sức khỏe nói chung và làn da nói riêng.

Với 2 nguyên liệu là hến và đậu đũa, hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một cách chế biến món ngon vô cùng hao cơm! Cùng bắt tay vào thực hiện nhé!

Nguyên liệu làm món hến xào đậu đũa

200gr thịt hến, 1 nắm đậu đũa, lượng gừng và tỏi vừa phải, 1 thìa cà phê muối, 1 canh thìa dầu hào, 1 hoặc 2 cây hành lá.

Cách làm món hến xào đậu đũa

Bước 1: Thịt hến bạn mua về ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút rồi rửa lại vài lần cho sạch. Nếu không mua được hến bạn có thể thay thế bằng thịt ngao (nghêu) loại nhỏ. Vì phần ruột hến có thể sẽ còn cát nên bạn cần rửa sạch rồi để ráo.

Bước 2: Đậu đũa bạn tước bỏ phần gân xơ ở 2 bên. Sau đó rửa đậu dưới vòi nước cho sạch. Tiếp theo bạn ngâm đậu đũa vào chậu nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nếu có. Sau khi ngâm đậu khoảng 15 phút thì bạn vớt ra để ráo nước rồi xắt thành dạng hạt lựu. Gừng bạn cạo vỏ rồi băm nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhỏ.

Bước 3: Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, cho một lượng dầu ăn thích hợp vào. Đợi cho dầu nóng rồi bạn thêm gừng và tỏi băm vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn trút đậu đũa vào xào đều. Xào cho đến khi đậu chuyển màu xanh đậm và tiết ra nước.

Bước 4: Tiếp theo bạn cho phần thịt hến vào xào ở mức lửa vừa cho đến khi cạn nước. Lúc này, thêm 1 thìa cà phê muối vào, đảo đều một lúc cho ngấm gia vị.

Bước 5: Sau đó bạn cho 1 thìa canh dầu hào vào xào đều. Cuối cùng bạn cho hành lá xắt nhỏ vào, đảo đều rồi tắt bếp và lấy hến xào đậu đũa ra đĩa.

Thành phẩm món hến xào đậu đũa

Món hến xào đậu đũa thơm ngon đã hoàn thành chỉ với vài thao tác đơn giản. Món ăn có vị thơm mát giòn ngon của đậu đũa quyện với thịt hến thì béo ngậy, thấm gia vị. Tuy là món ăn dân dã với các nguyên liệu khá quen thuộc nhưng vô cùng giàu dinh dưỡng. Đây cũng là món ăn ngon, hợp vị cho những bữa cơm mùa hè. Vậy còn chần chờ gì mà bạn không làm thử ngay cho gia đình mình thưởng thức!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!