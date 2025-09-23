Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người

Thứ ba, 12:11 23/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quần tây là item thời trang mà bất kỳ quý ông nào cũng nên có và sở hữu cho mình vài thiết kế trong tủ đồ. Các chàng trai có thể tận dụng tối đa chiếc quần này dành cho mọi hoạt động như đi làm, đi học, hẹn hò, sự kiện…

Quần tây là gì?

Quần tây hay còn có tên gọi khác là quần âu. Đây là kiểu trang phục được yêu thích và phổ biến trong xu hướng thời trang hiện đại. Cách thiết kế quần tây với chất liệu vải rất đa dạng, tính ứng dụng cao và nó hầu như phù hợp với tất cả mọi dáng người.

Quần tây đẹp dành cho người mập

Với những quý ông có thân hình tròn trịa, mũm mĩm thì việc lựa chọn quần tây phù hợp đã khó, và để có thể mặc quần tây đẹp thì lại càng khó hơn. Hãy ưu tiên lựa chọn những thiết kế quần tây có form dáng hơi ôm nhẹ, không nên quá bó sát vì sẽ khiến bạn khó chịu khi mặc.

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người - Ảnh 1.

Với những quý ông có thân hình tròn trịa, mũm mĩm thì việc lựa chọn quần tây phù hợp đã khó, và để có thể mặc quần tây đẹp thì lại càng khó hơn.

Ưu tiên những thiết kế tối màu như đen, xanh than, xám đậm… để giúp người mặc trông thọn gọn hơn. Họa tiết kẻ dọc dọc rất được khuyên lựa chọn dành cho những người mũm mĩm. Nói không với những tone màu sáng và có họa tiết to vì nó sẽ khiến bạn thêm lộ khuyết điểm vóc dáng nhiều hơn.

Mặc quần tây đẹp dành cho người gầy

Nếu bạn sở hữu vóc dáng có phần mảnh mai thì có thể tham khảo những dáng quần tây ống suông, lưng vừa phải có có chi tiết xếp ly để giúp bạn mặc quần tây đẹp, che khuyết điểm tốt hơn nhé.

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người - Ảnh 2.

Nếu bạn sở hữu vóc dáng có phần mảnh mai thì có thể tham khảo những dáng quần tây ống suông.

Ưu tiên những thiết kế tone màu sáng như trắng, be, xanh nhạt… Những chiếc quần ông quá rộng, lưng quá cao không dành cho bạn vì sẽ càng khiến bạn trông gầy và thiếu sức hút hơn. Cơ thể bạn sẽ bị lọt thỏm trong những thiết kế như vậy.

Mặc quần tây đẹp dành cho người thấp

Với những quý ông có vóc dáng thấp nhỏ để có thể mặc quần tây đẹp là điều hoàn toàn không khó. Hãy ưu tiên những thiết kế có phần lưng cao để giúp kéo dài chân.

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người - Ảnh 3.

Chiều dài ống nên cao hơn mắt cá từ 1- 2 cm để hack chiều cao được hiệu quả hơn.

Ống quần vừa vặn với chân không quá rộng cũng không quá chật. Chiều dài ống nên cao hơn mắt cá từ 1- 2 cm để hack chiều cao được hiệu quả hơn. Chọn quần có xếp ly để tăng thêm hiệu ứng chân dài cho người mặc.

Mặc quần tây đẹp dành cho người cao

Ai cũng nghĩ những người sở hữu chiều cao sẽ có được nhiều ưu thế hơn trong cách chọn trang phục. Tuy nhiên lại không phải như thế vì nếu không khéo lựa chọn sẽ rất khó mặc quần tây đẹp. Người cao nên mặc quần tây có chiều dài đến mắt cá chân hoặc dài hơn 1 chút. Nếu trên mắt cá sẽ khiến bạn trông cao lênh khênh.

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người - Ảnh 4.

Người cao nên mặc quần tây có chiều dài đến mắt cá chân hoặc dài hơn 1 chút.

Tránh những thiết kế có phần lưng cao bởi nó sẽ khiến chân và lưng không được ân đối. Có thể lựa chọn những thiết kế có xếp ly để giúp bạn trông mềm mại hơn.

Mặc quần tây đẹp cho người chân cong

Với khuyết điểm chân cong, để có thể mặc quần tây đẹp nên tránh tuyệt đối thiết kế quá ôm sát. Hãy chọn quần tây ống suông rộng, tone màu tối hoặc trung tính. Nó sẽ rất hiệu quả trong việc giúp che đi khuyết điểm cơ thể bạn.

Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người - Ảnh 5.Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

GĐXH - Để có cho mình một tổng thể đẹp ngoài việc bạn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần âu phù hợp ra thì bạn cần phải biết cách phối đồ. Tham khảo ngay cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam đẹp, phong cách dưới đây.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Cùng chuyên mục

Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Đẹp - 54 phút trước

GĐXH - Trâm Anh gây ấn tượng với khán giả khi vào vai tiếp viên hàng không tên Nhàn trong "Tử chiến trên không". Ngoại hình đẹp cùng gương mặt sáng đã giúp mỹ nhân sinh năm 1995 ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.

Mặc quần âu đi với giày gì?

Mặc quần âu đi với giày gì?

Đẹp - 2 giờ trước

GĐXH - Quần âu - item thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của hầu hết mọi người, nhưng bạn đã biết cách phối giày với quần âu sao cho phù hợp và thời trang nhất chưa? Hãy đọc bài viết sau.

'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

Đẹp - 22 giờ trước

GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa thu hút với phong cách thời trang đa dạng và sắc vóc nổi bật.

Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Bé Quyên đã bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, cô quyết định dấn thân trên con đường diễn xuất. Người đẹp đang được hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Áo thun phối sơ mi nam không quá khó. Hy vọng qua những gợi ý có trong bài viết sau sẽ bật mí các chàng trai sẽ có thêm cho những cách phối đồ riêng phù hợp để tự tin khẳng định bản thân.

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Để có cho mình một tổng thể đẹp ngoài việc bạn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần âu phù hợp ra thì bạn cần phải biết cách phối đồ. Tham khảo ngay cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam đẹp, phong cách dưới đây.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - MC Đan Lê không chỉ tài sắc nổi bật trong làng giải trí mà cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của nữ MC vẫn 'hack tuổi'.

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Để bé trai của bạn trở nên sành điệu và hợp mốt, việc chọn cách phối đồ theo style Hàn Quốc cho bé trai là một lựa chọn thông minh. Dưới đây là gợi ý phối đồ theo phong cách Hàn Quốc mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Để có một bộ outfit hoàn hảo bạn không chỉ cần biết cách mix match đồ mà còn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo thun và áo sơ mi nam phù hợp với vóc dáng. Điều này sẽ giúp bạn có thể tôn lên được vóc dáng và thoải mái hơn khi mặc.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Kaity Nguyễn mới đây vào vai Trinh phim "Tử chiến trên không" với những phân cảnh lột tả được diễn xuất. Ngoài tài năng trong nghề, nữ diễn viên cao mét rưỡi lại có nhan sắc rực rỡ không thua kém ai.

Xem nhiều

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Đẹp

GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Đẹp
Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

Đẹp
Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top