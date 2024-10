Cách phân biệt sổ đỏ thật - giả dễ dàng bằng mắt thường

Cách 1: Kiểm tra sổ đỏ bằng mã vạch

Muốn phân biệt được đâu là sổ đỏ (hoặc sổ hồng) thật, đâu là sổ đỏ (hoặc sổ hồng) giả, người mua có thể kiểm tra thông tin thông qua mã vạch được in tại trang 4 của Giấy chứng nhận.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, mã vạch in trên sổ đỏ (sổ hồng) có chứa tối đa 20 ký tự, được thể hiện bằng 1 dãy các vạch xếp liền nhau, thường có cấu trúc dưới dạng MV = MX.MN.ST. Trong đó:

MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất. Nếu Giấy chứng nhận được UBND cấp tỉnh cấp thì sẽ ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào trước mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất.

MN là mã năm cấp Giấy chứng nhận, gồm 2 chữ số sau cùng của năm ký cấp Sổ. Ví dụ: 23 nghĩa là Giấy chứng nhận được cấp năm 2023.

ST là số thứ tự lưu trữ hồ sơ đăng ký đất đai tương ứng với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu theo quy định của BTNMT.

Cách 2: Kiểm tra quốc huy trên sổ đỏ (sổ hồng)

Sổ đỏ, sổ hồng thật sẽ có in quốc huy mặt trang 1 sẽ là nổi, mặt trang 2 sẽ là in chìm. Nếu không có quốc huy sẽ là sổ giả, hoặc là in bằng phẳng cũng là giả

Chữ in trong quốc huy cũng nằm cân đối ở giữa, nếu nằm lệch sang trái hoặc phải đều giả

Cách 3: Kiểm tra thông số diện tích chung và riêng trên sổ

Nếu cùng 1 thửa đất tách ra phân lô mà lô bên trong không thể hiện ngõ đi chung thì rất có thể sổ đỏ (sổ hồng) đó là giả.

Ngoài ra cũng vẫn có trường hợp trên sổ hồng không thể hiện ngõ đi chung là do nằm trên đường đã hình thành trước đó.

Hiện nay, việc kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thật hay giả dễ dàng hơn với mẫu sổ đỏ mới có in mã QR được ban hành theo Luật Đất đai 2024. Thông qua mã QR người dân có thể tra cứu thông tin dễ dàng hơn, nâng cao tính bảo mật và an toàn. Mẫu sổ này dự kiến sẽ chính thức được áp dụng từ 1/1/2025.