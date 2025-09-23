Mách bạn cách mặc quần tây đẹp cho mọi dáng người

Quần tây là gì?

Quần tây hay còn có tên gọi khác là quần âu. Đây là kiểu trang phục được yêu thích và phổ biến trong xu hướng thời trang hiện đại. Cách thiết kế quần tây với chất liệu vải rất đa dạng, tính ứng dụng cao và nó hầu như phù hợp với tất cả mọi dáng người.

Quần tây đẹp dành cho người mập

Với những quý ông có thân hình tròn trịa, mũm mĩm thì việc lựa chọn quần tây phù hợp đã khó, và để có thể mặc quần tây đẹp thì lại càng khó hơn. Hãy ưu tiên lựa chọn những thiết kế quần tây có form dáng hơi ôm nhẹ, không nên quá bó sát vì sẽ khiến bạn khó chịu khi mặc.

Ưu tiên những thiết kế tối màu như đen, xanh than, xám đậm… để giúp người mặc trông thọn gọn hơn. Họa tiết kẻ dọc dọc rất được khuyên lựa chọn dành cho những người mũm mĩm. Nói không với những tone màu sáng và có họa tiết to vì nó sẽ khiến bạn thêm lộ khuyết điểm vóc dáng nhiều hơn.

Mặc quần tây đẹp dành cho người gầy

Nếu bạn sở hữu vóc dáng có phần mảnh mai thì có thể tham khảo những dáng quần tây ống suông, lưng vừa phải có có chi tiết xếp ly để giúp bạn mặc quần tây đẹp, che khuyết điểm tốt hơn nhé.

Ưu tiên những thiết kế tone màu sáng như trắng, be, xanh nhạt… Những chiếc quần ông quá rộng, lưng quá cao không dành cho bạn vì sẽ càng khiến bạn trông gầy và thiếu sức hút hơn. Cơ thể bạn sẽ bị lọt thỏm trong những thiết kế như vậy.

Mặc quần tây đẹp dành cho người thấp

Với những quý ông có vóc dáng thấp nhỏ để có thể mặc quần tây đẹp là điều hoàn toàn không khó. Hãy ưu tiên những thiết kế có phần lưng cao để giúp kéo dài chân.

Chiều dài ống nên cao hơn mắt cá từ 1- 2 cm để hack chiều cao được hiệu quả hơn.

Ống quần vừa vặn với chân không quá rộng cũng không quá chật. Chiều dài ống nên cao hơn mắt cá từ 1- 2 cm để hack chiều cao được hiệu quả hơn. Chọn quần có xếp ly để tăng thêm hiệu ứng chân dài cho người mặc.

Mặc quần tây đẹp dành cho người cao

Ai cũng nghĩ những người sở hữu chiều cao sẽ có được nhiều ưu thế hơn trong cách chọn trang phục. Tuy nhiên lại không phải như thế vì nếu không khéo lựa chọn sẽ rất khó mặc quần tây đẹp. Người cao nên mặc quần tây có chiều dài đến mắt cá chân hoặc dài hơn 1 chút. Nếu trên mắt cá sẽ khiến bạn trông cao lênh khênh.

Tránh những thiết kế có phần lưng cao bởi nó sẽ khiến chân và lưng không được ân đối. Có thể lựa chọn những thiết kế có xếp ly để giúp bạn trông mềm mại hơn.

Mặc quần tây đẹp cho người chân cong

Với khuyết điểm chân cong, để có thể mặc quần tây đẹp nên tránh tuyệt đối thiết kế quá ôm sát. Hãy chọn quần tây ống suông rộng, tone màu tối hoặc trung tính. Nó sẽ rất hiệu quả trong việc giúp che đi khuyết điểm cơ thể bạn.