Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại tác dụng gì trong phong thủy?

Thứ hai, 10:48 10/11/2025 |
GĐXH - Phòng khách là bộ mặt của cả căn nhà, nơi thu hút tài lộc, vận khí tốt và ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia chủ nên tính phong thủy cần phải chú trọng.

Vách ngăn phòng khách là gì

Vách ngăn phòng khách là thiết kế nhằm ngăn cách không gian phòng khách với những không gian khác, nhằm mang lại một không gian riêng tư nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng cho căn phòng.

Vách ngăn phòng khách có thể ngăn với một số không gian sau: Vách ngăn phòng khách và bếp. Vách ngăn phòng khách và phòng ngủ. Vách ngăn cầu thang hiện đại.

Công dụng của vách ngăn phòng khách

Phòng khách là trung tâm của ngôi nhà và cũng là nơi để gia chủ tiếp đón khách. Theo phong thủy, không gian này có ảnh hưởng đến sinh khí, tài lộc của gia chủ. 

Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại giá trị nào trong phong thủy? - Ảnh 1.

Vách ngăn phòng khách và bếp đơn giản, hiện đại.

Do đó, việc sử dụng vách ngăn phòng khách có thể mang đến giá trị thẩm mỹ cũng như vượng khí, may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Giá trị thẩm m

Phòng khách chính là sự liên kết với không gian khác trong ngôi nhà. Vách ngăn phòng khách đóng vai trò để phân chia giới hạn giữa phòng khách và những không gian liên quan như phòng bếp và phòng ngủ...

Ngoài ra, vách ngăn mang đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, độc đáo cho phòng khách với các không gian liên quan. Mặt khác, vách ngăn còn có thể che đi khuyết điểm xấu của căn phòng.

Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại giá trị nào?

Giúp vượng khí, tài lộc trong nhà không bị hư hao, thoát ra bên ngoài: Phong thủy cho biết, vách ngăn phòng khách thường đặt giữa cửa chính và cửa hậu hoặc cửa chính và cửa ban công, hướng xuống cầu thang và cửa đi của phòng khách để giúp tài khí không thoát ra ngoài.

Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại giá trị nào trong phong thủy? - Ảnh 2.

Vách ngăn mang đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, độc đáo cho phòng khách với các không gian liên quan.

Hóa giải dòng năng lượng xấu đi vào trong nhà: Vách ngăn luôn đặt ở những vị trí dễ sinh hòa khí. Đặc biệt, vị trí giữa phòng khách và cửa chính thường bố trí vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư và ngăn luồng khí xấu từ bên ngoài đi vào không gian sống.

Giúp giảm tính vượng của hỏa khí: Theo thuyết Ngũ hành, phía trước căn nhà thuộc tính Hỏa (ở phía Nam) tượng trưng cho chủ nhà. Hỏa khí quá vượng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thành viên trong nhà. Vì thế, khi sử dụng vách ngăn giúp ngăn cách không gian xấu với phòng khách, có thể làm giảm tính vượng của hỏa khí.

Nguyên tắc phong thủy vách ngăn phòng khách

Kiểu dáng vách ngăn

Vách ngăn là một điểm nhấn quan trọng của phòng khách, góp phần tạo nên tính thẩm mỹ của cả căn nhà. Vì thế, gia chủ nên chọn kiểu dáng các loại vách ngăn phù hợp với sở thích của mình và phong cách chủ đạo.

Nếu như ngôi nhà đang được trang trí theo phong cách cổ điển thì các loại vách ngăn gỗ tự nhiên rất phù hợp. Ngược lại, không gian đang ưa chuộng theo chiều hướng hiện đại thì nên lựa chọn những loại vách ngăn thiết kế có thể kèm những họa tiết nổi bật đẹp mắt. 

Có một số kiểu dáng vách ngăn sau:

Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại giá trị nào trong phong thủy? - Ảnh 3.

Vách ngăn có thiết kế ấn tượng sẽ tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Vách ngăn lửng được sử dụng để chia tách không gian tiếp khách với không gian bất kì mà vẫn đảm bảo được độ thoáng và rộng rãi.

Vách ngăn hoa văn sẽ mang đến vẻ đẹp cầu kỳ, tinh tế cho phòng khách. 

Vách ngăn cột màu trắng tinh khôi giúp phòng khách đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. 

Vách ngăn trang trí mang đến vẻ đẹp hoàn hảo, giàu tính thẩm mỹ cho phòng khách.

Màu sắc vách ngăn

Màu sắc của vách ngăn cần hài hòa với phòng khách, tổng thể chung của ngôi nhà nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ. Khi chọn màu vách ngăn, gia chủ nên chú ý tới những màu sắc hợp mệnh nhằm mang lại nhiều điều tốt lành cho bản thân và gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
